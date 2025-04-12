ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Пантокрин (Pantocrinum)

Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
Цены в Киев
от 253,30 грн
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Характеристики
Производитель
Тернофарм
Форма выпуска
Экстракт жидкий спиртовой
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
50 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/3237/01/01 от 23.01.2020

Пантокрин инструкция по применению

Состав

действующее вещество: экстракт из пантов марала, изюбря или пантов пятнистого оленя (1: 6,58);

вспомогательные вещества: ароматизатор «Груша», этанол 52%.

Лекарственная форма

Экстракт жидкий, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость светло-желтого цвета. Допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Тонизирующие средства. Код АТХ А13А.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. 

Натуральные биологически активные вещества (аминокислоты, нуклеотиды, витамины, минеральные вещества, фосфолипиды, жирные кислоты, стерины), которые входят в состав препарата, являются необходимыми для построения собственных ферментов, гормонов, клеточных и тканевых структур, укрепление иммунной защиты.

Препарат оказывает стимулирующее (тонизирующее) воздействие на нервную систему и мышцы, обмен веществ и основные физиологические процессы, способствует адаптации и устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышенных физических и умственных нагрузок, инфекционных заболеваний.

Фармакокинетика.

Не исследовалось.

Показания

В составе комплексного лечения:

— переутомление, нервное истощение, неврозы, астенические состояния, вызванные инфекционными заболеваниями (грипп, туберкулез и т.д.), низкое артериальное давление;

— анемия и снижение иммунитета, заболевания органов дыхания, нарушения пищеварения и обмена веществ (ожирение);

— сексуальные расстройства у женщин (нарушение менструального цикла, снижение либидо) и мужчин (импотенция, вызванная облучением, сопутствующими заболеваниями и психоэмоциональными стрессами, преждевременной эякуляцией, слабостью половой активности у лиц пожилого возраста);

— для повышения работоспособности при выполнении тяжелых работ, пребывании в суровых климатических и неблагоприятных экологических условиях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, органические заболевания сердца, стенокардия, выраженный атеросклероз, повышенная свертываемость крови, тяжелые формы нефрита, диарея, злокачественные новообразования.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не следует назначать Пантокрин с препаратами кальция, лекарственными средствами, повышающие свертываемость крови (витамин К) и стимулируют сокращение гладких мышц кишечника (домперидон). Пантокрин усиливает действие пирацетама и других ноотропных препаратов.

Особенности применения

При длительном применении в высоких дозах необходимо контролировать артериальное давление, свертывание крови и функцию почек.

При выраженной побочном действии применение пантокрин следует прекратить и решить вопрос об уменьшении дозы или отмене препарата.

При хранении препарата допускается выпадение осадка, поэтому перед его приемом флакон необходимо взбалтывать.

Способ применения и дозы

Взрослым препарат применять внутрь по 20–40 капель, предварительно растворив их в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды или через 2 часа после еды, 2–3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 7 лет препарат применять внутрь из расчета 1 капля на каждый год жизни, предварительно растворив в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды или через 2 часа после еды, 2 раза в сутки.

Последний прием препарата — за 4 часа до сна.

Курс лечения составляет 3–4 недели. По назначению врача курс лечения можно повторить.

Дети

Препарат содержит этанол.

Препарат применять детям в возрасте от 7 лет.

Побочные реакции

При применении препарата редко могут наблюдаться головная боль, зуд кожи.

У лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможны аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл в стеклянных или полимерных флаконах с пробкой-капельницей.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, г.Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Тел./Факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.uа