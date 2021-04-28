Бетаферон® (Betaferon®) (6563) - инструкция по применению ATC-классификация
Бетаферон инструкция по применению
Фармакологические свойства
рекомбинантный интерферон бета-1b. Интерфероны относятся к семейству цитокинов. Молекулярная масса интерферонов составляет от 15 000 до 21 000 дальтон. Идентифицированы три основных класса интерферонов: альфа, бета и гамма. Интерферон альфа, интерферон бета и интерферон гамма обладают многими сходными, но в целом различными биологическими свойствами. Активность интерферона бета-1b является видоспецифичной. Установлено, что интерферон бета-1b обладает противовирусной и иммунорегулирующей активностью. Механизмы действия интерферона бета-1b при рассеянном склерозе окончательно не установлены, однако известно, что биологический эффект интерферона бета-1b опосредуется его взаимодействием со специфическими рецепторами, которые обнаружены на поверхности клеток человека. Связывание интерферона бета-1b с этими рецепторами индуцирует экспрессию ряда веществ, которые рассматриваются в качестве медиаторов биологических эффектов интерферона бета-1b. Интерферон бета-1b снижает связывающую способность и экспрессию рецепторов к интерферону гамма, усиливает их распад. Кроме того, интерферон бета-1b повышает супрессорную активность мононуклеарных клеток периферической крови.
Применение препарата при рассеянном склерозе со вторично-прогрессирующим течением позволяет задержать дальнейшее прогрессирование заболевания и наступление инвалидности, в том числе тяжелой, сроком до 12 мес. Этот эффект наблюдается у пациентов как с обострениями заболевания, так и без обострений, а также с любой степенью инвалидизации. Как при ремиттирующем, так и при вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе лечение препаратом снижает частоту (до 30%) и тяжесть обострений болезни, число госпитализаций и потребность в лечении ГКС, а также удлиняет продолжительность ремиссии.
По результатам магнитно-резонансной томографии головного мозга у больных с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом на фоне лечения препаратом установлено его значительное положительное влияние, выражавшееся в уменьшении тяжести патологического процесса, а также значительном уменьшении образования новых активных очагов.
После п/к введения в дозе 0,25 мг концентрации интерферона бета-1b в крови низкие или не определяются вообще. После подкожного введения в дозе 0,5 мг максимальный уровень в плазме крови составляет около 40 МЕ/мл через 1–8 ч после введения. Абсолютная биодоступность при п/к введении составляет примерно 50%. При в/в введении интерферона бета-1b клиренс и период полувыведения препарата составляют в среднем 30 мл/мин и 5 ч соответственно. Введение препарата через день не приводит к повышению уровня препарата в плазме крови, а его фармакокинетика в течение курса терапии, по-видимому, не изменяется.
При п/к введении в дозе 0,25 мг через день у здоровых добровольцев уровни маркеров биологического ответа (неоптерина, β2-микроглобулина и иммуносупрессивного цитокина IL-10) значительно повышались по сравнению с исходными показателями через 6–12 ч после введения первой дозы препарата, достигали максимума через 40–124 ч и оставались повышенными на протяжении 7-дневного (168 ч) периода наблюдения. Связь между уровнями в плазме крови интерферона бета-1b или уровнями индуцированных им маркеров и механизмом действия препарата при рассеянном склерозе не установлена.
Показания Бетаферон
применяется при OLE_LINK1рассеяном склерозе с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим течением заболевания OLE_LINK1 для:
-снижения частоты и тяжести обострений болезни у амбулаторных больных (т.е. пациентов, способных передвигаться без посторонней помощи) с ремиттирующим течением рассеянного склероза при наличии не менее 2 обострений заболевания за последние 2 года и последующим полным или неполным восстановлением функций нервной системы;
-снижения частоты и тяжести обострений болезни, а также для замедления темпов прогрессирования заболевания у больных с вторично-прогрессирующим течением рассеянного склероза.
Применение Бетаферон
рекомендуемая доза препарата (0,25 мг, или 8 000 000 МЕ) содержится в 1 мл приготовленного р-ра и вводится п/к через день. Для растворения лиофилизированного порошка интерферона бета-1b используют прилагаемые готовый шприц с растворителем и иглу. Во флакон с Бетафероном вводят 1,2 мл растворителя (0,54% р-р натрия хлорида). Порошок должен раствориться полностью без встряхивания. Перед использованием следует осмотреть готовый р-р. При наличии частиц или изменении цвета р-ра его применять нельзя.
