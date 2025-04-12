Эльдеприл® (Eldepryl®)
Эльдеприл инструкция по применению
Состав
Селегилина гидрохлорид - 5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Селегилин является селективным ингибитором MAO-B, который также ингибирует обратный захват дофамина и пресинаптический рецептор дофамина. Эти эффекты потенцируют дофаминергическую функцию в мозгу. Селегилин потенцирует и продлевает эффект леводопы, что позволяет снизить дозу последней. В комбинации с препаратами леводопы селегилин увеличивает длительность периода «включения», уменьшает длительность периода «выключения» и уменьшает выраженность феномена истощения конечной дозы. Селегилин не потенцирует гипертензивный эффект таких веществ, как тирамин (сырный эффект).
Фармакокинетика. Селегилин быстро абсорбируется в пищеварительном тракте. Cmax в крови достигается через 30–45 мин после приема внутрь. Биодоступность низкая; в среднем 10% неизмененного селегилина достигает системного кровотока (однако существует значительное различие между разными пациентами). Селегилин является липофильным соединением со слегка щелочной реакцией, легко проникающим в ткани, включая головной мозг. Быстро распределяется в организме, объем распределения составляет около 500 л после в/в введения в дозе 10 мг. При применении в терапевтических дозах 75–85% селегилина связывается с белками плазмы крови. Селегилин быстро метаболизируется (главным образом в печени) до десметилселегилина, 1-метамфетамина и 1-амфетамина. Эти три метаболита выявляют в плазме крови и моче после однократного и многократного приема селегилина. Средний T½ составляет 1,5–3,5 ч. Общий клиренс селегилина в организме — около 240 л/ч. Метаболиты селегелина в основном выводятся с мочой, около 15% — с калом. Из-за необратимого ингибирования MAO-B продолжительность терапевтического эффекта не зависит от времени выведения селегилина, поэтому достаточным является прием препарата 1 раз в сутки.
Показания Эльдеприл
болезнь Паркинсона или симптоматический паркинсонизм — в качестве монотерапии на ранней стадии заболевания или в комбинации с препаратами леводопы (в сочетании с периферическими ингибиторами декарбоксилазы или без них).
Применение Эльдеприл
Селегилин применяется как монотерапия на ранней стадии заболевания или в комбинации с препаратами леводопы (в сочетании с периферическими ингибиторами декарбоксилазы или без них). В обоих случаях начальная доза составляет 5 мг, которую принимают утром. Дозу Эльдеприла можно повысить до 10 мг/сут (можно принимать утром или разделить на два приема).
Если при применении препарата в качестве вспомогательной терапии к препаратам леводопы возникают побочные реакции, предопределенные леводопой, дозу последней следует снизить.
Печеночная недостаточность. Информация об изменении дозы у пациентов с печеночной недостаточностью отсутствует.
Почечная недостаточность. Информация об изменении дозирования у пациентов с почечной недостаточностью отсутствует.
Противопоказания
гиперчувствительность к селегилину или любому из вспомогательных веществ.
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.
Одновременное применение с ингибиторами обратного захвата серотонина, ингибиторами обратного захвата серотонина и норэпинефрина (венлафаксин), трициклическими антидепрессантами, симпатомиметиками, ингибиторами МАО (линезолид) или опиоидами (петидин) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При сочетании селегилина с леводопой следует принимать во внимание противопоказания к применению леводопы.
Побочные эффекты
частота возникновения побочных реакций имеет следующую классификацию: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000–<1/1000); очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
Психические нарушения: часто — спутанность сознания, галлюцинации; нечасто — перепады настроения; частота неизвестна — расстройства контроля импульса и принуждения (такие как гиперсексуальность).
Нарушения со стороны нервной системы: часто — непроизвольные движения (дискинезии), головокружение, головная боль; нечасто — проходящие нарушения сна (бессонница); редко — возбуждение.
Кардиальные нарушения: часто — брадикардия; нечасто — суправентрикулярная тахикардия; редко — аритмии.
Нарушения со стороны сосудистой системы: редко — постуральная гипотензия.
Нарушения со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота; нечасто — сухость в рту.
Нарушения со стороны гепатобилиарной системы: часто — повышение уровней печеночных ферментов.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко — сыпь.
Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы: редко — затруднение мочевыведения; частота неизвестна — задержка мочи.
При применении лекарственного средства также возникают такие побочные реакции, как психоз, депрессия, тремор, боль в грудной клетке, спине, суставах, горле, вертиго, нарушение зрения, рвота, запор, диарея.
При комбинации с леводопой. Поскольку препарат усиливает эффект леводопы, побочные эффекты леводопы (такие как беспокойство, гиперкинезия, атипичные движения, ажитация, спутанность сознания, галлюцинации, постуральная гипотензия, сердечные аритмии, дисфония) могут усиливаться в случае комбинированной терапии (леводопу обычно следует применять в комбинации с ингибитором периферической декарбоксилазы). Если при применении препарата в комбинации с препаратами леводопы возникают побочные реакции, предопределенные леводопой, дозу последней следует снизить. Следовательно, с началом лечения селегилином дозу леводопы можно снизить в среднем на 30%.
Особые указания
селегилин в комбинации с леводопой особенно показан пациентам, состояние которых изменяется в связи с лечением препаратами леводопы в максимальных дозах (возникновение флуктуаций как эффект истощения дозы).
Следует соблюдать особую осторожность при применении селегилина у пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки, лабильной гипертензией, сердечной аритмией, тяжелой стенокардией, тяжелой печеночной или почечной недостаточностью или психозом.
