Пантокрин (Pantocrinum)
Пантокрин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: экстракт из пантов марала, изюбря или пантов пятнистого оленя (1: 6,58);
вспомогательные вещества: ароматизатор «Груша», этанол 52%.
Лекарственная форма
Экстракт жидкий, спиртовой.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость светло-желтого цвета. Допускается выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Тонизирующие средства. Код АТХ А13А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Натуральные биологически активные вещества (аминокислоты, нуклеотиды, витамины, минеральные вещества, фосфолипиды, жирные кислоты, стерины), которые входят в состав препарата, являются необходимыми для построения собственных ферментов, гормонов, клеточных и тканевых структур, укрепление иммунной защиты.
Препарат оказывает стимулирующее (тонизирующее) воздействие на нервную систему и мышцы, обмен веществ и основные физиологические процессы, способствует адаптации и устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышенных физических и умственных нагрузок, инфекционных заболеваний.
Фармакокинетика.
Не исследовалось.
Показания
В составе комплексного лечения:
— переутомление, нервное истощение, неврозы, астенические состояния, вызванные инфекционными заболеваниями (грипп, туберкулез и т.д.), низкое артериальное давление;
— анемия и снижение иммунитета, заболевания органов дыхания, нарушения пищеварения и обмена веществ (ожирение);
— сексуальные расстройства у женщин (нарушение менструального цикла, снижение либидо) и мужчин (импотенция, вызванная облучением, сопутствующими заболеваниями и психоэмоциональными стрессами, преждевременной эякуляцией, слабостью половой активности у лиц пожилого возраста);
— для повышения работоспособности при выполнении тяжелых работ, пребывании в суровых климатических и неблагоприятных экологических условиях.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, органические заболевания сердца, стенокардия, выраженный атеросклероз, повышенная свертываемость крови, тяжелые формы нефрита, диарея, злокачественные новообразования.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не следует назначать Пантокрин с препаратами кальция, лекарственными средствами, повышающие свертываемость крови (витамин К) и стимулируют сокращение гладких мышц кишечника (домперидон). Пантокрин усиливает действие пирацетама и других ноотропных препаратов.
Особенности применения
При длительном применении в высоких дозах необходимо контролировать артериальное давление, свертывание крови и функцию почек.
При выраженной побочном действии применение пантокрин следует прекратить и решить вопрос об уменьшении дозы или отмене препарата.
При хранении препарата допускается выпадение осадка, поэтому перед его приемом флакон необходимо взбалтывать.
Способ применения и дозы
Взрослым препарат применять внутрь по 20–40 капель, предварительно растворив их в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды или через 2 часа после еды, 2–3 раза в сутки.
Детям в возрасте от 7 лет препарат применять внутрь из расчета 1 капля на каждый год жизни, предварительно растворив в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды или через 2 часа после еды, 2 раза в сутки.
Последний прием препарата — за 4 часа до сна.
Курс лечения составляет 3–4 недели. По назначению врача курс лечения можно повторить.
Дети
Препарат содержит этанол.
Препарат применять детям в возрасте от 7 лет.
Побочные реакции
При применении препарата редко могут наблюдаться головная боль, зуд кожи.
У лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможны аллергические реакции.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 мл в стеклянных или полимерных флаконах с пробкой-капельницей.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Тернофарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г.Тернополь, ул. Фабричная, 4.
Тел./Факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.uа