Аспаркам-Здоровье (Asparcam-Zdorovye) (85216) - инструкция по применению ATC-классификация
Аспаркам-Здоровье инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 1 таблетка содержит магния аспарагината тетрагидрата 175 мг, калия аспарагината полугидрата 175 мг;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, коповидон, полисорбат 80, кальция стеарат, тальк.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, с плоской поверхностью, риской и фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Минеральные добавки. Препараты магния. Код АТС А12С С30.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Антиаритмическое средство, устраняющее дефицит магния и калия. Препарат восстанавливает электролитный баланс в организме, улучшает обмен веществ в миокарде и коронарное кровообращение, обладает антиаритмическими свойствами, несколько угнетает AV-проводимость, а также снижает повышенную чувствительность к сердечным гликозидам и уменьшает проявления их токсичности.
Фармакокинетика.
Не исследовалась.
Показания
Дополнительная терапия при хронических заболеваниях сердца (при сердечной недостаточности, в постинфарктный период), при нарушениях сердечного ритма, прежде всего при желудочковых аритмиях.
Дополнительная терапия при лечении препаратами наперстянки.
Как дополнение для увеличения магния и калия, поступающих с пищей.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства;
- острая и хроническая почечная недостаточность;
- болезнь Аддисона;
- гиперкалиемия, гипермагниемия;
- атриовентрикулярная блокада II-III степени;
- кардиогенный шок (артериальное давление <90 мм рт. ст.);
- олигурия;
- анурия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Тетрациклины, которые применяются внутрь, соли железа и натрия фторид тормозят всасывание препарата из желудочно-кишечного тракта. При комбинированной терапии с вышеупомянутыми лекарственными средствами необходим перерыв не менее 3 часов между приемами.Одновременное применение препарата с калийсберегающими диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторами β-адренорецепторов, циклоспорином повышает риск развития гиперкалиемии (необходим контроль уровня калия в плазме крови) и усиливает угнетающее влияние на перистальтику кишечника.
Препарат усиливает эффект лекарственных средств, стимулирующих трофические процессы в миокарде; предотвращает развитие гипокалиемии, обусловленной применением салуретиков, кортикостероидов, сердечных гликозидов.
Препарат уменьшает кардиотоксическое действие сердечных гликозидов.
При одновременном применении с антидеполяризующими миорелаксантами усиливается нервно-мышечная блокада, со средствами для наркоза (кетамин, гексанал, фторотан) — подавляется центральная нервная система.
Лекарственное средство может снижать эффективность неомицина, полимиксина В, тетрациклина и стрептомицина.
Особенности применения
Лекарственное средство необходимо с осторожностью применять пациентам с миастенией гравис; при состояниях, которые могут приводить к гиперкалиемии, таких как острая дегидратация, распространенное повреждение тканей, в том числе при тяжелых ожогах. В этой категории пациентов рекомендуется регулярно исследовать концентрацию электролитов в сыворотке крови.
Препарат не следует назначать пациентам с гастродуоденальными язвами или обструкцией.
Способ применения и дозы
Обычная суточная доза для взрослых составляет 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Дозу можно повышать до 3 таблеток 3 раза в сутки. Желудочный сок способен снижать эффективность препарата, поэтому рекомендуется принимать таблетки после еды.
Курс лечения определяет врач.
Дети
Не рекомендуется применение препарата детям из-за недостаточного опыта применения.
Побочные реакции
Со стороны желудочно-кишечного тракта: при применении больших доз лекарственного средства может наблюдаться учащение стула.
По некоторым данным, могут возникать тошнота, рвота и боль в животе, ощущение дискомфорта или жжения в эпигастральной области, желудочно-кишечное кровотечение, язвы слизистой оболочки пищеварительного тракта, сухость во рту.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушение проводимости миокарда, снижение артериального давления, антриовертикулярная блокада.
Со стороны центральной и периферической нервной системы: парестезии, гипорефлексия, судороги.
Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая зуд, покраснение кожи лица, сыпь.
Со стороны дыхательной системы: угнетение дыхания (обусловленное гипермагниемией).
Другие: ощущение жара.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки № 10*5, № 50 в блистере в коробке; № 50 в блистере.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.