Амарил® (Amaryl®) (77692) - инструкция по применению ATC-классификация
Амарил инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Глимепирид — это гипогликемизирующее средство, активное при пероральном применении, которое относится к группе сульфонилмочевины. Его применяют при инсулиннезависимом сахарном диабете.
Глимепирид действует преимущественно путем стимуляции высвобождения инсулина из β-клеток поджелудочной железы. Как и в случае других препаратов сульфонилмочевины, такой эффект основывается на повышении чувствительности клеток поджелудочной железы к физиологической стимуляции глюкозой. Кроме этого, глимепирид оказывает выраженное внепанкреатическое действие, также характерное и для других препаратов сульфонилмочевины.
Высвобождение инсулина. Препараты сульфонилмочевины регулируют секрецию инсулина путем закрытия АТФ-зависимого калиевого канала, расположенного в мембране β-клетки поджелудочной железы. Закрытие калиевого канала вызывает деполяризацию β-клетки и путем открытия кальциевых каналов приводит к увеличению притока кальция в клетку, что, в свою очередь, обусловливает высвобождение инсулина путем экзоцитоза. Глимепирид с высокой скоростью замещения связывается с белком мембраны β-клеток, связанным с АТФ-зависимым калиевым каналом, однако расположение его места связывания отличается от обычного места связывания препаратов сульфонилмочевины.
Внепанкреатическая активность. К внепанкреатическим эффектам относятся, например, улучшение чувствительности периферических тканей к инсулину и уменьшение утилизации инсулина печенью.
Утилизация глюкозы крови периферическими тканями (мышечной и жировой) происходит с помощью специальных транспортных белков, расположенных в клеточной мембране. Транспорт глюкозы в эти ткани ограничен скоростью этапа утилизации глюкозы. Глимепирид очень быстро увеличивает количество активных молекул, которые транспортируют глюкозу, на плазматических мембранах клеток мышечной и жировой ткани, что приводит к стимуляции захвата глюкозы.
Глимепирид повышает активность гликозилфосфатидилинозитолспецифической фосфолипазы С, с которой в изолированных мышечных и жировых клетках может коррелировать вызванный препаратом липогенез и гликогенез.
Глимепирид подавляет продукцию глюкозы в печени путем повышения внутриклеточных концентраций фруктозо-2,6-бифосфата, который, в свою очередь, подавляет глюконеогенез.
Общие характеристики. У здоровых лиц минимальная эффективная пероральная доза составляет ≈0,6 мг. Влияние глимепирида является дозозависимым и воспроизводимым. Физиологическая реакция на острые физические нагрузки, то есть уменьшение секреции инсулина, в условиях действия глимепирида сохраняется.
Не выявлено достоверного отличия в действии глимепирида при приеме препарата за 30 мин до еды или непосредственно перед приемом пищи. У пациентов с сахарным диабетом надлежащий метаболический контроль в течение 24 ч обеспечивался при приеме препарата 1 раз в сутки.
Хотя гидроксилированные метаболиты вызывают незначительное, но достоверное снижение уровня глюкозы крови у здоровых лиц, это только незначительная составляющая общего действия препарата.
Применение в комбинации с метформином. В одном исследовании продемонстрировано улучшение метаболического контроля при сопутствующей терапии глимепиридом по сравнению с монотерапией метформином у пациентов, сахарный диабет у которых должным образом не контролируется при применении максимальных доз метформина.
Применение в комбинации с инсулином. Данные о применении препарата в комбинации с инсулином ограничены. У пациентов, диабет у которых должным образом не контролируется при применении максимальных доз глимепирида, может быть начато сопутствующее лечение инсулином. В двух исследованиях благодаря этой комбинации удалось достичь такого же улучшения метаболического контроля, как и при монотераиии инсулином, однако при комбинированной терапии требуется более низкая средняя доза инсулина.
