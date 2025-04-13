Киев (адрес не указан)
Доступно в 479 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
369,80
Экономия при брони: -116,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
325,31
Экономия при брони: -38,58 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
361,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
361,90 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
335,20
Экономия при брони: -10,06 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
374,60
Экономия при брони: -80,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
369,50
Экономия при брони: -116,20 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Пантокрин экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
361,90 грн