селегилин в комбинации с леводопой особенно показан пациентам, состояние которых изменяется в связи с лечением препаратами леводопы в максимальных дозах (возникновение флуктуаций как эффект истощения дозы).

Следует соблюдать особую осторожность при применении селегилина у пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки, лабильной гипертензией, сердечной аритмией, тяжелой стенокардией, тяжелой печеночной или почечной недостаточностью или психозом.

Поскольку селегилин потенциирует эффект леводопы, могут усиливаться побочные реакции, обусловленные леводопой, особенно на фоне применения высоких доз леводопы. Пациентов, получающих такое лечение, необходимо тщательно наблюдать. При добавлении к леводопе селегилина могут появится такие симптомы, как самопроизвольные движения и/или возбуждение, которые исчезают при снижении дозы леводопы. Следовательно, с началом лечения селегилином дозу леводопы можно снизить в среднем на 30%.

В высоких дозах (превышающих 10 мг/сут) селективность селегилина относительно MAO-B начинает снижаться, что приводит к повышенному ингибированию МAO-A. Таким образом, повышается риск возникновения АГ.

У пациентов, принимающих ингибиторы МАО, следует соблюдать осторожность при проведении общего обезболивания в хирургической пракике.

Сообщалось о расстройствах контроля импульсов и компульсивном побуждении, таких как патологическое влечение к азартным играм, повышенное либидо и гиперсексуальность, булимия, расточительство и другие компульсивные или повторяющиеся действия у пациентов с болезнью Паркинсона в течение терапии агонистами допамина или другими дофаминергическими препаратами, например селегилином.

Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что у пациентов, принимающих одновременно селегилин и леводопу, уровень смертности выше по сравнению с пациентами, принимающими только леводопу. Но необходимо принять во внимание, что в этих исследованиях выявлены многочисленные методологические недостатки и что метаанализ и масштабные когортные исследования позволили сделать вывод о том, что между уровнем смертности пациентов, которые получали селегилин, и пациентов, получавших препараты сравнения или комбинацию селегилин/леводопа, отсутствует статистически значимая разница.

Сочетание селегилина и леводопы нецелесообразно у пациентов с независимыми от дозы изменениями в ответ на лечение.

Следует с осторожностью сочетать селегилин с лекарственными средствами, действующими преимущественно на ЦНС.

Следует избегать одновременного применения селегилина с алкоголем.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку имеющихся данных относительно безопасности применения селегилина в период беременности и кормления грудью недостаточно, селегилин нельзя применять у данной категории пациентов.

Дети. Информация относительно применения препарата у детей отсутствует, поэтому применение препарата у этой категории пациентов не показано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние селегилина на способность управлять автомобилем или механизмами не изучали. Во время лечения селегилином может возникать головокружение. В таких случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.