Особые категории пациентов
Дети, в том числе подростки. В 24-недельном клиническом исследовании с активным контролем (глимепирид в дозе до 8 мг/сут или метформин в дозе до 2000 мг/сут) участвовали 285 детей (в возрасте 8–17 лет) с сахарным диабетом 2-го типа. Как глимепирид, так и метформин привел к достоверному снижению HbA1c по сравнению с исходным показателем (глимепирид — 0,95 (стандартная погрешность 0,41), метформин — 1,39 (стандартная погрешность 0,40)). Однако для глимепирида не продемонстрирована более высокая эффективность по сравнению с метформином относительно среднего изменения HbA1c по сравнению с исходным показателем. Разница между двумя видами лечения составляла 0,44% в пользу метформина. Верхний предел (1,05) 95% доверительного интервала для этой разницы был не ниже 0,3% предела не меньшей эффективности. По результатам лечения глимепиридом никаких новых проблем с безопасностью у детей по сравнению со взрослыми пациентами с сахарным диабетом 2-го типа не выявлено. Данных о долгосрочной эффективности и безопасности у детей нет.
Фармакокинетика. Всасывание. После перорального применения глимепирид имеет 100% биодоступность. Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание, а лишь несколько замедляет скорость всасывания. Cmax достигается через 2,5 ч после перорального применения препарата (средний показатель составляет 0,3 мкг/мл при приеме многократной суточной дозы 4 мг). Существует линейное соотношение между дозой и Cmax, а также дозой и AUC.
Распределение. Глимепирид имеет незначительный объем распределения (≈8,8 л), что примерно равно объему распределения альбумина, высокую степень связывания с белками плазмы крови (>99%) и низкий клиренс (≈48 мл/мин).
У животных глимепирид выделяется в грудное молоко. Глимепирид проникает через плаценту. Проникновение через ГЭБ низкое.
Биотрансформация и выведение. Средний основной Т½ при концентрациях препарата в плазме крови, соответствующих многократному режиму дозирования, составляет примерно 5–8 ч. После приема препарата в высоких дозах наблюдалось незначительное увеличение Т½.
После приема однократной дозы глимепирида, меченного радиоактивным изотопом, 58% радиоактивного вещества выявляли в моче и 35% — в кале. Неизмененное вещество в моче не выявлено. В моче и кале определяются два метаболита, которые наиболее вероятно образуются в результате метаболизма в печени (основной фермент СYР 2С9), один из которых является гидроксипроизводным, а другой — карбоксипроизводным. После перорального применения глимепирида терминальные Т½ этих метаболитов составляли 3–6 и 5–6 ч соответственно.
При сравнении фармакокинетики после однократного приема и многократного приема препарата 1 раз в сутки не выявили достоверных различий. Межиндивидуальная вариабельность была очень низкой. Кумуляции, которая имела бы важное значение, не отмечено.
Особые категории пациентов. Фармакокинетические параметры у мужчин и женщин также, как у лиц молодого и пожилого возраста (старше 65 лет), были сходными. У пациентов со сниженным клиренсом креатинина наблюдалась тенденция к повышению клиренса глимепирида и снижению его средних концентраций в плазме крови, что, скорее всего, обусловлено более быстрым выведением вследствие меньшей степени связывания с белками. Почечный клиренс обоих метаболитов увеличивался. В целом у этих пациентов не ожидается дополнительного риска кумуляции препарата.
Фармакокинетические показатели у 5 пациентов, перенесших хирургическое вмешательство на желчевыводящих путях, были подобны показателям у здоровых добровольцев.
Дети, в том числе подростки. Исследование, в котором изучались фармакокинетика, безопасность и переносимость после однократного приема 1 мг глимепирида в сытом состоянии у 30 детей (4 детей в возрасте 10–12 лет и 26 детей — 12–17 лет) с сахарным диабетом 2-го типа, продемонстрировало, что средние показатели AUC0–last, Cmax и T½ были подобны таковым, ранее наблюдаемым у взрослых.
Доклинические данные по безопасности. Эффекты, наблюдаемые во время доклинических исследований, возникали при уровнях экспозиции, которые намного превышали максимальные уровни экспозиции у человека, что указывает на их незначительную ценность для клинической практики, или же были вызваны фармакодинамическим действием препарата (гипогликемией). Эти результаты получены в рамках традиционных фармакологических исследований по безопасности, исследований токсичности при введении повторных доз, тестов на генотоксичность, онкогенный потенциал и репродуктивную токсичность. Побочные эффекты, выявленные в ходе последних (которые охватывали изучение эмбриотоксичности, тератогенности и токсического влияния на развитие организма), считались следствием гипогликемических эффектов, вызванных препаратом у самок и у детенышей.
