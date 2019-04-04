Гепарин-Биолек (Heparin-Biolik) (87528) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепарин-Биолек инструкция по применению
Фармакологические свойства
гепарин — антикоагулянт прямого действия, влияющий непосредственно на факторы свертывания крови во всех фазах гемокоагуляции. Высокие дозы гепарина, как правило, вызывают торможение фибринолиза. Гепарин снижает агрегацию тромбоцитов, повышает сосудистую проницаемость, стимулирует коллатеральное кровообращение, обладает спазмолитическим действием. Препарат угнетает активность гиалуронидазы и снижает содержание ХС, ТГ в сыворотке крови вследствие повышения активности липопротеиновой липазы.
Гепарин действует быстро, но относительно кратковременно. Пик концентрации в плазме достигается немедленно после в/в введения или через 40–60 мин после п/к введения. До 95% препарата связывается с белками плазмы крови. Период полувыведения составляет 1–2 ч. Длительность антикоагулянтной активности зависит от индивидуальных особенностей пациентов. Гепарин выводится почками в виде неактивных метаболитов. Не поступает в грудное молоко. Неметаболизированный гепарин обнаруживается в моче при использовании высоких доз.
Показания Гепарин-Биолек
лечение и профилактика различных тромбоэмболических состояний и их осложнений — локализация тромботического процесса и предотвращение тромбообразования при инфаркте миокарда, тромбозах и эмболиях магистральных вен и артерий, сосудов мозга, глаз, при операциях на сердце и кровеносных сосудах, для предотвращения свертывания крови при прямом переливании последней, при лабораторных исследованиях и др. Кроме того, гепарин применяют при острых и хронических тромбофлебитах конечностей, в комплексном лечении больных с коронарокардиосклерозом и стенокардией при ИБС, атеросклерозе церебральных сосудов, вибрационной болезни, пневмонии, начальной стадии воспалительно-дистрофической формы пародонтоза.
Применение Гепарин-Биолек
гепарин можно вводить в/в или п/к. С лечебной целью гепарин вводится в/в, предпочтительнее путем постоянной капельной инфузии. При болюсном введении интервал между инъекциями составляет 4–6 ч. Перед назначением каждой дозы следует проводить коагуляционные тесты. Для достижения повторного эффекта с немедленным началом действия как постоянной в/в инфузии, так и инъекциям должно предшествовать в/в введение 5000–15 000 МЕ гепарина.
Последующие дозы корректируются индивидуально, в зависимости от результатов коагуляционных тестов (тромбиновое время, время свертывания крови, активированное частичное тромбопластиновое время). Для того, чтобы находиться в терапевтическом диапазоне, эти показатели должны быть увеличены в 2–3 раза по сравнению с нормальными значениями. Как правило, полная гепаринизация при в/в введении достигается при суточной дозе гепарина 30 000–50 000 МЕ. У лиц, не реагирующих на гепарин или требующих повышенных доз, следует определять уровень антитромбина III.
Пациентам, находящимся на экстракорпоральном кровообращении, гепарин назначают в дозе 150–400 МЕ/кг массы тела и 1500–2000 МЕ/500 мл консервированной крови (цельная кровь, эритроцитарная масса). При урокиназном или стрептокиназном лизисе, особенно при введении низких доз, необходимо одновременное назначение гепарина. Доза гепарина подбирается таким образом, чтобы продлить тромбиновое время в 2–4 раза. У пациентов, находящихся на диализе, доза должна корректироваться в зависимости от результатов коагуляционных тестов. Пациентам, которые переводятся на пероральную антикоагулянтную терапию, назначение гепарина следует продолжить до тех пор, пока результаты тромботеста или экспресс-теста не будут находиться в терапевтическим диапазоне.
Детям в возрасте 1–3 мес в/в гепарин вводят в дозе 800 МЕ/кг массы тела в сутки, 4–12 мес — 700 МЕ/кг в сутки, от 1 до 6 лет — 600 МЕ/кг в сутки, старше 6 лет — 500 МЕ/кг в сутки.
С профилактической целью для предупреждения тромбозов гепарин вводят п/к, лучше в складки кожи на передней брюшной стенке, в дозе 5000 МЕ 2 раза в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, включая анамнестические данные или подозрение на гепарининдуцированную иммунную тромбоцитопению, склонность к кровотечениям, например гемофилия, тромбоцитопения, повышенная проницаемость капилляров; геморрагический инсульт, энцефаломаляция, острое внутричерепное кровотечение, хирургические вмешательства на ЦНС и на глазах; пролиферативная диабетическия ретинопатия; пептические язвы, желудочно-кишечное кровотечение, висцеральная карцинома; легочное кровотечение, активная форма туберкулеза; тяжелые заболевания печени и поджелудочной железы; значительная патология почек или почечное кровотечение, тяжелая АГ; бактериальный эндокардит; период беременности и родов.
