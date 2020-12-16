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Аспаркам-Здоровье (Asparcam-Zdorovye) (85216) - инструкция по применению ATC-классификация

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Аспаркам-Здоровье (Asparcam-Zdorovye)
Цена в городе Киев
от 27,50 грн
Без рецепта
50 шт от 27,50 грн
В наличии в 15 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
A12C C30 Комбинации различных солей магния
Регистрационное удостоверение
UA/4633/01/01 от 16.12.2020
Международное название
ASPARAGINAT K-Mg* (АСПАРАГИНАТ K-Mg*)

Аспаркам-Здоровье инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит магния аспарагината тетрагидрата 175 мг, калия аспарагината полугидрата 175 мг;

вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, коповидон, полисорбат 80, кальция стеарат, тальк.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, с плоской поверхностью, риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Минеральные добавки. Препараты магния. Код АТС А12С С30.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Антиаритмическое средство, устраняющее дефицит магния и калия. Препарат восстанавливает электролитный баланс в организме, улучшает обмен веществ в миокарде и коронарное кровообращение, обладает антиаритмическими свойствами, несколько угнетает AV-проводимость, а также снижает повышенную чувствительность к сердечным гликозидам и уменьшает проявления их токсичности.

Фармакокинетика.

Не исследовалась.

Показания

Дополнительная терапия при хронических заболеваниях сердца (при сердечной недостаточности, в постинфарктный период), при нарушениях сердечного ритма, прежде всего при желудочковых аритмиях.

Дополнительная терапия при лечении препаратами наперстянки.

Как дополнение для увеличения магния и калия, поступающих с пищей.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства;
  • острая и хроническая почечная недостаточность;
  • болезнь Аддисона;
  • гиперкалиемия, гипермагниемия;
  • атриовентрикулярная блокада II-III степени;
  • кардиогенный шок (артериальное давление <90 мм рт. ст.);
  • олигурия;
  • анурия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Тетрациклины, которые применяются внутрь, соли железа и натрия фторид тормозят всасывание препарата из желудочно-кишечного тракта. При комбинированной терапии с вышеупомянутыми лекарственными средствами необходим перерыв не менее 3 часов между приемами.Одновременное применение препарата с калийсберегающими диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторами β-адренорецепторов, циклоспорином повышает риск развития гиперкалиемии (необходим контроль уровня калия в плазме крови) и усиливает угнетающее влияние на перистальтику кишечника.

Препарат усиливает эффект лекарственных средств, стимулирующих трофические процессы в миокарде; предотвращает развитие гипокалиемии, обусловленной применением салуретиков, кортикостероидов, сердечных гликозидов.

Препарат уменьшает кардиотоксическое действие сердечных гликозидов.

При одновременном применении с антидеполяризующими миорелаксантами усиливается нервно-мышечная блокада, со средствами для наркоза (кетамин, гексанал, фторотан) — подавляется центральная нервная система.

Лекарственное средство может снижать эффективность неомицина, полимиксина В, тетрациклина и стрептомицина.

Особенности применения

Лекарственное средство необходимо с осторожностью применять пациентам с миастенией гравис; при состояниях, которые могут приводить к гиперкалиемии, таких как острая дегидратация, распространенное повреждение тканей, в том числе при тяжелых ожогах. В этой категории пациентов рекомендуется регулярно исследовать концентрацию электролитов в сыворотке крови.

Препарат не следует назначать пациентам с гастродуоденальными язвами или обструкцией.

Способ применения и дозы

Обычная суточная доза для взрослых составляет 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Дозу можно повышать до 3 таблеток 3 раза в сутки. Желудочный сок способен снижать эффективность препарата, поэтому рекомендуется принимать таблетки после еды.

Курс лечения определяет врач.

Дети

Не рекомендуется применение препарата детям из-за недостаточного опыта применения.

Побочные реакции

Со стороны желудочно-кишечного тракта: при применении больших доз лекарственного средства может наблюдаться учащение стула.

По некоторым данным, могут возникать тошнота, рвота и боль в животе, ощущение дискомфорта или жжения в эпигастральной области, желудочно-кишечное кровотечение, язвы слизистой оболочки пищеварительного тракта, сухость во рту.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушение проводимости миокарда, снижение артериального давления, антриовертикулярная блокада.

Со стороны центральной и периферической нервной системы: парестезии, гипорефлексия, судороги.

Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая зуд, покраснение кожи лица, сыпь.

Со стороны дыхательной системы: угнетение дыхания (обусловленное гипермагниемией).

Другие: ощущение жара.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки № 10*5, № 50 в блистере в коробке; № 50 в блистере.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Аспаркам-Здоровье
Аспаркам-Здоровье таблетки блистер, №50
от 27,50 грн
В наличии в 15 аптеках
Цены в аптеках
Аспаркам-Здоровье
Аспаркам-Здоровье таблетки блистер, №50
от 27,50 грн
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