Бессмертник песчаный (Flores helichrysi arenarii) (62684) - инструкция по применению ATC-классификация
Бессмертник песчаный инструкция по применению
Показания к применению
Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (холецистит, холецистоангиохолиты, желчекаменная болезнь, гепатиты, дискинезии желчевыводящих путей).
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость. Острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.
Способ применения
1 столовую ложку цветов кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане на протяжении 30 минут, процеживают и охлаждают при комнатной температуре. Остаток отжимают до процеженного настоя, объём доводят кипяченной водой до начального объёма 200 мл.
Принимают внутренне по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды.Длительность курса применяется индивидуально с учетом клинисекого эффекта и переносимости препарата.
2 фильтр пакета помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды. Дети, по рекомендации врача, в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/4 стакана 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.
Категория отпуска
Без рецепта.