Поскольку селегилин потенциирует эффект леводопы, могут усиливаться побочные реакции, обусловленные леводопой, особенно на фоне применения высоких доз леводопы. Пациентов, получающих такое лечение, необходимо тщательно наблюдать. При добавлении к леводопе селегилина могут появится такие симптомы, как самопроизвольные движения и/или возбуждение, которые исчезают при снижении дозы леводопы. Следовательно, с началом лечения селегилином дозу леводопы можно снизить в среднем на 30%.
В высоких дозах (превышающих 10 мг/сут) селективность селегилина относительно MAO-B начинает снижаться, что приводит к повышенному ингибированию МAO-A. Таким образом, повышается риск возникновения АГ.
У пациентов, принимающих ингибиторы МАО, следует соблюдать осторожность при проведении общего обезболивания в хирургической пракике.
Сообщалось о расстройствах контроля импульсов и компульсивном побуждении, таких как патологическое влечение к азартным играм, повышенное либидо и гиперсексуальность, булимия, расточительство и другие компульсивные или повторяющиеся действия у пациентов с болезнью Паркинсона в течение терапии агонистами допамина или другими дофаминергическими препаратами, например селегилином.
Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что у пациентов, принимающих одновременно селегилин и леводопу, уровень смертности выше по сравнению с пациентами, принимающими только леводопу. Но необходимо принять во внимание, что в этих исследованиях выявлены многочисленные методологические недостатки и что метаанализ и масштабные когортные исследования позволили сделать вывод о том, что между уровнем смертности пациентов, которые получали селегилин, и пациентов, получавших препараты сравнения или комбинацию селегилин/леводопа, отсутствует статистически значимая разница.
Сочетание селегилина и леводопы нецелесообразно у пациентов с независимыми от дозы изменениями в ответ на лечение.
Следует с осторожностью сочетать селегилин с лекарственными средствами, действующими преимущественно на ЦНС.
Следует избегать одновременного применения селегилина с алкоголем.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку имеющихся данных относительно безопасности применения селегилина в период беременности и кормления грудью недостаточно, селегилин нельзя применять у данной категории пациентов.
Дети. Информация относительно применения препарата у детей отсутствует, поэтому применение препарата у этой категории пациентов не показано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние селегилина на способность управлять автомобилем или механизмами не изучали. Во время лечения селегилином может возникать головокружение. В таких случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
Противопоказаны следующие комбинации
Симпатомиметики. Одновременное применение селегилина с симпатомиметиками может повлечь тяжелую АГ.
Петидин. Одновременное применение селегилина (селективного ингибитора МАО) и петидина противопоказано. Известно, что селегилин и петидин взаимодействуют между собой с потенциально летальным исходом, но механизм этого взаимодействия еще не изучен.
Трамадол также может взаимодействовать с селегилином.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и ингибиторы обратного захвата серотонина и норэпинефрина (венлафаксин). При комбинации флуоксетина с селегилином могут отмечать повышенное потоотделение, гиперемию, атаксию, тремор, гипертермию, артериальную гипер- и гипотензию, судороги, ускоренное сердцебиение, головокружение, ажитацию, спутанность сознания, галлюцинации, делирий и кому. Поскольку флуоксетин и его активные метаболиты имеют длительный Т½, между отменой флуоксетина и началом терапии селегилином должно пройти не менее 5 нед. Селегилин и его метаболиты имеют короткий Т½, поэтому между отменой селегилина и началом приема флуоксетина достаточно 2-недельного интервала.
Трициклические антидепрессанты. При комбинации селегилина с трициклическими антидепрессантами могут возникать токсические эффекты со стороны ЦНС (головокружение, тремор, судороги); иногда — артериальная гипер- или гипотензия, усиленное потоотделение. Поскольку механизм этих реакций недостаточно изучен, одновременное применение селегилина и трициклических антидепрессантов противопоказано.
Ингибиторы МАО. Применение ингибиторов МАО одновременно с селегилином может повлечь тяжелую артериальную гипотензию или АГ.
Комбинации, которые не рекомендуются
Пероральные контрацептивы. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении селегилина с комбинированными пероральными противозачаточными средствами (гестаген/этинилэстрадиол или левоноргестрел/этинилэстрадиол), поскольку они могут повышать биодоступность селегилина.
Взаимодействие с пищей. В отличие от традиционных ингибиторов ферментов МАО, которые подавляют как МАО-А, так и МАО-В, селегилин является селективным ингибитором МАО-В.
При применении селегилина в рекомендованных дозах после употребления пищи с низким содержанием тирамина не выявлено гипертензивной реакции (так называемого сырного эффекта — «cheese-effect»). Поэтому в данном случае нет необходимости в соблюдении диеты.
Однако при комбинации селегилина и традиционных ингибиторов МАО или ингибиторов МАО-А рекомендуется строго придерживаться диеты (избегать пищи с высоким содержанием тирамина — зрелый сыр и продукты, содержащие дрожжи).
Передозировка
данные относительно клинически значимой передозировки препарата отсутствуют. Эффект селегилина как селективного ингибитора МАО-В достигается при применении в дозах, рекомендованных для лечения болезни Паркинсона (5–10 мг/сут). Симптомы передозировки могут быть схожими с симптомами передозировки неселективными ингибиторами МАО (такими как сонливость, головокружение, раздражительность, возбуждение, гиперактивность, тремор, обеспокоенность, сильные мышечные спазмы, сильная головная боль, галлюцинации, АГ, артериальная гипотензия, боль в груди, ускоренный и неровный пульс, сосудистый коллапс, дыхательная недостаточность, угнетение дыхания, повышенное потооделение, гипертермия, кома, судороги). Симптомы передозировки могут развиться в течение 24 ч. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.
Условия хранения
при комнатной температуре 15–25 °C.