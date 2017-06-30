Глюкоза (Glucosum) (88437) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюкоза инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: глюкоза;
1 мл раствора содержит глюкозы моногидрата 50 мг (в пересчете на 100% вещество);
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Кровезаменители и перфузионные растворы. Код АТС В05СХ01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Раствор глюкозы 5% изотонический в отношении плазмы крови и при его введении пополняет объем циркулирующей крови, при ее потере является источником питательного материала, а также способствует выведению яда из организма. Глюкоза обеспечивает субстратное пополнение энергозатрат. При внутривенных инъекциях активизирует метаболические процессы, улучшает антитоксическую функцию печени, усиливает сократительную активность миокарда, расширяет сосуды, увеличивает диурез.
Фармакокинетика.
После введения быстро распределяется в тканях организма. Экскретируется почками.
Показания
- Гипер- и изотоническая дегидратация;
- у детей для предотвращения нарушений водно-электролитного баланса во время оперативных вмешательств;
- интоксикация;
- гипогликемия;
- как растворитель других совместимых растворов лекарственных средств.
Противопоказания
Раствор глюкозы 5% противопоказан пациентам с:
- гипергликемией;
- гиперчувствительностью к декстрозе.
Препарат не вводить одновременно с препаратами крови.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении с тиазидными диуретиками и фуросемидом следует учитывать их способность влиять на уровень глюкозы в плазме крови. Инсулин способствует попаданию глюкозы в периферические ткани. Раствор глюкозы уменьшает токсическое влияние пиразинамида на печень. Введение большого объема раствора глюкозы способствует развитию гипокалиемии, что повышает токсичность одновременно применяемых препаратов наперстянки. Раствор глюкозы несовместим с аминофиллином, растворимыми барбитуратами, гидрокортизоном, канамицином, растворимыми сульфаниламидами, цианокобаламином.
Особенности применения
Препарат очень осторожно следует применять больным с внутричерепными и внутриспинальными кровоизлияниями.
При длительном внутривенном применении препарата необходим контроль уровня глюкозы в крови.
С целью предупреждения гипоосмолярности плазмы раствор глюкозы 5% можно комбинировать с введением изотонического раствора натрия хлорида.
При введении больших доз при необходимости назначают инсулин под кожу из расчета 1 ЕД на 4–5 г глюкозы.
Содержимое бутылки может быть использовано только для одного пациента. После нарушения герметичности бутылки или контейнера неиспользованную часть содержимого бутылки или контейнера следует выбросить.
Способ применения и дозы
Препарат применяют внутривенно капельно. Доза для взрослых составляет до 1500 мл/сут. Максимальная суточная дозировка для взрослых составляет 2000 мл. При необходимости максимальная скорость введения для взрослых — 150 капель в минуту (500 мл/час).
Дети
Доза для детей зависит от возраста, массы тела, состояния пациента и лабораторных показателей.
Побочные реакции
Нарушения электролитного баланса и общие реакции организма, возникающие при проведении массивных инфузий:
- гипокалиемия;
- гипофосфатемия;
- гипомагниемия;
- гипонатриемия;
- гиперволемия;
- гипергликемия;
- аллергические реакции (гипертермия, кожная сыпь, ангионевротический отек, шок).
Со стороны желудочно-кишечного тракта:
- очень редко — тошнота центрального происхождения.
При возникновении побочных реакций введение раствора следует прекратить, оценить состояние пациента и оказать помощь.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в оригинальной упаковке.
Упаковка
По 200 мл или 250 мл, или 400 мл, или 500 мл в полимерных контейнерах;
по 200 мл или 400 мл в стеклянных бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «Юрия-фарм».