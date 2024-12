сочетанное назначение ингибиторов CYP 1A2, CYP 2C19 и CYP 3A4 предполагает повышение концентрации кломипрамина и снижение N-десметилкломипрамина, поэтому не обязательно влияние на общую фармакологию.

Ингибиторы МАО, которые также потенцируют ингибиторы CYP 2D6 in vivo, такие как моклобемид, противопоказаны для сочетанного назначения с кломипрамином.

Антиаритмические препараты (такие как хинидин и пропафенон), которые потенцируют ингибиторы CYP 2D6, не следует применять в комбинации с трициклическими антидепрессантами.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, являющиеся ингибиторами CYP 2D6, такие как флуоксетин, пароксетин или серталин, включая CYP 1A2 и CYP 2C19 (например флувоксамин), возможно, также повышают концентрации кломипрамина в плазме крови с соответствующими неблагоприятными эффектами. Стойкое повышение уровня кломипрамина в сыворотке крови увеличивается приблизительно в 4 раза при одновременном применении с флувоксамином (N-десметилкломипрамин уменьшается приблизительно в 2 раза).

Сочетанное лечение нейролептиками (например фенотиазинами) может привести к повышению уровня трициклических антидепрессантов в плазме крови, снижению судорожного порога и приступам. Комбинация с тиоризадином может приводить к тяжелым сердечным аритмиям.

Сочетанное применение с тербинафином, являющимся сильным ингибитором CYP 2D6, может увеличивать экспозицию и кумуляцию кломипрамина и его N-деметилированных метаболитов. Как следствие, при одновременном применении препаратов необходимо корригировать дозу Анафранила.

Сочетанное применение с антагонистами Н 2 -рецепторов, циметидином (ингибитором нескольких ферментов P450, включая CYP 2D6 и CYP 3A4) может повышать концентрацию трициклических антидепрессантов в плазме крови, поэтому их доза должна быть снижена.

Взаимодействие при постоянном приеме пероральных контрацептивов (15 или 30 мг этинилэстрадиола ежедневно) и Анафранилом (25 мг ежедневно) не установлено. Эстрогены неизвестны как ингибиторы CYP 2D6, основной фермент, вовлеченный в клиренс кломипрамина, поэтому взаимодействие не предполагается. Хотя в некоторых случаях при применении эстрогена в высокой дозе (50 мг ежедневно) и трициклического антидепрессанта имипрамина отмечалось усиление побочных реакций и терапевтической реакции, но непонятно отношение значимости этих случаев к кломипрамину и снижению дозы эстрогена. Рекомендуется контроль терапевтических реакций трициклических антидепрессантов.

Метилфенидат может способствовать повышению концентрации трициклических антидепрессантов, возможно, подавляя их метаболизм, поэтому необходимо корригировать дозу Анафранила.

Некоторые трициклические антидепрессанты могут усиливать антикоагулянтное действие кумаринов (например варфарина), возможно, путем ингибирования их метаболизма (CYP 2C9). Рекомендуется мониторинг протромбина в плазме крови.

Сочетанное применение Анафранила с препаратами-индукторами цитохрома Р450, особенно CYP 3A4, CYP 2C19 и/или CYP 1A2, может усиливать метаболизм и снижать эффективность Анафранила.

Индукторы CYP 3A и CYP 2C, такие как рифампицин или противосудорожные препараты (например барбитураты, карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин), могут привести к снижению концентрации кломипрамина в плазме крови.

Известные индукторы CYP 1A2 (например никотин/другие компоненты, сигаретный дым) снижают концентрации трициклических антидепрессантов. Равновесная концентрация кломипрамина у курильщиков в 2 раза ниже сравнительно с концентрацией у некурильщиков.

Кломипрамин как in vivo, так и in vitro ингибирует активность CYP 2D6 (окисление спартеина) и, как следствие, кломипрамин может повышать концентрации одновременно примененных препаратов, которые метаболизируются главным образом при участии CYP 2D6, у лиц с фенотипом сильного метаболизатора.

Антиадренергические препараты, влияющие на нейрональную передачу возбуждения. Анафранил может снижать или полностью устранять антигипертензивное действие гуанетидина, бетанидина, резерпина, клонидина и альфаметилдопы. Поэтому в тех случаях, когда одновременно с приемом Анафранила требуется лечение АГ, следует применять лекарственные средства другого типа (например вазодилататоры или блокаторы β-адренорецепторов).

Антихолинергические средства. Трициклические антидепрессанты могут усиливать антихолинергическое действие ряда средств (например фенотиазинов, антипаркинсонических, антигистаминных препаратов, атропина, биперидена) на орган зрения, ЦНС, кишечник и мочевой пузырь. Существует риск развития гипертермии.

Средства, угнетающие ЦНС. Трициклические антидепрессанты могут усиливать действие алкоголя и других средств, обладающих угнетающим влиянием на ЦНС (например опиатов, барбитуратов, бензодиазепинов или средств для наркоза).

Диуретики могут привести к гипокалиемии, которая в свою очередь повышает риск удлинения интервала Q–Tc и трепетания-фибрилляции желудочков. Гипокалиемию необходимо устранить перед назначением Анафранила. Следует корригировать также и другие электролитные отклонения, например гипомагниемию.

Ингибиторы МАО. Не следует назначать Анафранил в течение по крайней мере 2 нед после отмены ингибиторов МАО (существует риск развития таких тяжелых симптомов, как гипертонический криз, гиперпирексия, миоклонус, ажитация, генерализованные судороги, делирий и кома). Такого же правила следует придерживаться в том случае, если ингибитор МАО назначается после предшествующего лечения Анафранилом. В любом из этих случаев первоначальные дозы Анафранила или ингибиторов МАО должны быть невысокими, их следует повышать постепенно, под постоянным контролем эффектов препарата.

Опыт свидетельствует, что Анафранил может быть назначен не ранее чем через 24 ч после отмены ингибиторов МАО-А-обратимого действия, таких как моклобемид. Но если подобный препарат назначается после отмены Анафранила, продолжительность перерыва должна составлять минимум 2 нед.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Сочетанное применение Анафранила с данными средствами может привести к усилению действия на серотониновую систему.

Серотонинергические средства. Синдром серотонина возможен при применении кломипрамина с серотонинергическими препаратами, такими как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, трициклическими антидепрессантами или литием. Для флуоксетина Т ½ составляет 2–3 нед, который рекомендуется выдержать до и после лечения флуоксетином.

Симпатомиметические средства. Анафранил может усиливать действие на сердечно-сосудистую систему эпинефрина, норэпинефрина, изопреналина, эфедрина и фенилэфрина (в том числе и тогда, когда эти вещества входят в состав местных анестетиков).

Несовместимость. Р-р Анафранила для инъекций несовместим с р-ром диклофенака натрия для инъекций.