при применении препарата в высоких дозах и длительное время необходимо контролировать функцию почек и уровень АД, а также функцию поджелудочной железы. Следует с осторожностью применять препарат пациентам с заболеваниями почек в анамнезе.

При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г.

Не следует назначать препарат в высоких дозах больным с повышением свертываемости крови.

Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для больных гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам при наличии высокого содержания железа в организме следует применять препарат в минимальных дозах.

Одновременное применение лекарственного средства со щелочным питьем уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты, поэтому не следует запивать его щелочной минеральной водой. Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при кишечной дискинезии, энтерите и ахилии.

С осторожностью применяют для лечения у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Кислота аскорбиновая как восстановитель может влиять на результаты различных лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, ЛДГ.

Поскольку аскорбиновая кислота оказывает легкое стимулирующее действие, не рекомендуется применять лекарственное средство в конце дня. В связи со стимулирующим влиянием кислоты аскорбиновой на образование кортикостероидных гормонов при применении лекарственного средства в высоких дозах требуется контроль функции почек и АД.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью в соответствии с рекомендациями по дозировке и назначением врача. Следует тщательно придерживаться рекомендуемых доз и не превышать их.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.