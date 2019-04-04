гепарин можно вводить в/в или п/к. С лечебной целью гепарин вводится в/в, предпочтительнее путем постоянной капельной инфузии. При болюсном введении интервал между инъекциями составляет 4–6 ч. Перед назначением каждой дозы следует проводить коагуляционные тесты. Для достижения повторного эффекта с немедленным началом действия как постоянной в/в инфузии, так и инъекциям должно предшествовать в/в введение 5000–15 000 МЕ гепарина.

Последующие дозы корректируются индивидуально, в зависимости от результатов коагуляционных тестов (тромбиновое время, время свертывания крови, активированное частичное тромбопластиновое время). Для того, чтобы находиться в терапевтическом диапазоне, эти показатели должны быть увеличены в 2–3 раза по сравнению с нормальными значениями. Как правило, полная гепаринизация при в/в введении достигается при суточной дозе гепарина 30 000–50 000 МЕ. У лиц, не реагирующих на гепарин или требующих повышенных доз, следует определять уровень антитромбина III.

Пациентам, находящимся на экстракорпоральном кровообращении, гепарин назначают в дозе 150–400 МЕ/кг массы тела и 1500–2000 МЕ/500 мл консервированной крови (цельная кровь, эритроцитарная масса). При урокиназном или стрептокиназном лизисе, особенно при введении низких доз, необходимо одновременное назначение гепарина. Доза гепарина подбирается таким образом, чтобы продлить тромбиновое время в 2–4 раза. У пациентов, находящихся на диализе, доза должна корректироваться в зависимости от результатов коагуляционных тестов. Пациентам, которые переводятся на пероральную антикоагулянтную терапию, назначение гепарина следует продолжить до тех пор, пока результаты тромботеста или экспресс-теста не будут находиться в терапевтическим диапазоне.

Детям в возрасте 1–3 мес в/в гепарин вводят в дозе 800 МЕ/кг массы тела в сутки, 4–12 мес — 700 МЕ/кг в сутки, от 1 до 6 лет — 600 МЕ/кг в сутки, старше 6 лет — 500 МЕ/кг в сутки.

С профилактической целью для предупреждения тромбозов гепарин вводят п/к, лучше в складки кожи на передней брюшной стенке, в дозе 5000 МЕ 2 раза в сутки.