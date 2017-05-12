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Девясила корневища с корнями (Rhizoma cum radicibus inulae helenii) (62705) - инструкция по применению ATC-классификация

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Девясила корневища с корнями (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Цена в городе Киев
от 36,98 грн
Без рецепта
1 шт, 50 г от 36,98 грн
В наличии в 329 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Корневища с корнями
Дозировка
50 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
R05C A24** Корень девясила
Регистрационное удостоверение
UA/2262/01/01 от 12.05.2017
Международное название
INULA HELENIUM*& (ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ*&)

Девясила корневища с корнями инструкция по применению

Показания к применению

Заболевания верхних дыхательных путей и легких (бронхиты, трахеиты, катары верхних дыхательных путей), заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, энтероколиты, отсутствие аппетита, плохое пищеварение).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения

16 г (1 столовая ложка) корневищ и корней помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают в процеженый отвар. Отвар доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды. Дети в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/3 стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды. Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.

Категория отпуска

Без рецепта.

Девясила корневища с корнями
Девясила корневища с корнями корневища с корнями 50 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 36,98 грн
В наличии в 329 аптеках
Цены в аптеках
Девясила корневища с корнями
Девясила корневища с корнями корневища с корнями 50 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 36,98 грн
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