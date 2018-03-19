Аспаркам-Фармак® (Asparcam-Farmak®) (89471) - инструкция по применению ATC-классификация
Аспаркам-Фармак инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат относится к лекарственным средствам, регулирующим метаболические процессы. Магний активирует натрий-калиевую АТФ-азу, вследствие чего снижается внутриклеточное содержание натрия и повышается поступление калия в клетку. При снижении концентрации натрия в клетке тормозится натриево-кальциевый обмен в гладких мышцах сосудов, что ведет к их релаксации, ионы калия стимулируют синтез АТФ, гликогена, белков, ацетилхолина; калий и магний поддерживают поляризацию клеточных мембран. Аспарагинат способствует поступлению ионов в клетку и принимает участие в энергетическом обмене. Антиаритмический эффект реализуется благодаря способности препарата устранять дисбаланс электролитов, снижать возбудимость и проводимость миокарда.
Фармакокинетика. Не изучена.
Показания Аспаркам-Фармак
для дополнительной терапии при хронических заболеваниях сердца (при сердечной недостаточности, в постинфарктный период), при нарушениях ритма сердца, прежде всего желудочковых аритмиях; дополнительная терапия при лечении препаратами наперстянки.
Применение Аспаркам-Фармак
препарат предназначен только для в/в введения. Взрослым: Аспаркам-Фармак вводить медленно в/в капельно по 10–20 мл (содержимое ампулы разводить в 50–100 мл стерильного 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы). При необходимости введение дозы можно повторить через 4–6 ч. Препарат пригоден для комбинированной терапии. Курс лечения определяет врач.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- острая и хроническая почечная недостаточность;
- болезнь Аддисона;
- AV-блокада III степени;
- кардиогенный шок (АД <90 мм рт. ст.).
Побочные эффекты
при быстром в/в введении препарата следует учитывать возможность появления симптомов гиперкалиемии, например тошноты, рвоты, диареи, парестезий и/или гипермагниемий (покраснение лица, гипорефлексия, судороги, ощущение жара, угнетение дыхания).
Особые указания
быстрое введение может вызвать гиперемию лица.
При длительном применении препарата необходимо контролировать уровень калия и магния в крови, а также требуется регулярный мониторинг показателей электролитного гемостаза и данных ЭКГ.
Аспаркам-Фармак как препарат, содержащий калий и магний, необходимо с осторожностью применять у пациентов с миастенией гравис; при состояниях, которые могут приводить к гиперкалиемии, таких как снижение функции почек, острая дегидратация, распространенное повреждение тканей, в том числе при тяжелых ожогах. У этой категории пациентов рекомендуется регулярно исследовать уровень электролитов в сыворотке крови.
Поскольку препарат содержит сорбит, пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы не следует применять данный препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. До сих пор не сообщалось о возникновении какой-либо опасности при применении препарата у этой категории пациентов.
Дети. Опыт применения препарата у детей недостаточный, поэтому его нельзя применять у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами.
Взаимодействия
при одновременном применении препарата с калийсберегающими диуретиками и/или ингибиторами АПФ, блокаторами бета-адренорецепторов, циклоспорином, гепарином, НПВП повышается риск развития гиперкалиемии.
Передозировка
случаи передозировки неизвестны.
Учитывая способность почек выводить из организма большое количество калия, повышение дозы препарата может привести к гиперкалиемии, только если это связано с острым или выраженным нарушением выведения калия.
Терапевтический индекс магния широк, и при отсутствии почечной недостаточности тяжелые побочные эффекты крайне редки.
В случае быстрого в/в введения могут проявиться симптомы гиперкалиемии/гипермагниемии.
Симптомы гиперкалиемии: общая слабость, парестезии, брадикардия, паралич. Чрезвычайно высокая концентрация калия в плазме крови может привести к летальному исходу от угнетения сердечной деятельности, аритмии или остановки сердца.
Симптомы гипермагниемии: тошнота, рвота, сонливость, артериальная гипотензия, брадикардия, слабость, невнятная речь, двоение в глазах. При очень высоких плазменных концентрациях магния может развиться гипорефлексия, паралич мышц, остановка дыхания и остановка сердца.
В случае передозировки необходимо отменить K+-,Mg2+-аспартат и рекомендуется провести симптоматическое лечение (кальция хлорид 100 мг/мин в/в, диализ, если необходимо).
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °C.