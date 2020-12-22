Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid) (89375) - инструкция по применению ATC-классификация
Аскорбиновая кислота инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Аскорбиновая кислота (витамин C) обладает выраженными восстановительными свойствами. Относится к группе водорастворимых витаминов. Участвует в окислительно-восстановительных реакциях, регуляции углеводного обмена, влияет на обмен аминокислот ароматического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина, необходима для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной ткани. Улучшает проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и участвует в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, оказывает антидотное свойство. Дефицит витамина С в пище приводит к развитию гипо- и авитаминоза С, поскольку в организме этот витамин не синтезируется.
Фармакокинетика. Всасывание аскорбиновой кислоты происходит преимущественно в тонком кишечнике. Процесс всасывания может нарушаться при дискинезии кишечника, энтерите, ахилии, глистной инвазии, лямблиозе, а также при употреблении щелочных напитков, свежих фруктовых и овощных соков. Cmax лекарственного средства в плазме крови после применения внутрь достигается через 4 ч. Легко проникает в лейкоциты, тромбоциты, а затем — во все ткани; депонируется в задней части гипофиза, коре надпочечников, глазном эпителии, промежуточных клетках семенных желез, яичниках, печени, мозгу, селезенке, поджелудочной железе, легких, почках, стенке кишечника, сердце, мышцах, щитовидной железе. Метаболизируется преимущественно в печени, в дезоксиаскорбиновую и в дальнейшем — в щавелевоуксусную и дикетогулоновую кислоты. Неизмененный аскорбат и метаболиты выводятся с мочой, калом, также проникают в грудное молоко. При применении в высоких дозах, когда концентрация в плазме крови достигает >1,4 мг/дл, выведение резко усиливается, причем повышенная экскреция может сохраняться после прекращения применения.
Показания Аскорбиновая кислота
профилактика и лечение дефицита витамина С. Обеспечение повышенной потребности организма в витамине С в период роста, период беременности и кормления грудью; при повышенных физических и умственных нагрузках, при инфекционных заболеваниях и интоксикации, геморрагическом диатезе, в комплексной терапии при кровотечениях (носовых, легочных, маточных); при лучевой болезни, болезни Аддисона, передозировке антикоагулянтов, при повреждениях мягких тканей и инфицированных ранах, которые медленно заживают, переломах костей.
Применение Аскорбиновая кислота
внутрь после еды.
Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет с целью профилактики следует принимать по 1–2 драже (50–100 мг) в сутки, детям в возрасте 3–14 лет — по 1 драже (50 мг) в сутки.
Лечебные дозы для детей в возрасте старше 14 лет и для взрослых составляют по 1–2 драже (50–100 мг) 3–5 раз в сутки, для детей в возрасте 3–7 лет — по 1–2 драже (50–100 мг) 2–3 раза в сутки, в возрасте 7–10 лет — по 2 драже (100 мг) 2–3 раза в сутки, в возрасте 10–14 лет — 2–3 драже (100–150 мг) 2–3 раза в сутки.
Беременным и женщинам после родов и при низком уровне витамина С в грудном молоке следует принимать по 6 драже (300 мг) в сутки в течение 10–15 дней, затем для профилактики — по 2 драже (100 мг) в сутки весь период кормления грудью.
Длительность лечения зависит от характера и течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к аскорбиновой кислоте или любому из вспомогательных веществ препарата, тромбоз, склонность к тромбозам, тромбофлебит, сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, мочекаменная болезнь (при применении >1 г/сут), непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта: при применении >1 г/сут — раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, изжога, тошнота, рвота, диарея.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: повреждение гломерулярного аппарата почек, кристаллурия, образование уратных, цистиновых и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевыделительных путях.
Со стороны иммунной системы: отек Квинке, иногда — анафилактический шок при наличии сенсибилизации.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, зуд, крапивница, экзема.
Со стороны эндокринной системы: повреждение инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия) и нарушение синтеза гликогена вплоть до развития сахарного диабета.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ, дистрофия миокарда.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, тромбообразование, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз; у пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы кровяных телец может вызвать гемолиз эритроцитов, гемолитическая анемия (у пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы).
Со стороны нервной системы: повышенная возбудимость, нарушение сна, головная боль, ощущение жара, утомляемость.
Со стороны обмена веществ: нарушение обмена цинка, меди.
Особые указания
при применении препарата в высоких дозах и длительное время необходимо контролировать функцию почек и уровень АД, а также функцию поджелудочной железы. Следует с осторожностью применять препарат пациентам с заболеваниями почек в анамнезе.
При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г.
Не следует назначать препарат в высоких дозах больным с повышением свертываемости крови.
Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для больных гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам при наличии высокого содержания железа в организме следует применять препарат в минимальных дозах.
Одновременное применение лекарственного средства со щелочным питьем уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты, поэтому не следует запивать его щелочной минеральной водой. Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при кишечной дискинезии, энтерите и ахилии.
С осторожностью применяют для лечения у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Кислота аскорбиновая как восстановитель может влиять на результаты различных лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, ЛДГ.
Поскольку аскорбиновая кислота оказывает легкое стимулирующее действие, не рекомендуется применять лекарственное средство в конце дня. В связи со стимулирующим влиянием кислоты аскорбиновой на образование кортикостероидных гормонов при применении лекарственного средства в высоких дозах требуется контроль функции почек и АД.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью в соответствии с рекомендациями по дозировке и назначением врача. Следует тщательно придерживаться рекомендуемых доз и не превышать их.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 3 лет.
Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
аскорбиновая кислота при пероральном применении повышает абсорбцию пенициллина, тетрациклина, железа; способствует всасыванию алюминия в кишечнике, что следует учитывать при одновременном лечении антацидами, содержащими алюминий.
Сочетанное применение витамина С и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Витамин С можно применять только через 2 ч после инъекции дефероксамина.
Длительное применение в высоких дозах лицами, применяемыми дисульфирамин, тормозит реакцию дисульфирам/алкоголь.
Высокие дозы лекарственного средства снижают эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушают выделение мексилетина почками, влияют на резорбцию витамина В12.
Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта.
Лекарственное средство снижает токсичность сульфаниламидных лекарственных средств, а также эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов.
Витамин С усиливает выделение оксалатов с мочой, таким образом повышая риск формирования в моче оксалатных камней, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами.
Лекарственные средства хинолинового ряда, кальция хлорид, салицилаты, кортикостероиды при длительном применении уменьшают депо аскорбиновой кислоты в организме.
Абсорбция аскорбиновой кислоты снижается при одновременном применении пероральных контрацептивных средств, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья.
Передозировка
кислота аскорбиновая хорошо переносится. Она является водорастворимым витамином, ее чрезмерное количество выводится с мочой.
Симптомы. При длительном применении витамина С в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, что требует контроля за состоянием последней. Передозировка может привести к изменению почечной экскреции аскорбиновой и мочевой кислот во время ацетилирования мочи с риском выпадения в осадок оксалатных конкрементов.
Применение лекарственного средства в высоких дозах может привести к рвоте, тошноте или диарее, которые исчезают после его отмены.
Лечение. Симптоматическая терапия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.