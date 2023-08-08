СЕЛЕГИЛИН (SELEGILINUM) Действующее вещество
избирательный ингибитор МАО типа В. Угнетает метаболизм дофамина, вызывая повышение его концентрации в нейронах экстрапирамидной системы. Потенцирует и пролонгирует терапевтическое действие леводопы.
Селегилин быстро всасывается в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 30 мин после приема внутрь. Биодоступность низкая, в среднем 10% неизмененного селегилина поступает в системный кровоток (высоки индивидуальные вариации). Селегилин является липофильным веществом со слабощелочной реакцией, которое быстро проникает в ткани, в том числе в головной мозг. В терапевтических концентрациях 75–85% селегилина связывается с белками плазмы крови. Селегилин быстро метаболизируется, в основном в печени, до дезметилселегилина, 1-метамфетамина и 1-амфетамина. Средний T½ метаболитов составляет 2 ч для десметилселегилина, 17,7 ч — для 1-амфетамина и 20,5 ч — для 1-метамфетамина. Общий клиренс селегилина составляет около 500 л/ч. Метаболиты селегилина выводятся в основном мочой, около 15% — с калом.
болезнь Паркинсона, симптоматический паркинсонизм; болезнь Альцгеймера, слабо или умеренно выраженное старческое слабоумие альцгеймеровского типа.
при болезни Паркинсона — 10 мг/сут в 1–2 приема; при болезни Альцгеймера — 5–10 мг/сут в 1 или 2 приема (с интервалом 1–2 ч). Maкcимальнaя доза — 10 мг/сут (в дозах 30–40 мг/сут селективность действия селегилина в отношении МАО-В утрачивается).
повышенная чувствительность к селегилину, одновременное применение ингибиторов обратного нейронального захвата серотонина, трициклических антидепрессантов, симпатомиметиков и петидина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
ксеростомия, транзиторное повышение активности АлАТ в плазме крови, нарушения сна. Так как селегилин потенцирует клинический эффект леводопы, побочные эффекты леводопы, в частности непроизвольные движения, тошнота, возбуждение, спутанность сознания, галлюцинации, головная боль, постуральная гипотензия, аритмия и головокружение, могут становиться более выраженными при добавлении селегилина к максимально переносимой дозе леводопы. Также в ходе лечения селегилином были описаны затруднения мочеиспускания и кожные реакции.
добавление селегилина к лечению леводопой может вызывать развитие непроизвольных движений и/или возбуждения. Указанные побочные эффекты исчезают при снижении дозы леводопы. Доза леводопы при добавлении селегилина в среднем может быть снижена на 30%.
При лечении селегилином может ухудшаться состояние пациентов с пептической язвой в анамнезе, лабильной АГ, аритмией, тяжелой стенокардией, психозами.
противопоказан одновременный прием с трициклическими антидепрессантами. Назначение селегилина с симпатомиметиками (эфедрин) и препаратами, угнетающими ЦНС (в том числе с этанолом), может потенцировать их действие. Во избежание развития серотонинового синдрома, сопровождающегося маниакальным состоянием, гипергидрозом, лихорадкой и АГ, не следует применять селегилин одновременно с флуоксетином, его назначают не ранее чем через 5 нед после отмены флуоксетина. Возможно появление делирия, ступора, состояния тревоги, возбуждения и мышечной ригидности при одновременном назначении селегилина и пептидина. Одновременное применение селегилина с амантадином и антихолинергическими препаратами повышает риск развития побочных эффектов.
данных о клинически значимых случаях передозировки селегилина нет. Симптомы сходны с теми, которые наблюдаются при передозировке неселективных ингибиторов МАО. Специфического антидота не существует, лечение симптоматическое.