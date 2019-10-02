Белодерм переносится в основном хорошо, однако лечение следует прекратить при возникновении раздражения или повышенной чувствительности. При развитии реакции гиперчувствительности или раздражения на коже применение лекарственного средства следует немедленно прекратить и подобрать больному адекватную терапию. При наличии инфекции или грибкового поражения кожи следует назначить соответствующие противогрибковые или антибактериальные средства. Если при этом желаемый эффект не наступает быстро, применение кортикостероидов необходимо прекратить до ликвидации признаков инфекции.

Белодерм не предназначен для применения в офтальмологии. Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки. Белодерм не следует наносить на глаза и периорбитальный участок из-за возможного развития катаракты, глаукомы, грибковых инфекций глаза и обострения герпеса.

Системное всасывание местных кортикостероидов, как правило, увеличивается с дозой, продолжительностью лечения и площадью обрабатываемой поверхности тела. Поэтому кортикостероиды с высокой активностью на больших участках кожи следует применять под тщательным и периодическим мониторингом гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) системы. В случае развития угнетения лекарственный препарат следует отменить, частоту нанесения снизить или перевести пациента на ГКС слабого действия. Функция ГГН системы, как правило, восстанавливается при отмене препарата.

В отдельных случаях могут развиваться симптомы отмены, которые требуют добавления системного ГКС.

Возможны проявления местной и системной токсичности, особенно после длительного применения бетаметазона на большой поверхности или поврежденной коже, в складках кожи, или под окклюзионной повязкой. Некоторые части тела, например пах, подмышки и перианальная область, где существует естественная окклюзия, более чувствительны к развитию стрий на фоне терапии бетаметазоном. Применение на этих участках должно быть очень ограниченным. Длительное применение Белодерм мази/крема на лице не рекомендуется в связи с возможным появлением дерматита, напоминающего розацеа, периоральный дерматит и акне. Не применять при лечении варикозных язв голени (трофические дерматомикозы). Применение ГКС может быть опасным при псориазе по ряду причин, в том числе из-за риска рецидивов вследствие развития толерантности, риска развития генерализованного гнойничкового псориаза и местной и системной токсичности вследствие нарушения барьерной функции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не следует применять препарат в I триместр беременности, поскольку безопасность применения местных кортикостероидов для беременных не установлена. Назначение этих препаратов возможно только в более поздние сроки беременности и если ожидаемая польза для будущей матери явно превышает потенциальную угрозу для плода. Препараты данной группы не следует применять у беременных на больших участках в больших количествах или в течение длительного периода или под окклюзионными повязками.

В настоящее время не ясно, могут ли ГКС при местном применении вследствие системной абсорбции проникать в грудное молоко, поэтому при принятии решения о прекращении грудного вскармливания или отмене препарата необходимо учитывать важность лечения, которое проводят, для матери.

Дети. Нет клинических данных по применению препарата у детей, поэтому нежелательно применять его у пациентов этой возрастной категории. Не рекомендуется применять детям в возрасте до 12 лет. Поскольку у детей соотношение площади поверхности и массы тела больше, чем у взрослых, и поглощение препарата более активное, дети более склонны к угнетению функции ГГН системы кортикостероидами и развития экзогенных эффектов кортикостероидов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно препарат не влияет на скорость реакции пациента при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.