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Глюкоза (Glucosum) (89370) - инструкция по применению ATC-классификация

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Глюкоза (Glucosum)
Цена в городе Киев
от 4,31 грн
Без рецепта
10 шт, 1 г от 4,31 грн
В наличии в 2 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
1 г
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A16A X25** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/4518/01/01 от 16.01.2021
Международное название
DEXTROSUM* (ДЕКСТРОЗА*)

Глюкоза инструкция по применению

Фармакологические свойства

глюкоза (декстроза) принимает участие в энергетическом и углеводном обмене, обеспечивает восполнение энергозатрат, улучшает антитоксическую функцию печени, увеличивает сократительную деятельность сердечной мышцы и диурез.
Препарат хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови разносится во все органы и ткани; продукты его обмена выводятся с мочой.

Показания Глюкоза

гипогликемия. Восполнение легкоусвояемых углеводов при физических и умственных нагрузках.

Применение Глюкоза

взрослым и детям в возрасте от 3 лет: препарат принимают внутрь по ½–1 таблетке (0,5–1 г) в сутки.
Дозы и длительность лечения зависят от характера и течения заболевания, эффективности терапии.

Противопоказания

сахарный диабет и различные состояния, сопровождающиеся гипергликемией. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

у лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.

Особые указания

препарат не рекомендуют назначать больным со сниженной толерантностью к глюкозе. При длительном применении препарата в высоких дозах необходим контроль уровня глюкозы в крови.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью. Необходимо соблюдать дозировку и длительность курса в соответствии с рекомендациями врача.
Дети. Данные относительно безопасности и эффективности применения препарата у детей в возрасте до 3 лет отсутствуют, поэтому данную лекарственную форму не применяют в этом возрасте.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

неизвестны.

Передозировка

симптомы: при одноразовом применении большого количества препарата отмечают нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, диарея).
Лечение: отмена препарата. Симптоматическая терапия.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С.

Глюкоза
Глюкоза таблетки 1 г блистер, №10
от 4,31 грн
В наличии в 2 аптеках
Цены в аптеках
Глюкоза
Глюкоза таблетки 1 г блистер, №10
от 4,31 грн
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