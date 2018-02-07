фармакодинамика. Глимепирид — это гипогликемизирующее средство, активное при пероральном применении, которое относится к группе сульфонилмочевины. Его применяют при инсулиннезависимом сахарном диабете.

Глимепирид действует преимущественно путем стимуляции высвобождения инсулина из β-клеток поджелудочной железы. Как и в случае других препаратов сульфонилмочевины, такой эффект основывается на повышении чувствительности клеток поджелудочной железы к физиологической стимуляции глюкозой. Кроме этого, глимепирид оказывает выраженное внепанкреатическое действие, также характерное и для других препаратов сульфонилмочевины.

Высвобождение инсулина. Препараты сульфонилмочевины регулируют секрецию инсулина путем закрытия АТФ-зависимого калиевого канала, расположенного в мембране β-клетки поджелудочной железы. Закрытие калиевого канала вызывает деполяризацию β-клетки и путем открытия кальциевых каналов приводит к увеличению притока кальция в клетку, что, в свою очередь, обусловливает высвобождение инсулина путем экзоцитоза. Глимепирид с высокой скоростью замещения связывается с белком мембраны β-клеток, связанным с АТФ-зависимым калиевым каналом, однако расположение его места связывания отличается от обычного места связывания препаратов сульфонилмочевины.

Внепанкреатическая активность. К внепанкреатическим эффектам относятся, например, улучшение чувствительности периферических тканей к инсулину и уменьшение утилизации инсулина печенью.

Утилизация глюкозы крови периферическими тканями (мышечной и жировой) происходит с помощью специальных транспортных белков, расположенных в клеточной мембране. Транспорт глюкозы в эти ткани ограничен скоростью этапа утилизации глюкозы. Глимепирид очень быстро увеличивает количество активных молекул, которые транспортируют глюкозу, на плазматических мембранах клеток мышечной и жировой ткани, что приводит к стимуляции захвата глюкозы.

Глимепирид повышает активность гликозилфосфатидилинозитолспецифической фосфолипазы С, с которой в изолированных мышечных и жировых клетках может коррелировать вызванный препаратом липогенез и гликогенез.

Глимепирид подавляет продукцию глюкозы в печени путем повышения внутриклеточных концентраций фруктозо-2,6-бифосфата, который, в свою очередь, подавляет глюконеогенез.

Общие характеристики. У здоровых лиц минимальная эффективная пероральная доза составляет ≈0,6 мг. Влияние глимепирида является дозозависимым и воспроизводимым. Физиологическая реакция на острые физические нагрузки, то есть уменьшение секреции инсулина, в условиях действия глимепирида сохраняется.

Не выявлено достоверного отличия в действии глимепирида при приеме препарата за 30 мин до еды или непосредственно перед приемом пищи. У пациентов с сахарным диабетом надлежащий метаболический контроль в течение 24 ч обеспечивался при приеме препарата 1 раз в сутки.

Хотя гидроксилированные метаболиты вызывают незначительное, но достоверное снижение уровня глюкозы крови у здоровых лиц, это только незначительная составляющая общего действия препарата.

Применение в комбинации с метформином. В одном исследовании продемонстрировано улучшение метаболического контроля при сопутствующей терапии глимепиридом по сравнению с монотерапией метформином у пациентов, сахарный диабет у которых должным образом не контролируется при применении максимальных доз метформина.

Применение в комбинации с инсулином. Данные о применении препарата в комбинации с инсулином ограничены. У пациентов, диабет у которых должным образом не контролируется при применении максимальных доз глимепирида, может быть начато сопутствующее лечение инсулином. В двух исследованиях благодаря этой комбинации удалось достичь такого же улучшения метаболического контроля, как и при монотераиии инсулином, однако при комбинированной терапии требуется более низкая средняя доза инсулина.

