Киев
Активные вещества на букву “А”

АСПАРАГИНАТ K-Mg* (Kalii asparaginas et Magnii asparaginas)0

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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блистер в пачке №50
Корпорация Артериум
от 44,03 грн
в 916 аптеках
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Панангин
Панангин
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Gedeon Richter
от 292,54 грн
в 822 аптеках
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Панангин форте
Панангин форте
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Gedeon Richter
от 400,80 грн
в 773 аптеках
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Панангин
Панангин
Концентрат для раствора для инфузий ампула 10 мл №5
Gedeon Richter
от 160,50 грн
в 641 аптеке
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Раствор для инъекций ампула 10 мл №10
Фармак
от 64,82 грн
в 559 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Фармак
от 47,91 грн
в 394 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блистер №50
Красная звезда
от 36,66 грн
в 385 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Раствор для инъекций ампула 10 мл блистер в пачке №10
Корпорация Артериум
от 64,25 грн
в 357 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Раствор для инъекций ампула 5 мл блистер в пачке №10
Корпорация Артериум
от 58,30 грн
в 288 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блистер №10
Красная звезда
от 9,80 грн
в 224 аптеках
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Аспаркам-Здоровье
Аспаркам-Здоровье
Таблетки блистер №50
Корпорация Здоровье
от 38,00 грн
в 12 аптеках
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Аспаркам Артериум
Аспаркам Артериум
Раствор для инъекций ампула 10 мл блистер в пачке №10
Галичфарм
от 108,50 грн
в 6 аптеках других городов
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Панангин
Панангин
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой флакон №50
Gedeon Richter
от 248,72 грн
в 4 аптеках других городов
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Раствор для инъекций ампула 20 мл №10
Фармак
от 86,51 грн
в 1 аптеке других городов
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блистер в пачке №100
Красная звезда
от 145,30 грн
в 1 аптеке
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Аспаркам Артериум
Аспаркам Артериум
Раствор для инъекций ампула 5 мл блистер в пачке №10
Галичфарм
Нет в наличии

Фармакологические свойства

оказывает антиаритмическое действие при аритмиях, обусловленных главным образом электролитными нарушениями. Повышает содержание ионов калия и магния в клетке, восполняет дефицит аспарагиновой кислоты, стимулирует окислительное фосфорилирование и образование АТФ, улучшает тонус скелетных мышц и моторику пищеварительного тракта (облегчает высвобождение ацетилхолина).

Показания

стенокардия, кардиосклероз, миокардиодистрофия, инфаркт миокарда, аритмия (в том числе при абсолютной или относительной гипокалиемии, гипокалийгистидии миокарда, интоксикации сердечными гликозидами). Для восполнения потерь калия при терапии салуретиками, слабительными средствами, ГКС, при рвоте, диарее.

Применение

внутрь после еды. Профилактическая доза — из расчета по 0,158–0,175 г калия аспарагината (около 36,2 мг К+) или 0,14–0,175 г магния аспарагината (около 11,8 мг Mg2+) на прием; при необходимости назначают в лечебной (удвоенной) дозе. Кратность приема — 3–4 раза в сутки; продолжительность лечения — 3–4 нед. При необходимости курс лечения повторяют.
В/в водят струйно медленно (для устранения аритмии) или капельно на 5% р-ре глюкозы или изотоническом р-ре натрия хлорида. Разовая доза составляет около 0,452–0,9 г калия аспарагината или 0,4–0,8 г магния аспарагината (около 11,8 мг Mg2+)..

Противопоказания

ОПН и ХПН, гиперкалиемия, гемолиз, острый метаболический ацидоз, миастения, нарушение AV-проводимости (AV-блокада II– III степени).

Побочные эффекты

неприятные ощущения или ощущение жжения в подложечной области при приеме внутрь (у больных с анацидным гастритом, холециститом), гиперкалиемия (тошнота, рвота, диарея, парестезии); гипермагниемия (покраснение лица, жажда, снижение АД, гипорефлексия, нервно-мышечная блокада, угнетение дыхания, судороги).

Особые указания

необходим постоянный контроль содержания калия в плазме крови и данных ЭКГ.

Взаимодействия

улучшает переносимость сердечных гликозидов; предупреждает и устраняет гипокалиемию, обусловленную приемом различных препаратов (салуретиков, кортикостероидов, сердечных гликозидов), усиливает эффект лекарственных средств, стимулирующих трофические процессы в миокарде.

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