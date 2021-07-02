не рекомендуется носить контактные линзы во время лечения глазными каплями Аллергодил. Не применять для лечения инфекционных поражений глаз. Бензалкония хлорид может привести к раздражению слизистой оболочки глаза.

Алкоголь усиливает выраженность побочных эффектов со стороны ЦНС.

Период беременности и кормления грудью. Применение прапарата противопоказано в период беременности (особенно в І триместр) и кормления грудью. При необходимости применения Аллергодила следует прекратить кормление грудью.

Дети. Аллергодил глазные капли применяют для лечения детей в возрасте старше 4 (сезонный аллергический конъюнктивит) и старше 12 лет (несезонный (круглогодичный) аллергический конъюнктивит). В форме назального спрея Аллергодил применяют у детей в возрасте старше 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Препарат не обладает неблагоприятным воздействием на способность к управлению транспортными средствами и работе со сложными механизмами, однако при наличии временного раздражения слизистой оболочки глаза рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или работы со сложными механизмами. При применении назального спрея в единичных случаях могут возникать утомляемость, ощущение усталости, слабость, головокружение, которые могут сопровождать заболевание. В этих случаях скорость реакций при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами может быть снижена.