Аллергодил® (Allergodil®) (74433) - инструкция по применению ATC-классификация
Аллергодил инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Азеластин — производное фталазинона новой структуры, оказывающее пролонгированное антиаллергенное действие и обладающее выраженными свойствами селективного антагониста гистаминовых Н1-рецепторов.
Азеластин подавляет синтез или высвобождение химических медиаторов, принимающих участие в аллергических реакциях на ранних и поздних стадиях, таких как лейкотриены, гистамин, ингибиторы фактора активации тромбоцитов PAF и серотонин.
Оценка ЭКГ пациентов, длительное время применявших азеластин в высоких дозах, показывает, что клинически значимое влияние на интервал Q–T отсутствует.
Фармакокинетика. После многократного применения глазных капель Аллергодил (по 1 капле в каждый глаз 4 раза в сутки) Cmax азеластина в плазме крови была очень низкой и находилась на нижней границе количественного определения (9,2 нг/мл) или не достигала ее.
Показания Аллергодил
капли глазные:
- лечение и профилактика сезонного аллергического конъюнктивита у взрослых и детей в возрасте старше 4 лет;
- лечение и профилактика круглогодичного (несезонного) аллергического конъюнктивита у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
Спрей назальный: лечение сезонного аллергического ринита (лихорадки) и несезонного круглогодичного аллергического ринита.
Применение Аллергодил
капли глазные
Сезонный аллергический конъюнктивит: обычно взрослым и детям в возрасте старше 4 лет закапывают по 1 капле в каждый глаз 2 раза в сутки (утром и вечером), при необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз в сутки.
В целях профилактики препарат применяют до возможного контакта с аллергеном.
Несезонный аллергический конъюнктивит: обычно взрослым и детям в возрасте старше 12 лет закапывают по 1 капле в каждый глаз 2 раза в сутки (утром и вечером), при необходимости частоту применения повышают до 4 раз в сутки.
Продолжительность лечения — не более 6 нед.
Назальный спрей
Аллергодил впрыскивать по одной дозе (0,14 мг/0,14 мл) в каждый носовой ход 2 раза в сутки, что соответствует суточной дозе азеластина 0,56 мг.
При впрыскивании спрея назального необходимо держать голову прямо.
Аллергодил применять до исчезновения симптомов; возможно продолжительное применение, но не более 6 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, период беременности (особенно І триместр) и кормления грудью; для назального спрея — детский возраст до 6 лет.
Побочные эффекты
капли глазные: возможно легкое раздражение глаз, появление горького привкуса во рту. В единичных случаях возможно возникновение аллергических реакций.
Назальный спрей: реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции.
Со стороны нервной системы: вертиго, дисгевзия.
Со стороны системы дыхания: раздражение слизистой оболочки носа, жжение, зуд и чихание, носовое кровотечение.
Со стороны ЖКТ: тошнота.
Со стороны кожи: кожная сыпь, зуд, крапивница.
Другие: утомляемость, ощущение усталости, слабость.
В результате неправильного введения, когда голова отклонена назад, возможно возникновение горького привкуса во рту.
Особые указания
не рекомендуется носить контактные линзы во время лечения глазными каплями Аллергодил. Не применять для лечения инфекционных поражений глаз. Бензалкония хлорид может привести к раздражению слизистой оболочки глаза.
Алкоголь усиливает выраженность побочных эффектов со стороны ЦНС.
Период беременности и кормления грудью. Применение прапарата противопоказано в период беременности (особенно в І триместр) и кормления грудью. При необходимости применения Аллергодила следует прекратить кормление грудью.
Дети. Аллергодил глазные капли применяют для лечения детей в возрасте старше 4 (сезонный аллергический конъюнктивит) и старше 12 лет (несезонный (круглогодичный) аллергический конъюнктивит). В форме назального спрея Аллергодил применяют у детей в возрасте старше 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Препарат не обладает неблагоприятным воздействием на способность к управлению транспортными средствами и работе со сложными механизмами, однако при наличии временного раздражения слизистой оболочки глаза рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или работы со сложными механизмами. При применении назального спрея в единичных случаях могут возникать утомляемость, ощущение усталости, слабость, головокружение, которые могут сопровождать заболевание. В этих случаях скорость реакций при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами может быть снижена.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
не отмечена. При случайной передозировке следует промыть глаза большим количеством воды.
В случае передозировки или интоксикации при применении назального спрея возможны нарушения со стороны ЦНС (сонливость, головокружение, апатия, тахикардия, артериальная гипотензия). Лечение симптоматическое. Антидот неизвестен.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. После вскрытия флакона глазные капли использовать в течение 4 нед, назальный спрей — 6 мес.