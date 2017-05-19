Декатилен™ (Decatylen™) (8760) - инструкция по применению ATC-классификация
Декатилен™ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Как бактерицидный и фунгистатический агент деквалиния хлорид влияет на микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции ротовой полости и горла. Спектр действия этого местного химиотерапевтического агента очень широкий и включает большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибы, спирохеты и патогенные микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции ротовой полости и горла. Накопление в организме дибукаина гидрохлорида облегчает болевой симптом, сопровождающий инфекции ротовой полости и горла.
Микроорганизмы, устойчивые к действию деквалиния хлорида, неизвестны.
Не вызывает образования кариеса.
Фармакокинетика. Основной активный ингредиент абсорбируется в очень незначительном количестве.
Показания Декатилен™
местное лечение острых воспалительных заболеваний полости рта и горла: гингивит, язвенный и афтозный стоматит, тонзиллит, ларингит и фарингит. Декатилен также рекомендуется применять при наличии неприятного запаха изо рта.
Декатилен можно применять в случаях смешанной инфекции ротовой полости и горла (по рекомендации врача); как вспомогательный препарат при лечении катаральной, лакунарной ангины и ангины Плаута — Венсана; в случае кандидоза полости рта и глотки.
Рекомендуют в послеоперационный период после тонзиллэктомии и удаления зубов.
Применение Декатилен™
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 1 таблетке каждые 2 ч, после уменьшения симптомов воспаления — по 1 таблетке каждые 4 ч.
Детям в возрасте старше 4 лет — по 1 таблетке каждые 3 ч, после уменьшения выраженности симптомов воспаления — по 1 таблетке каждые 4 ч.
Максимальная суточная доза составляет 10–12 таблеток в период острой фазы и 6 таблеток в сутки — после исчезновения воспалительных симптомов.
Таблетки следует рассасывать медленно, не разжевывая. Продолжительность курса лечения врач определяет индивидуально. Пациент должен проконсультироваться с врачом, если через 5 дней лечения препаратом симптомы не исчезли или ухудшились.
Дети. Препарат в данной лекарственной форме не назначают детям в возрасте до 4 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо из веществ, входящих в состав препарата; аллергия к четвертичным аммониевым соединениям (например бензалкония хлорид).
Побочные эффекты
иногда могут развиваться реакции гиперчувствительности после применения препарата, например сыпь, зуд, ощущение жжения, раздражение слизистой оболочки ротовой полости и горла. В редких случаях, а именно при злоупотреблении, возможно возникновение язвы и некроза. В случае развития каких-либо необычных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшей терапии.
Особые указания
поскольку препарат не содержит сахара, он пригоден для применения у больных сахарным диабетом.
Препарат содержит сорбит, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы. Применять с осторожностью у пациентов с низким уровнем холинэстеразы в плазме крови.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Контролируемых исследований не проводили. Поэтому препарат в период беременности можно применять после консультации с врачом, если лечебный эффект превышает возможный риск для плода.
Период кормления грудью. Не проводились клинические исследования по проникновению действующих веществ в грудное молоко. Препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводили. Однако возможность того, что препарат может оказывать какое-либо негативное влияние в этом отношении, очень маловероятна.
Взаимодействия
антибактериальное действие деквалиния снижается при одновременном применении с анионными тензидами, например зубной пастой. Применение препарата не следует сочетать с приемом ингибиторов холинэстеразы.
Передозировка
в целом препарат хорошо переносится. В случае передозировки возможны тошнота, рвота, в редких случаях — язвы и некроз пищевода.
Лечение передозировки симптоматическое, при необходимости можно применить обволакивающие средства.
Не следует вызвать рвоту и промывать желудок.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.
Информация о лекарственном средстве для специалистов здравоохранения.