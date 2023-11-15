лечение и профилактику депрессий, навязчиво-компульсивного синдрома и фобий у взрослых начинают с назначения 25 мг 2–3 раза в сутки в течение первых 2–3 дней, после чего в течение 1 нед дозу постепенно повышают, доводя до 100–150 мг/сут. Поддерживающая доза обычно составляет 50–100 мг/сут.

При катаплексии (нарколепсии) обычно назначают 25–75 мг/сут.

При хроническом болевом синдроме назначают в суточной дозе 25–150 мг в комбинации с анальгетиками (дозу последних, особенно опиоидов, в этом случае можно снизить).

Больным пожилого возраста назначают 12,5 мг/сут, повышая дозу на 25–50 мг в течение первых 10 дней лечения до достижения оптимальной терапевтической дозы.

Средняя доза для детей в возрасте 5–7 лет составляет 25 мг, 8–14 лет — 25–50 мг/сут, старше 14 лет — 50 мг/сут по той же схеме, что и у взрослых.

В/м вводят 25–50 мг, постепенно повышая дозу до максимальной — 150 мг/сут. В случае тяжелых, рефрактерных депрессивных состояний вводят в/в капельно в течение 1,5–3 ч 1 раз в сутки, предварительно разведя 50–75 мг кломипрамина в 250–500 мл изотонического р-ра натрия хлорида или глюкозы. При улучшении состояния больного парентеральное введение продолжают еще 3–5 дней, после чего его переводят на пероральный прием.