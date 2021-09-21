фармакодинамика.

Диметилсульфоксид (ДМСО) . ДМСО оказывает противовоспалительное, местное обезболивающее и противоотечное действие. Противовоспалительное действие основывается на нескольких фармакологических эффектах, основным из которых является инактивация гидроксильных радикалов, которые при воспалении образуются в большом количестве и приводят к разрушению тканей.

ДМСО оказывает местное обезболивающее действие, снижая скорость проведения возбуждающих импульсов в периферических нейронах. Противоотечное действие объясняется инактивацией гидроксильных радикалов и улучшением вследствие этого метаболических процессов в очаге воспаления. Частично ответственными за это являются также гигроскопические свойства ДМСО.

Гепарин . Гепарин конкурентно подавляет активность гиалуронидазы, что, в свою очередь, предотвращает чрезмерную дегенерацию соединительной ткани при воспалении. Таким образом, гепарин осуществляет противовоспалительный эффект и способствует заживлению. Кроме того, гепарин оказывает дозозависимое антитромботическое действие, значительно увеличивая ингибирующее влияние антитромбина III на активацию протромбина и тромбина.

Декспантенол . При местном применении декспантенол превращается в коже в пантотеновую кислоту — витамин группы B. Декспантенол обладает такой же биологической эффективностью, как и пантотеновая кислота. Пантотеновая кислота, которая входит в состав кофермента А, во всех тканях поступает в различные реакции образования и распада и способствует прохождению процессов регенерации при заживлении ран и эпителизации.

Фармакокинетика

Диметилсульфоксид (ДМСО) . ДМСО присутствует в плазме крови человека как естественная субстанция в концентрации около 40 нг/мл. После однократного нанесения 1,5 г геля Долобене на поверхность кожи площадью 400 см2 ДМСО всасывается с периодом полураспада 3–4 ч. Через 6 ч после аппликации концентрация в плазме крови достигает плато (около 120 нг/мл), и сохраняется на этом уровне до 12 ч после аппликации. Т ½ ДМСО из плазмы крови составляет 11–14 ч. Через 60 ч после аппликации снова достигается эндогенная концентрация в плазме крови.

12–25% ДМСО выводится в течение первых 24 ч и 37–48% в течение 7 дней с мочой в неизмененном виде как ДМСО или в виде основного метаболита — диметилсульфона (DMSO 2 ). 3,5–6% общей дозы ДМСО выдыхается легкими в течение 6–12 ч после аппликации в виде диметилсульфида (ДМС).

Гепарин . Проникновение гепарина через здоровую кожу осуществляется в зависимости от дозы и подтверждено для дозирования от 300 МЕ/ч.

Данные фармакокинетики гепарина после его нанесения на кожу отсутствуют.

Декспантенол . Декспантенол всасывается быстрее, чем пантотеновая кислота. Быстрое всасывание декспантенола было подтверждено экспериментально.