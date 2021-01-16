Глюкоза (Glucosum) (89370) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюкоза инструкция по применению
Фармакологические свойства
глюкоза (декстроза) принимает участие в энергетическом и углеводном обмене, обеспечивает восполнение энергозатрат, улучшает антитоксическую функцию печени, увеличивает сократительную деятельность сердечной мышцы и диурез.
Препарат хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови разносится во все органы и ткани; продукты его обмена выводятся с мочой.
Показания Глюкоза
гипогликемия. Восполнение легкоусвояемых углеводов при физических и умственных нагрузках.
Применение Глюкоза
взрослым и детям в возрасте от 3 лет: препарат принимают внутрь по ½–1 таблетке (0,5–1 г) в сутки.
Дозы и длительность лечения зависят от характера и течения заболевания, эффективности терапии.
Противопоказания
сахарный диабет и различные состояния, сопровождающиеся гипергликемией. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
у лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.
Особые указания
препарат не рекомендуют назначать больным со сниженной толерантностью к глюкозе. При длительном применении препарата в высоких дозах необходим контроль уровня глюкозы в крови.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью. Необходимо соблюдать дозировку и длительность курса в соответствии с рекомендациями врача.
Дети. Данные относительно безопасности и эффективности применения препарата у детей в возрасте до 3 лет отсутствуют, поэтому данную лекарственную форму не применяют в этом возрасте.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
симптомы: при одноразовом применении большого количества препарата отмечают нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, диарея).
Лечение: отмена препарата. Симптоматическая терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.