Долобене (Dolobene®) (7966) - инструкция по применению ATC-классификация
Долобене инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика.
Диметилсульфоксид (ДМСО). ДМСО оказывает противовоспалительное, местное обезболивающее и противоотечное действие. Противовоспалительное действие основывается на нескольких фармакологических эффектах, основным из которых является инактивация гидроксильных радикалов, которые при воспалении образуются в большом количестве и приводят к разрушению тканей.
ДМСО оказывает местное обезболивающее действие, снижая скорость проведения возбуждающих импульсов в периферических нейронах. Противоотечное действие объясняется инактивацией гидроксильных радикалов и улучшением вследствие этого метаболических процессов в очаге воспаления. Частично ответственными за это являются также гигроскопические свойства ДМСО.
Гепарин. Гепарин конкурентно подавляет активность гиалуронидазы, что, в свою очередь, предотвращает чрезмерную дегенерацию соединительной ткани при воспалении. Таким образом, гепарин осуществляет противовоспалительный эффект и способствует заживлению. Кроме того, гепарин оказывает дозозависимое антитромботическое действие, значительно увеличивая ингибирующее влияние антитромбина III на активацию протромбина и тромбина.
Декспантенол. При местном применении декспантенол превращается в коже в пантотеновую кислоту — витамин группы B. Декспантенол обладает такой же биологической эффективностью, как и пантотеновая кислота. Пантотеновая кислота, которая входит в состав кофермента А, во всех тканях поступает в различные реакции образования и распада и способствует прохождению процессов регенерации при заживлении ран и эпителизации.
Фармакокинетика
Диметилсульфоксид (ДМСО). ДМСО присутствует в плазме крови человека как естественная субстанция в концентрации около 40 нг/мл. После однократного нанесения 1,5 г геля Долобене на поверхность кожи площадью 400 см2 ДМСО всасывается с периодом полураспада 3–4 ч. Через 6 ч после аппликации концентрация в плазме крови достигает плато (около 120 нг/мл), и сохраняется на этом уровне до 12 ч после аппликации. Т½ ДМСО из плазмы крови составляет 11–14 ч. Через 60 ч после аппликации снова достигается эндогенная концентрация в плазме крови.
12–25% ДМСО выводится в течение первых 24 ч и 37–48% в течение 7 дней с мочой в неизмененном виде как ДМСО или в виде основного метаболита — диметилсульфона (DMSO2). 3,5–6% общей дозы ДМСО выдыхается легкими в течение 6–12 ч после аппликации в виде диметилсульфида (ДМС).
Гепарин. Проникновение гепарина через здоровую кожу осуществляется в зависимости от дозы и подтверждено для дозирования от 300 МЕ/ч.
Данные фармакокинетики гепарина после его нанесения на кожу отсутствуют.
Декспантенол. Декспантенол всасывается быстрее, чем пантотеновая кислота. Быстрое всасывание декспантенола было подтверждено экспериментально.
Показания Долобене
- травмы (в том числе спортивные), гематомы, повреждение мышц, периартикулярных структур или суставов (без поражений кожи);
- тендинит, тендовагинит, бурсит, плечелопаточный периартрит и эпикондилит плеча (патологическая основа клинического синдрома «локоть теннисиста»);
- острая невралгия.
Применение Долобене
гель наносят тонким слоем (например столбик геля длиной 3 см наносят на область, размер которой соответствует проекции коленного сустава) на пораженные участки и/или вокруг них (при ссадинах), равномерно распределяют по поверхности кожи легкими втирающими движениями 2–4 раза в сутки. При наложении повязок с гелем Долобене воздухопроницаемый перевязочный материал применяют только после проникновения большей части геля в кожу и испарения содержащегося в составе препарата спирта (несколько минут). При использовании ионофореза гель наносят под катод, учитывая анионные свойства гепарина, входящего в состав Долобене. При фонофорезе препарат за счет своих хороших контактных свойств и содержания активных веществ дополняет физиотерапевтическое действие ультразвуковых волн. Продолжительность курса лечения Долобене индивидуальна и зависит от тяжести течения заболевания, а также от эффективности терапии.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; выраженные нарушения функции печени и почек; БА; нестабильная гемодинамика; выраженные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (выраженная стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, выраженный общий атеросклероз); трофические язвы ног, которые кровоточат, открытые и/или инфицированные раны, геморрагический диатез, пурпура, тромбоцитопения, гемофилия, склонность к кровотечениям; коматозные состояния, глаукома, катаракта.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: аллергические кожные реакции, в отдельных случаях возможны аллергические реакции немедленного типа, такие как крапивница и отек Квинке.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: в отдельных случаях при нанесении на большие участки кожи возможны нарушения со стороны сердца (причинно-следственная связь не установлена).