Особые категории пациентов

Дети, в том числе подростки. В 24-недельном клиническом исследовании с активным контролем (глимепирид в дозе до 8 мг/сут или метформин в дозе до 2000 мг/сут) участвовали 285 детей (в возрасте 8–17 лет) с сахарным диабетом 2-го типа. Как глимепирид, так и метформин привел к достоверному снижению HbA1c по сравнению с исходным показателем (глимепирид — 0,95 (стандартная погрешность 0,41), метформин — 1,39 (стандартная погрешность 0,40)). Однако для глимепирида не продемонстрирована более высокая эффективность по сравнению с метформином относительно среднего изменения HbA1c по сравнению с исходным показателем. Разница между двумя видами лечения составляла 0,44% в пользу метформина. Верхний предел (1,05) 95% доверительного интервала для этой разницы был не ниже 0,3% предела не меньшей эффективности. По результатам лечения глимепиридом никаких новых проблем с безопасностью у детей по сравнению со взрослыми пациентами с сахарным диабетом 2-го типа не выявлено. Данных о долгосрочной эффективности и безопасности у детей нет.

Фармакокинетика. Всасывание. После перорального применения глимепирид имеет 100% биодоступность. Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание, а лишь несколько замедляет скорость всасывания. C max достигается через 2,5 ч после перорального применения препарата (средний показатель составляет 0,3 мкг/мл при приеме многократной суточной дозы 4 мг). Существует линейное соотношение между дозой и C max , а также дозой и AUC.

Распределение. Глимепирид имеет незначительный объем распределения (≈8,8 л), что примерно равно объему распределения альбумина, высокую степень связывания с белками плазмы крови (>99%) и низкий клиренс (≈48 мл/мин).

У животных глимепирид выделяется в грудное молоко. Глимепирид проникает через плаценту. Проникновение через ГЭБ низкое.

Биотрансформация и выведение. Средний основной Т ½ при концентрациях препарата в плазме крови, соответствующих многократному режиму дозирования, составляет примерно 5–8 ч. После приема препарата в высоких дозах наблюдалось незначительное увеличение Т ½ .

После приема однократной дозы глимепирида, меченного радиоактивным изотопом, 58% радиоактивного вещества выявляли в моче и 35% — в кале. Неизмененное вещество в моче не выявлено. В моче и кале определяются два метаболита, которые наиболее вероятно образуются в результате метаболизма в печени (основной фермент СYР 2С9), один из которых является гидроксипроизводным, а другой — карбоксипроизводным. После перорального применения глимепирида терминальные Т ½ этих метаболитов составляли 3–6 и 5–6 ч соответственно.

При сравнении фармакокинетики после однократного приема и многократного приема препарата 1 раз в сутки не выявили достоверных различий. Межиндивидуальная вариабельность была очень низкой. Кумуляции, которая имела бы важное значение, не отмечено.

Особые категории пациентов. Фармакокинетические параметры у мужчин и женщин также, как у лиц молодого и пожилого возраста (старше 65 лет), были сходными. У пациентов со сниженным клиренсом креатинина наблюдалась тенденция к повышению клиренса глимепирида и снижению его средних концентраций в плазме крови, что, скорее всего, обусловлено более быстрым выведением вследствие меньшей степени связывания с белками. Почечный клиренс обоих метаболитов увеличивался. В целом у этих пациентов не ожидается дополнительного риска кумуляции препарата.

Фармакокинетические показатели у 5 пациентов, перенесших хирургическое вмешательство на желчевыводящих путях, были подобны показателям у здоровых добровольцев.

Дети, в том числе подростки. Исследование, в котором изучались фармакокинетика, безопасность и переносимость после однократного приема 1 мг глимепирида в сытом состоянии у 30 детей (4 детей в возрасте 10–12 лет и 26 детей — 12–17 лет) с сахарным диабетом 2-го типа, продемонстрировало, что средние показатели AUC 0–last , C max и T ½ были подобны таковым, ранее наблюдаемым у взрослых.

Доклинические данные по безопасности. Эффекты, наблюдаемые во время доклинических исследований, возникали при уровнях экспозиции, которые намного превышали максимальные уровни экспозиции у человека, что указывает на их незначительную ценность для клинической практики, или же были вызваны фармакодинамическим действием препарата (гипогликемией). Эти результаты получены в рамках традиционных фармакологических исследований по безопасности, исследований токсичности при введении повторных доз, тестов на генотоксичность, онкогенный потенциал и репродуктивную токсичность. Побочные эффекты, выявленные в ходе последних (которые охватывали изучение эмбриотоксичности, тератогенности и токсического влияния на развитие организма), считались следствием гипогликемических эффектов, вызванных препаратом у самок и у детенышей.