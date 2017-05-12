Девясила корневища с корнями (Rhizoma cum radicibus inulae helenii) (62705) - инструкция по применению ATC-классификация
Девясила корневища с корнями инструкция по применению
Показания к применению
Заболевания верхних дыхательных путей и легких (бронхиты, трахеиты, катары верхних дыхательных путей), заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, энтероколиты, отсутствие аппетита, плохое пищеварение).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения
16 г (1 столовая ложка) корневищ и корней помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают в процеженый отвар. Отвар доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды. Дети в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/3 стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды. Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.
Категория отпуска
Без рецепта.