Со стороны дыхательной системы: в отдельных случаях при нанесении на большие участки кожи возможны нарушения со стороны дыхательной системы (причинно-следственная связь не определена).
Со стороны пищеварительной системы: временный запах чеснока изо рта (обусловленный действием диметилсульфида — метаболита диметилсульфоксида); изменение вкусовых ощущений, которое проходит в течение нескольких минут; в отдельных случаях при нанесении на большие участки кожи — нарушения со стороны желудка, тошнота, диарея (причинно-следственная связь не определена).
Со стороны кожи: реакции гиперчувствительности к действию света.
Общие нарушения: эритема, зуд, жжение, волдыри, крапивница в месте нанесения. Эти реакции обычно исчезают в течение лечения. В противном случае — применение препарата следует прекратить. В отдельных случаях при нанесении на большие участки кожи возможны повышенная утомляемость, головная боль, озноб (причинно-следственная связь не определена).
Обусловленные действием диметилсульфоксида: головокружение, бессонница, адинамия, дерматиты, бронхоспазм, рвота.
Обусловленные действием декспантенола: контактный дерматит, аллергический дерматит, экзема, сыпь, раздражение кожи.
Обусловленные действием гепарина: припухлость кожи, кожная сыпь, геморрагии, иногда — возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей, которые быстро исчезают после отмены препарата.
Особые указания
препарат содержит изопропиловый спирт, поэтому во избежание болезненных реакций его не следует наносить на слизистые оболочки, открытую раневую поверхность или поврежденную кожу (например после облучения, при дерматитах, дерматозах, послеоперационных рубцах, ожогах).
Другие лекарственные средства не следует наносить на обработанные участки кожи в течение нескольких часов перед аппликацией геля Долобене и после нее.
С целью предотвращения появления нежелательных эффектов препарат необходимо наносить на очищенную от других лекарственных средств, косметики и загрязнений кожу.
Следует избегать попадания в глаза.
Нанесение диметилсульфоксида может привести к развитию фотосенсибилизации. В связи с этим при применении геля Долобене следует воздерживаться от загара и посещения солярия. При появлении реакций гиперчувствительности применение препарата следует прекратить.
Применение в период беременности или кормления грудью. Опыта применения диметилсульфоксида у беременных до сих пор недостаточно, поэтому применение препарата в период беременности и кормления грудью противопоказано. Сообщалось о потенциальном тератогенном влиянии ДМСО у животных.
Диметилсульфоксид проникает в грудное молоко, поэтому применение геля в период кормления грудью противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат не назначают детям из-за ограниченного опыта применения.
Взаимодействия
одновременное применение других местных лекарственных средств может сопровождаться усилением их абсорбции.
В связи со способностью диметилсульфоксида усиливать как специфическую активность, так и токсичность некоторых лекарственных средств, следует избегать одновременного нанесения других лекарственных средств для местного применения.
Препарат Долобене, содержащий диметилсульфоксид, нельзя применять с сулиндаком (НПВП) из-за возможности возникновения тяжелых токсических реакций (периферической нейропатии).
Применение гепарина может приводить к удлинению протромбинового времени у больных, принимающих пероральные антикоагулянты. Диметилсульфоксид усиливает действие этанола (алкоголь тормозит выведение препарата) и инсулина, ацетилсалициловой кислоты, бутадиона; препаратов наперстянки, хинидина, нитроглицерина, антибиотиков (стрептомицин, мономицин и т.д.), сенсибилизируется организм к средствам для наркоза.
Передозировка
при применении Долобене случаев передозировки не наблюдалось.
Сообщалось об усилении проявлений гематомы и повышении риска возникновения кровотечения при наружном применении гепарина в дозе выше 180 000 МЕ. Кишечная абсорбция гепарина незначительна, поэтому появление признаков передозировки при его случайном проглатывании является маловероятным.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.
Информация о лекарственном средстве для специалистов здравоохранения.