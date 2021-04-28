больных необходимо информировать о том, что побочными эффектами Бетаферона могут быть депрессия и суицидальные мысли, при появлении которых следует немедленно обратиться к врачу. В редких случаях эти состояния могут привести к попыткам самоубийства. При наличии депрессии и суицидальных мыслей следует немедленно прекратить терапию.

У пациентов с депрессией, у лиц, в анамнезе которых имеется указание на депрессию или судороги, а также у больных, получающих противоэпилептические средства, Бетаферон следует применять с осторожностью.

Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с заболеваниями сердца, в частности, у больных с сердечной недостаточностью III–IV функционального класса по классификации NYHA, у больных с кардиомиопатиями. Если предполагается связь кардиомиопатии, развившейся в процессе лечения, с лечением Бетафероном, препарат следует отменить.

При лечении Бетафероном в редких случаях могут развиться серьезные реакции гиперчувствительности (анафилаксия, бронхоспазм, крапивница).

До назначения Бетаферона и на фоне лечения следует регулярно проводить развернутый анализ крови, включая определение лейкоцитарной формулы, а также определять активность АсАТ, АлАТ и SYMBOL 103 «Symbol» 12g-глутамилтрансферазы. В случае повышения активности трансаминаз в сыворотке крови следует проводить тщательное наблюдение и обследование больного. Препарат необходимо отменить при значительном повышении активности печеночных ферментов или появлении симптомов гепатита. При отсутствии клинических признаков повреждения печени, после нормализации активности печеночных ферментов можно попытаться возобновить терапию под тщательным контролем функции печени.

Клинических данных о применении Бетаферона у больных с нарушенной функцией почек или печени нет.

В единичных случаях наблюдался панкреатит, часто связанный с гипертриглицеридемией.

В клинических исследованиях у 41% больных с ремиттирующим рассеянным склерозом отмечалось появление сывороточных нейтрализующих антител к интерферону бета-1b (два последовательных титра > 20). В исследовании у больных со вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом появление нейтрализующих антител выявлено в 28% случаев. Влияние образования антител на клиническую эффективность Бетаферона в настоящее время изучается. Имеющиеся результаты противоречивы и не позволяют сделать однозначный вывод. Признаков отрицательного влияния нейтрализующих антител на течение болезни при вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе не обнаружено.

In vitro установлено, что нейтрализующие антитела против рекомбинантного интерферона бета-1b взаимодействуют также с природным интерфероном бета, хотя и в меньшей степени. In vivo этот эффект не изучался, поэтому клиническое его значение неизвестно.

Сведения о больных, завершивших терапию Бетафероном, несмотря на появление нейтрализующих антител, немногочисленны и неубедительны.

У больных, получавших Бетаферон, описаны случаи некроза в месте инъекции. При появлении множественных или обширных очагов некроза лечение Бетафероном следует прекратить до их полного заживления. Иногда требуется специальное лечение, которое может продолжаться до 6 мес. При наличии одного очага и отсутствии обширного некроза лечение Бетафероном может быть продолжено.

Чтобы снизить риск развития некроза в месте инъекции, следует строго соблюдать правила асептики при выполнении инъекций, а также постоянно менять места инъекции.

Периодически следует контролировать правильность выполнения самостоятельных инъекций больными, особенно при появлении местных реакций.

Необходимо соблюдать осторожность при лечении Бетафероном больных с миелосупрессией, анемией или тромбоцитопенией.

Применение цитокинов у больных с моноклональной гаммапатией иногда сопровождалось системным повышением проницаемости капилляров с шокоподобными симптомами и летальным исходом.

Неизвестно, способен ли Бетаферон вызывать повреждения плода при лечении женщин в период беременности или влиять на репродуктивную функцию человека. В контролируемых клинических исследованиях у больных с рассеянным склерозом отмечались случаи самопроизвольного аборта. Следовательно, Бетаферон противопоказан в период беременности. Женщинам репродуктивного возраста при лечении этим препаратом следует использовать адекватные методы контрацепции. В случае наступления беременности во время лечения Бетафероном или планировании беременности женщину следует информировать о потенциальном риске и рекомендовать прекращение лечения. Неизвестно, экскретируется ли интерферон бета-1b с грудным молоком. Учитывая потенциальную возможность развития серьезных нежелательных реакций на Бетаферон у детей грудного возраста, необходимо прекратить кормление грудью или отменить препарат.

Побочные эффекты со стороны ЦНС, связанные с применением Бетаферона, у чувствительных лиц могут повлиять на способность к управлению автотранспортом или к работе с потенциально опасными механизмами.