Показания Амарил
сахарный диабет 2-го типа у взрослых, если уровень глюкозы в крови нельзя поддерживать только диетой, физическими упражнениями и уменьшением массы тела.
Применение Амарил
препарат предназначен для перорального применения.
Успешное лечение сахарного диабета зависит от соблюдения пациентом соответствующего рациона питания, регулярной физической активности, а также постоянного контроля уровня глюкозы в крови и моче. Несоблюдение пациентом диеты не может быть компенсировано приемом таблеток или применением инсулина.
Дозирование зависит от результатов анализа уровня глюкозы в крови и моче.
Начальная доза составляет 1 мг (1/2 таблетки по 2 мг) глимепирида в сутки. Если такая доза позволяет достичь контроля над заболеванием, ее следует применять для поддерживающей терапии.
Если гликемический контроль не является оптимальным, дозу следует повышать до 2; 3 или 4 мг глимепирида в сутки поэтапно (с интервалами в 1–2 нед).
Доза, превышающая 4 мг/сут, дает лучшие результаты только в отдельных случаях. Максимальная рекомендуемая доза — 6 мг препарата Амарил в сутки.
Если максимальная суточная доза метформина не обеспечивает достаточного гликемического контроля, можно начать сопутствующую терапию пациента глимепиридом.
Придерживаясь предыдущего дозирования метформина, применение глимепирида следует начать с низкой дозы, которую потом можно постепенно повышать до максимальной суточной дозы, ориентируясь на желаемый уровень метаболического контроля. Комбинированную терапию необходимо проводить под тщательным наблюдением врача.
Если максимальная суточная доза препарата Амарил не обеспечивает достаточного гликемического контроля, при необходимости может быть начата сопутствующая терапия инсулином. Придерживаясь предыдущего дозирования глимепирида, лечение инсулином следует начинать с низкой дозы, которую потом можно повышать, ориентируясь на желаемый уровень метаболического контроля. Комбинированную терапию необходимо проводить под тщательным наблюдением врача.
Обычно одной дозы глимепирида в сутки достаточно. Ее рекомендуется принимать незадолго до или во время сытного завтрака или (при отсутствии завтрака) незадолго до или во время первого основного приема пищи. Ошибки в применении препарата, например пропуск приема очередной дозы, никогда нельзя исправлять путем последующего приема более высокой дозы. Таблетку следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью.
Если у пациента развивается гипогликемическая реакция на прием глимепирида в дозе 1 мг/сут, это означает, что сахарный диабет может быть контролируем только с помощью соблюдения диеты. Улучшение контроля над сахарным диабетом сопровождается повышением чувствительности к инсулину, поэтому во время курса лечения потребность в глимепириде может снижаться. Во избежание гипогликемии следует постепенно снижать дозу или вообще прервать терапию. Необходимость в пересмотре дозирования также может возникнуть, если у пациента изменяется масса тела или образ жизни или действуют другие факторы, повышающие риск гипо- или гипергликемии.
Переход от пероральных гипогликемизирующих средств к препарату Амарил
От других пероральных гипогликемизирующих препаратов обычно можно перейти на прием препарата Амарил. Во время такого перехода следует учитывать силу действия и Т½ предыдущего средства. В некоторых случаях, особенно если противодиабетический препарат имеет длительный Т½ (например хлорпропамид), до начала приема препарата Амарил рекомендуется подождать несколько дней. Это позволит снизить риск гипогликемических реакций вследствие аддитивного действия двух препаратов.
Рекомендуемая начальная доза — 1 мг глимепирида в сутки. Как отмечалось выше, доза может быть поэтапно повышена с учетом реакции на препарат.
Переход от инсулина к препарату Амарил
В исключительных случаях больным сахарным диабетом 2-го типа, получающим инсулин, может быть показана замена его на Амарил. Такой переход следует осуществлять под тщательным наблюдением врача.
Дети. На сегодня отсутствуют доказательные данные по применению глимепирида у пациентов в возрасте до 8 лет. Для детей 8–17 лет существуют ограниченные доказательные данные по применению глимепирида в качестве монотерапии (см. Фармакодинамика и Фармакокинетика). Существующих данных о безопасности и эффективности применения препарата у детей недостаточно, поэтому его не рекомендуется применять у этой категории пациентов
Противопоказания
Амарил не предназначен для лечения при инсулинзависимом сахарном диабете, диабетическом кетоацидозе, диабетической коме. Применение препарата противопоказано больным с тяжелыми нарушениями функции почек или печени. В случае тяжелых нарушений функции почек или печени необходимо перевести пациента на инсулин.