Побочные эффекты
могут наблюдаться кровоизлияния (подкожные и в слизистые оболочки, внутренние), а также незначительные гематомы в местах инъекций. Реакции гиперчувствительности: головокружение, головная боль, лихорадка, рвота, диарея, тромбоцитопения, аллергические реакции, местное раздражение. Редко наблюдаются остеопороз, алопеция, гипоальдостеронизм, анафилактический шок, сосудистые спазмы, повышение в крови уровня трансаминаз. В начале лечения гепарином иногда может наблюдаться преходящая тромбоцитопения (тип I с количеством тромбоцитов в диапазоне от 80 000/мкл до 150 000/мкл). Как правило, данная ситуация не приводит к развитию осложнений, и лечение гепарином можно продолжать. В единичных случаях может наблюдаться тяжелая иммунная тромбоцитопения (тип II — синдром образования белого тромба). Данное осложнение следует заподозрить в случае резкого уменьшения количества тромбоцитов менее 80 000/мкл, или быстрого уменьшения их количества более, чем на 50% от исходного уровня. У несенсибилизированных лиц количество тромбоцитов, как правило, начинает уменьшаться через 6–14 дней от начала лечения. Иногда могут наблюдаться повышение уровня трансаминаз, свободных жирных кислот и тироксина, обратная задержка калия, снижение уровня ХС и повышение уровня глюкозы в крови.
Особые указания
количество тромбоцитов следует определять перед началом лечения, в 1-й день лечения и через короткие промежутки времени на протяжении всего периода применения гепарина, особенно между 6-м и 14-м днем от начала лечения. Следует немедленно прекратить лечение пациентов с резким уменьшением количества тромбоцитов. У женщин старше 60 лет гепарин может повышать кровоточивость. С особой осторожностью назначают гепарин на протяжении 36 ч после родов. У больных АГ следует контролировать АД.
Запрещается вводить гепарин в/м. Следует также, по возможности, избегать биопсий, эпидуральных анестезий и диагностических люмбальных пункций. Дозы гепарина следует корректировать в зависимости от результатов коагуляционных тестов, поскольку избыток гепарина может спровоцировать кровотечение.
Применение гепарина требует осторожности в послеоперационный и послеродовой периоды на протяжении первых 3–8 сут (за исключением операций на кровеносных сосудах и в тех случаях, когда гепаринизация необходима по жизненным показаниям).
Отмена препарата должна проводиться постепенно.
Взаимодействия
пероральные антикоагулянты и антитромбоцитарные препараты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол) следует отменить не менее чем за 5 дней перед любым хирургическим вмешательством, поскольку они могут усилить склонность к кровотечению по время операции или в послеоперационный период. Одновременный прием аскорбиновой кислоты, антигистаминных средств, дигиталиса, никотиноподобных веществ или тетрациклинов может угнетать действие гепарина. Декстран, фенилбутазон, индометацин, ибупрофен, сульфинпиразон, пробеноцид, инъекционные формы этакриновой кислоты, пенициллинов и цитостатиков могут потенцировать действие гепарина. Гепарин замещает фенитоин, квинидин, пропранолол, бензодиазепины и билирубин в местах их связывания с белками. Трициклические антидепрессанты могут связываться с гепарином, что приводит к взаимному снижению эффективности.
Передозировка
тяжелые геморрагические осложнения, кровотечения. В зависимости от тяжести геморрагического осложнения следует или снизить дозу гепарина, или отменить его. Если после отмены гепарина кровотечение продолжается, в/в вводят антагонист гепарина — протамина сульфат (или хлорид) (1 мл протамина сульфата нейтрализует 100 МЕ гепарина). На протяжении 90 мин после в/в введения гепарина вводят 50% рассчитанной дозы протамина сульфата, 50% — в следующие 3 ч.
При индивидуальной непереносимости и появлении аллергических осложнений гепарин немедленно отменяют и назначают десенсибилизирующие средства. При необходимости продолжения антикоагулянтной терапии применяют антикоагулянты непрямого действия.
Условия хранения
в защищенном от света, сухом месте при температуре 15–25 °С.