Фармакологические свойства
оказывает антиаритмическое действие при аритмиях, обусловленных главным образом электролитными нарушениями. Повышает содержание ионов калия и магния в клетке, восполняет дефицит аспарагиновой кислоты, стимулирует окислительное фосфорилирование и образование АТФ, улучшает тонус скелетных мышц и моторику пищеварительного тракта (облегчает высвобождение ацетилхолина).
Показания
стенокардия, кардиосклероз, миокардиодистрофия, инфаркт миокарда, аритмия (в том числе при абсолютной или относительной гипокалиемии, гипокалийгистидии миокарда, интоксикации сердечными гликозидами). Для восполнения потерь калия при терапии салуретиками, слабительными средствами, ГКС, при рвоте, диарее.
Применение
внутрь после еды. Профилактическая доза — из расчета по 0,158–0,175 г калия аспарагината (около 36,2 мг К+) или 0,14–0,175 г магния аспарагината (около 11,8 мг Mg2+) на прием; при необходимости назначают в лечебной (удвоенной) дозе. Кратность приема — 3–4 раза в сутки; продолжительность лечения — 3–4 нед. При необходимости курс лечения повторяют.
В/в водят струйно медленно (для устранения аритмии) или капельно на 5% р-ре глюкозы или изотоническом р-ре натрия хлорида. Разовая доза составляет около 0,452–0,9 г калия аспарагината или 0,4–0,8 г магния аспарагината (около 11,8 мг Mg2+)..
Противопоказания
ОПН и ХПН, гиперкалиемия, гемолиз, острый метаболический ацидоз, миастения, нарушение AV-проводимости (AV-блокада II– III степени).
Побочные эффекты
неприятные ощущения или ощущение жжения в подложечной области при приеме внутрь (у больных с анацидным гастритом, холециститом), гиперкалиемия (тошнота, рвота, диарея, парестезии); гипермагниемия (покраснение лица, жажда, снижение АД, гипорефлексия, нервно-мышечная блокада, угнетение дыхания, судороги).
Особые указания
необходим постоянный контроль содержания калия в плазме крови и данных ЭКГ.
Взаимодействия
улучшает переносимость сердечных гликозидов; предупреждает и устраняет гипокалиемию, обусловленную приемом различных препаратов (салуретиков, кортикостероидов, сердечных гликозидов), усиливает эффект лекарственных средств, стимулирующих трофические процессы в миокарде.