В настоящее время остается нерешенным вопрос о продолжительности терапии. В контролируемом клиническом исследовании эффект лечения сохранялся в течение всех 3 лет наблюдений. Имеются результаты клинических исследований, в которых длительность лечения у больных с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом достигала 5 лет и 3 года соответственно.
Эффективность и безопасность Бетаферона у детей и подростков в возрасте до 18 лет не изучались, в связи с этим препарат не следует назначать пациентам данной возрастной группы.
Противопоказания
период беременности, реакции гиперчувствительности на природный или рекомбинантный интерферон бета или человеческий альбумин в анамнезе, тяжелые депрессивные состояния и/или суицидальные попытки в анамнезе, заболевания печени в фазе декомпенсации, эпилепсия при отсутствии адекватного контроля заболевания.
Побочные эффекты
возможны лейкопения (лимфопения, нейтропения), анемия, а также тромбоцитопения. В редких случаях отмечалась выраженная тромбоцитопения.
Имеются редкие сообщения о развитии кардиомиопатии; если предполагается связь кардиомиопатии с применением Бетаферона, лечение следует прекратить.
Крайне редко возникают боль в груди, тахикардия или пальпитация.
В редких случаях на фоне лечения Бетафероном отмечались нарушения функции щитовидной железы (гипертиреоз, а также гипотиреоз).
Со стороны пищеварительного тракта возможны тошнота и рвота. В единичных случаях наблюдался панкреатит.
Относительно часто возникают гриппоподобные симптомы (лихорадка, озноб, миалгии, общее недомогание или потливость). Частота этих симптомов со временем снижается.
Могут возникнуть тяжелые реакции гиперчувствительности (в редких случаях наблюдаются такие реакции, как бронхоспазм, анафилаксия и крапивница).
При использовании препарата в рекомендуемой дозе может наблюдаться повышение активности АсАТ, АлАТ и SYMBOL 103 «Symbol» 12g-глутамилтрансферазы; описаны случаи гепатита, предположительно связанного с применением препарата. При лечении Бетафероном в некоторых случаях наблюдались гипокальциемия и гиперурикемия, в редких случаях — гипертриглицеридемия.
Со стороны ЦНС наблюдались депрессия, ощущение тревоги, эмоциональная лабильность, деперсонализация, судороги, суицидальные попытки и спутанность сознания. Известны случаи повышения мышечного тонуса.
У женщин в пременопаузе могут возникнуть нарушения менструального цикла.
Описаны редкие случаи появления одышки после инъекции Бетаферона.
Достаточно часто при лечении Бетафероном в дозе 0,25 мг (8 000 000 МЕ) наблюдались местные реакции в виде гиперемии, отечности, изменения цвета кожи, воспаления, боли, гиперчувствительности, некроза. Описана также лимфаденопатия. Со временем при продолжении лечения частота реакций в месте введения препарата обычно снижается.
В редких случаях наблюдалась алопеция, крайне редко — сыпь, в единичных случаях — повышение АД.
Особые указания
больных необходимо информировать о том, что побочными эффектами Бетаферона могут быть депрессия и суицидальные мысли, при появлении которых следует немедленно обратиться к врачу. В редких случаях эти состояния могут привести к попыткам самоубийства. При наличии депрессии и суицидальных мыслей следует немедленно прекратить терапию.
У пациентов с депрессией, у лиц, в анамнезе которых имеется указание на депрессию или судороги, а также у больных, получающих противоэпилептические средства, Бетаферон следует применять с осторожностью.
Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с заболеваниями сердца, в частности, у больных с сердечной недостаточностью III–IV функционального класса по классификации NYHA, у больных с кардиомиопатиями. Если предполагается связь кардиомиопатии, развившейся в процессе лечения, с лечением Бетафероном, препарат следует отменить.
При лечении Бетафероном в редких случаях могут развиться серьезные реакции гиперчувствительности (анафилаксия, бронхоспазм, крапивница).
До назначения Бетаферона и на фоне лечения следует регулярно проводить развернутый анализ крови, включая определение лейкоцитарной формулы, а также определять активность АсАТ, АлАТ и SYMBOL 103 «Symbol» 12g-глутамилтрансферазы. В случае повышения активности трансаминаз в сыворотке крови следует проводить тщательное наблюдение и обследование больного. Препарат необходимо отменить при значительном повышении активности печеночных ферментов или появлении симптомов гепатита. При отсутствии клинических признаков повреждения печени, после нормализации активности печеночных ферментов можно попытаться возобновить терапию под тщательным контролем функции печени.
