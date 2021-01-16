препарат не рекомендуют назначать больным со сниженной толерантностью к глюкозе. При длительном применении препарата в высоких дозах необходим контроль уровня глюкозы в крови.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью. Необходимо соблюдать дозировку и длительность курса в соответствии с рекомендациями врача.

Дети. Данные относительно безопасности и эффективности применения препарата у детей в возрасте до 3 лет отсутствуют, поэтому данную лекарственную форму не применяют в этом возрасте.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.