Амарил нельзя принимать пациентам с повышенной чувствительностью к глимепириду или любому вспомогательному ингредиенту, входящему в состав препарата, к производным сульфонилмочевины или другим сульфаниламидным препаратам (риск развития реакций повышенной чувствительности).
Побочные эффекты
исходя из опыта применения препарата Амарил и других производных сульфонилмочевины, во время клинических исследований наблюдались следующие побочные реакции, приведенные ниже по классам органов и систем в порядке снижения частоты возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (нельзя рассчитать по имеющимся данным).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: редко — тромбоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз, эритропения, гемолитическая анемия и панцитопения, обычно обратимые после отмены препарата; частота неизвестна — тяжелая тромбоцитопения с количеством тромбоцитов <10 000/мкл и тромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны иммунной системы: очень редко — лейкоцитокластический васкулит, умеренные реакции гиперчувствительности, которые могут прогрессировать до тяжелых форм, сопровождаясь одышкой, снижением АД и иногда шоком; частота неизвестна — возможна перекрестная аллергия с сульфонилмочевиной, сульфаниламидами или родственными веществами.
Метаболические и алиментарные нарушения: редко — гипогликемия. Такие гипогликемические реакции преимущественно возникают немедленно, могут быть тяжелыми и не всегда легко могут быть скорректированы. Возникновение подобных реакций, как и в случае применения других гипогликемизирующих средств, зависит от индивидуальных факторов, таких как привычки в питании и доза (подробнее см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны органа зрения: частота неизвестна — могут возникать преходящие зрительные расстройства, особенно в начале лечения, обусловленные изменением уровня глюкозы в крови.
Со стороны ЖКТ: очень редко — тошнота, рвота, диарея, вздутие живота, ощущение тяжести и дискомфорта в животе, боль в животе, которые редко приводят к необходимости прекращения лечения.
Со стороны гепатобилиарной системы: частота неизвестна — повышение активности печеночных ферментов; очень редко — нарушение функции печени (например холестаз или желтуха), гепатит и печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частота неизвестна — могут возникать реакции гиперчувствительности, включая зуд, высыпания, крапивницу и чувствительность к свету.
Лабораторные показатели: очень редко — снижение уровня натрия в плазме крови.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после одобрения лекарственного средства разрешительными органами являются важной процедурой. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг соотношения «польза/риск» применения этого лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать обо всех подозреваемые побочных реакциях через национальные системы сообщений.
Особые указания
Амарил необходимо принимать незадолго до или во время приема пищи.
В случае нерегулярного питания или пропуска приема пищи лечение препаратом Амарил может вызвать гипогликемию. К возможным симптомам гипогликемии относятся головная боль, выраженное ощущение голода, тошнота, рвота, усталость, сонливость, расстройства сна, повышение двигательной активности, агрессия, нарушение концентрации, тревожность и задержка времени реакции, депрессивное состояние, спутанность сознания, нарушение речи и зрительные расстройства, афазия, тремор, парез, сенсорные нарушения, головокружение, беспомощность, потеря самоконтроля, делирий, судороги, сомноленция и потеря сознания вплоть до комы, поверхностное дыхание и брадикардия. Кроме того, могут присутствовать признаки адренергической контррегуляции, такие как потливость, холодная и влажная кожа, тревожность, тахикардия, АГ, тахикардия, стенокардия и аритмия.
Клиническая картина тяжелого приступа гипогликемии может напоминать клиническую картину инсульта. Симптомы гипогликемии почти всегда можно быстро устранить немедленным употреблением углеводов (сахар). Искусственные заменители сахара неэффективны.
Из опыта применения других производных сульфонилмочевины известно, что, несмотря на изначальную эффективность мер по устранению гипогликемии, она может возникнуть вновь. Тяжелая или продолжительная гипогликемия, которая только временно устраняется обычными количествами сахара, требует немедленного лечения, иногда — госпитализации.
