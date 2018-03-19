быстрое введение может вызвать гиперемию лица.

При длительном применении препарата необходимо контролировать уровень калия и магния в крови, а также требуется регулярный мониторинг показателей электролитного гемостаза и данных ЭКГ.

Аспаркам-Фармак как препарат, содержащий калий и магний, необходимо с осторожностью применять у пациентов с миастенией гравис; при состояниях, которые могут приводить к гиперкалиемии, таких как снижение функции почек, острая дегидратация, распространенное повреждение тканей, в том числе при тяжелых ожогах. У этой категории пациентов рекомендуется регулярно исследовать уровень электролитов в сыворотке крови.

Поскольку препарат содержит сорбит, пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы не следует применять данный препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. До сих пор не сообщалось о возникновении какой-либо опасности при применении препарата у этой категории пациентов.

Дети. Опыт применения препарата у детей недостаточный, поэтому его нельзя применять у этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами.