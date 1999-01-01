внутрь после еды. Профилактическая доза — из расчета по 0,158–0,175 г калия аспарагината (около 36,2 мг К+) или 0,14–0,175 г магния аспарагината (около 11,8 мг Mg2+) на прием; при необходимости назначают в лечебной (удвоенной) дозе. Кратность приема — 3–4 раза в сутки; продолжительность лечения — 3–4 нед. При необходимости курс лечения повторяют.

В/в водят струйно медленно (для устранения аритмии) или капельно на 5% р-ре глюкозы или изотоническом р-ре натрия хлорида. Разовая доза составляет около 0,452–0,9 г калия аспарагината или 0,4–0,8 г магния аспарагината (около 11,8 мг Mg2+)..