К факторам, способствующим развитию гипогликемии, относятся:
- нежелание или (особенно в пожилом возрасте) неспособность пациента к сотрудничеству с врачом;
- недоедание, нерегулярное питание или пропуск приема пищи или период голодания;
- нарушение диеты;
- несоответствие между физической нагрузкой и потреблением углеводов;
- употребление алкоголя, особенно в сочетании с пропуском приема пищи;
- нарушение функции почек;
- тяжелое нарушение функции печени;
- передозировка препарата Амарил;
- определенные декомпенсированные заболевания эндокринной системы, влияющие на углеводный обмен или контррегуляцию гипогликемии (например при некоторых нарушениях функции щитовидной железы и недостаточности функции передней доли гипофиза или коры надпочечников);
- одновременное применение некоторых других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Лечение препаратом Амарил требует регулярного контроля уровня глюкозы в крови и моче. Кроме того, рекомендуется проводить определение содержания гликозилированного гемоглобина.
Во время лечения препаратом Амарил необходимо регулярно контролировать показатели функции печени и гематологические показатели (особенно количество лейкоцитов и тромбоцитов).
В стрессовых ситуациях (например травма, незапланированное хирургическое вмешательство, инфекции, сопровождающиеся повышением температуры тела) может быть показано временное переведение пациента на инсулин.
Опыта применения препарата Амарил у лиц с тяжелыми нарушениями функции печени или у пациентов, находящихся на диализе, нет. Больным с тяжелыми нарушениями функции почек или печени показан перевод на инсулин.
Лечение пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы препаратами сульфонилмочевины может привести к развитию гемолитической анемии. Поскольку глимепирид относится к классу препаратов сульфонилмочевины, его следует с осторожностью назначать пациентам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Им следует назначать альтернативные препараты, не содержащие сульфонилмочевину.
Амарил содержит лактозы моногидрат. Этот препарат не следует принимать пациентам с редкой наследственной непереносимистью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением абсорбции глюкозы-галактозы.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Риск, связанный с сахарным диабетом. Отклонение от нормальных уровней глюкозы в крови в период беременности может быть причиной повышения вероятности возникновения врожденных пороков развития и перинатальной смертности. Поэтому необходимо тщательно контролировать гликемию в период беременности во избежание тератогенного риска. Беременная с сахарным диабетом должна быть переведена на инсулин. Женщины, болеющие сахарным диабетом, должны информировать своего врача о планируемой беременности для коррекции лечения и перехода на инсулин.
Риск, связанный с глимепиридом. Нет данных относительно применения глимепирида в период беременности. Согласно результатам экспериментов на животных, препарат обладает токсичным действием на репродуктивную функцию, связанным, вероятно, с фармакологическим (гипогликемизирующим) действием глимепирида.
Поэтому на протяжении всего периода беременности глимепирид противопоказан (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
При применении глимепирида и планировании или наступлении беременности женщину как можно скорее следует перевести на терапию инсулином.
Период кормления грудью. Неизвестно, выделяется ли препарат в молоко у человека. У крыс глимепирид выделяется в молоко. Поскольку другие производные сульфонилмочевины выделяются в молоко и существует риск развития гипогликемии у детей, которых кормят грудным молоком, на фоне лечения глимепиридом кормления грудью не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований по изучению влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводили.
Способность к концентрации внимания и скорость реакции могут снижаться вследствие гипогликемии или гипергликемии или, например, ввиду ухудшения зрения. Это может создавать риск в ситуациях, когда такая способность является особенно важной (например управление транспортными средствами или работа с механизмами).
Пациента следует предостеречь, чтобы они не допускали развития гипогликемии во время управления транспортным средством. Это особенно касается тех лиц, которые плохо или совсем не могут распознавать у себя симптомы — предвестники гипогликемии, и тех, у кого приступы гипогликемии возникают часто. Необходимо тщательно взвесить необходимость управлять транспортными средствами или работать с механизмами при таких обстоятельствах.
