Для приготовления настоя 15-20 г корневищ с корнями (2-3 столовые ложки) кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на кипяченой водяной бане 15 минут, потом охлаждают на протяжении не менее 45 минут при комнатной температуре, процеживают, остаток отжимают. Объём полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают настой через 30 минут после еды: взрослым - по 1 столовой ложке 2-3 раза в день; дети старше 10 лет - по 1 чайной ложке 2-3 раза в день.

2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают и настаивают 15 мин. Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1 стакану 2 раза в день за 20-30 мин до еды. Дети в зависимости от возраста - от 1/4 стакана до 1/2 стакана 2 раза в день за 20-30 минут до еды.

Курс лечения составляет 2-4 недели. Настой можно сочетать с другими успокаивающими и сердечно-сосудистыми средствами.