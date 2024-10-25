препарат следует назначать с осторожностью при глаукоме и гипертрофии предстательной железы, тахикардии.

Таблетки Гастроцепин содержат 833,64 мг лактозы в каждой максимальной рекомендованной суточной дозе.

В/в инъекции всегда следует проводить медленно в связи с риском развития тромбофлебита вследствие содержания 39,2% пропиленгликоля; пациентам с нестабильной циркуляцией крови из-за высокого начального уровня АД необходим его постоянный контроль.

Период беременности и кормления грудью. Информация о применении препарата в период беременности ограничена. Установлено, что пирензепин выделяется в грудное молоко в незначительном количестве. В результате этого у ребенка, находящегося на грудном вскармливании, возможен антихолинергический эффект. Исследования относительно влияния на фертильность и репродуктивную функцию не проводились. Следует избегать применения препарата в период беременности и кормления грудью.

Дети. Не применяют.

Влияние на способность управления транспортными средствами и работе с другими механизмами. Исследований относительно влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами не проводилось. Но пациенты должны быть предупреждены о возможных возникновениях таких нежелательных реакций, как нарушение аккомодации. Поэтому препарат необходимо применять с осторожностью во время вождения и при работе с другими механизмами. Если у пациента возникают нарушения аккомодации, он должен избегать потенциально опасной деятельности.