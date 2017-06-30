Препарат очень осторожно следует применять больным с внутричерепными и внутриспинальными кровоизлияниями.

При длительном внутривенном применении препарата необходим контроль уровня глюкозы в крови.

С целью предупреждения гипоосмолярности плазмы раствор глюкозы 5% можно комбинировать с введением изотонического раствора натрия хлорида.

При введении больших доз при необходимости назначают инсулин под кожу из расчета 1 ЕД на 4–5 г глюкозы.

Содержимое бутылки может быть использовано только для одного пациента. После нарушения герметичности бутылки или контейнера неиспользованную часть содержимого бутылки или контейнера следует выбросить.