Клинических данных о применении Бетаферона у больных с нарушенной функцией почек или печени нет.
В единичных случаях наблюдался панкреатит, часто связанный с гипертриглицеридемией.
В клинических исследованиях у 41% больных с ремиттирующим рассеянным склерозом отмечалось появление сывороточных нейтрализующих антител к интерферону бета-1b (два последовательных титра >20). В исследовании у больных со вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом появление нейтрализующих антител выявлено в 28% случаев. Влияние образования антител на клиническую эффективность Бетаферона в настоящее время изучается. Имеющиеся результаты противоречивы и не позволяют сделать однозначный вывод. Признаков отрицательного влияния нейтрализующих антител на течение болезни при вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе не обнаружено.
In vitro установлено, что нейтрализующие антитела против рекомбинантного интерферона бета-1b взаимодействуют также с природным интерфероном бета, хотя и в меньшей степени. In vivo этот эффект не изучался, поэтому клиническое его значение неизвестно.
Сведения о больных, завершивших терапию Бетафероном, несмотря на появление нейтрализующих антител, немногочисленны и неубедительны.
У больных, получавших Бетаферон, описаны случаи некроза в месте инъекции. При появлении множественных или обширных очагов некроза лечение Бетафероном следует прекратить до их полного заживления. Иногда требуется специальное лечение, которое может продолжаться до 6 мес. При наличии одного очага и отсутствии обширного некроза лечение Бетафероном может быть продолжено.
Чтобы снизить риск развития некроза в месте инъекции, следует строго соблюдать правила асептики при выполнении инъекций, а также постоянно менять места инъекции.
Периодически следует контролировать правильность выполнения самостоятельных инъекций больными, особенно при появлении местных реакций.
Необходимо соблюдать осторожность при лечении Бетафероном больных с миелосупрессией, анемией или тромбоцитопенией.
Применение цитокинов у больных с моноклональной гаммапатией иногда сопровождалось системным повышением проницаемости капилляров с шокоподобными симптомами и летальным исходом.
Неизвестно, способен ли Бетаферон вызывать повреждения плода при лечении женщин в период беременности или влиять на репродуктивную функцию человека. В контролируемых клинических исследованиях у больных с рассеянным склерозом отмечались случаи самопроизвольного аборта. Следовательно, Бетаферон противопоказан в период беременности. Женщинам репродуктивного возраста при лечении этим препаратом следует использовать адекватные методы контрацепции. В случае наступления беременности во время лечения Бетафероном или планировании беременности женщину следует информировать о потенциальном риске и рекомендовать прекращение лечения. Неизвестно, экскретируется ли интерферон бета-1b с грудным молоком. Учитывая потенциальную возможность развития серьезных нежелательных реакций на Бетаферон у детей грудного возраста, необходимо прекратить кормление грудью или отменить препарат.
Побочные эффекты со стороны ЦНС, связанные с применением Бетаферона, у чувствительных лиц могут повлиять на способность к управлению автотранспортом или к работе с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
влияние Бетаферона в дозе 0,25 мг (8 000 000 МЕ) через день на метаболизм лекарственных веществ у больных с рассеянным склерозом не изучено. При лечении обострений болезни у пациентов, получавших Бетаферон, переносимость кортикостероидов или АКТГ, которые применяли курсами до 28 дней, была хорошей. Применение Бетаферона одновременно с другими иммунодепрессантами, помимо ГКС, не изучалось.
Интерфероны снижают активность печеночных цитохром Р450-зависимых ферментов у человека и животных. Необходимо соблюдать осторожность при назначении Бетаферона в комбинации с медицинскими препаратами, имеющими узкий терапевтический индекс, клиренс которых в значительной степени зависит от печеночной системы цитохрома Р450 (например, противоэпилептические средства). Необходимо также соблюдать осторожность при одновременном применении любых препаратов, влияющих на систему кроветворения.
Передозировка
интерферон бета-1b в дозах до 5,5 мг (176 000 000 МЕ) в/в 3 раза в неделю у взрослых больных со злокачественными опухолями не вызывал серьезных побочных эффектов, представляющих угрозу для жизни.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 2–8 °С. Срок хранения приготовленного р-ра — до 3 ч при температуре 2–8 °С.