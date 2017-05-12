16 г (1 столовая ложка) корневищ и корней помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают в процеженый отвар. Отвар доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды. Дети в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/3 стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды. Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.