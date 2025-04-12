Взрослым препарат применять внутрь по 20–40 капель, предварительно растворив их в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды или через 2 часа после еды, 2–3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 7 лет препарат применять внутрь из расчета 1 капля на каждый год жизни, предварительно растворив в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды или через 2 часа после еды, 2 раза в сутки.

Последний прием препарата — за 4 часа до сна.

Курс лечения составляет 3–4 недели. По назначению врача курс лечения можно повторить.