Взаимодействия
одновременный прием препарата Амарил с определенными лекарственными средствами может вызывать как снижение, так и повышение гипогликемизирующего действия глимепирида. Поэтому другие препараты следует применять только с согласия (или назначения) врача. Глимепирид метаболизируется с помощью цитохрома Р450 2С9 (CYP 2C9). Известно, что вследствие одновременного приема индукторов (например рифампицина) или ингибиторов CYP 2C9 (например флуконазола) этот метаболизм может изменяться. Результаты исследования взаимодействия іn vivo показали, что флуконазол, один из самых сильных ингибиторов CYP 2C9, увеличивает AUC глимепирида приблизительно в 2 раза. О существовании этих типов взаимодействий свидетельствует опыт применения препарата Амарил и других производных сульфонилмочевины.
Потенцирование гипогликемизирующего действия, а значит, в некоторых случаях и гипогликемия, может возникать в случае одновременного приема с глимепиридом таких лекарственных средств, как фенилбутазон, азапропазон и оксифенбутазон, сульфинпиразон, инсулин и пероральные противодиабетические преператы, некоторые сульфонамиды пролонгированного действия, метформин, тетрациклины, салицилаты и ПАСК, ингибиторы МАО, анаболические стероиды и мужские половые гормоны, хинолоновые антибиотики, хлорамфеникол, пробенецид, кумариновые антикоагулянты, миконазол, фенфлурамин, дизопирамид, пентоксифиллин (при парентеральном применении в высокой дозе), фибраты, тритоквалин, ингибиторы АПФ, флуконазол, флуоксетин, аллопуринол, симпатолитики, цикло-, тро- и ифосфамиды.
Снижение гипогликемизирующего действия и, соответственно, повышение уровня глюкозы в крови может происходить при одновременном применении таких лекарственных средств: эстрогены и прогестагены, салуретики, тиазидные диуретики, препараты, стимулирующие функцию щитовидной железы, глюкокортикоиды, производные фенотиазина, хлорпромазин, эпинефрин и симпатомиметики, никотиновая кислота (в высокой дозе) и ее производные, слабительные средства (продолжительное применение), фенитоин, диазоксид, глюкагон, барбитураты и рифампицин, ацетозоламид.
Антагонисты H2-рецепторов, блокаторы β-адренорецепторов, клонидин и резерпин могут приводить как к потенцированию, так и снижению гипогликемизирующего действия. Под влиянием симпатолитиков, таких как блокаторы β-адренорецепторов, клонидин, гуанетидин и резерпин, проявления адренергической контррегуляции гипогликемии могут уменьшаться или вообще отсутствовать. Употребление алкоголя может усиливать или ослаблять гипогликемизирующее действие глимепирида непредвиденным образом.
Глимепирид способен как повышать, так и снижать влияние производных кумарина.
Колесевелам связывается с глимепиридом и уменьшает всасывание последнего в ЖКТ. Никаких взаимодействий не выявлено, если глимепирид принимали минимум за 4 ч до приема колесевелама. В связи с этим глимепирид следует принимать не менее чем за 4 ч до применения колесевелама.
Передозировка
может приводить к гипогликемии, которая длится от 12 до 72 ч, и после первого уменьшения выраженности симптомов может появляться повторно. Симптомы могут проявиться через 24 ч после всасывания препарата. Как правило, для таких пациентов рекомендуется наблюдение в клинике. Могут возникать тошнота, рвота и боль в эпигастральной области. Гипогликемия часто может сопровождаться неврологическими симптомами, такими как беспокойство, тремор, нарушение зрения, координации, сонливость, кома и судороги.
Лечение состоит, в первую очередь, в предотвращении абсорбции препарата. Для этого необходимо вызвать рвоту, выпить воды или лимонада, принять активированный уголь (адсорбент) и сульфат натрия (слабительное). Если принято большое количество глимепирида, показано промывание желудка, после чего — применение активированного угля и сульфата натрия. В случае тяжелой передозировки необходима госпитализация в отделение реанимации. Как можно скорее следует начать введение глюкозы: при необходимости — сначала одноразовая в/в инъекция 50 мл 50% р-ра, а потом — вливание 10% р-ра, постоянно контролируя гликемию. Дальнейшее лечение симптоматическое.
При лечении гипогликемии, вызванной случайным приемом препарата Амарил, у младенцев и детей младшего возраста дозу глюкозы необходимо особенно тщательно корректировать, учитывая возможность возникновения опасной гипергликемии, а ее контроль осуществлять путем внимательного наблюдения за уровнем глюкозы в крови.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.