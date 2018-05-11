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Бессмертник песчаный (Flores helichrysi arenarii) (62684) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бессмертник песчаный (Flores helichrysi arenarii)
Цена в городе Киев
от 21,47 грн
Без рецепта
1 шт, 25 г от 21,47 грн 20 шт, 1,5 г от 33,00 грн 1 шт, 50 г от 55,00 грн 1 шт, 50 г Нет в наличии
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В наличии в 358 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Цветки
Дозировка
25 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
A05A X10** Различные препараты, включая комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/8896/01/01 от 11.05.2018
Международное название
HELICHRYSUM ARENARIUM*& (ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ*&)

Бессмертник песчаный инструкция по применению

Показания к применению

Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (холецистит, холецистоангиохолиты, желчекаменная болезнь, гепатиты, дискинезии желчевыводящих путей).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость. Острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.

Способ применения

1 столовую ложку цветов кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане на протяжении 30 минут, процеживают и охлаждают при комнатной температуре. Остаток отжимают до процеженного настоя, объём доводят кипяченной водой до начального объёма 200 мл.

Принимают внутренне по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды.Длительность курса применяется индивидуально с учетом клинисекого эффекта и переносимости препарата.

2 фильтр пакета помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин.  Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды. Дети, по рекомендации врача, в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/4 стакана 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.

Категория отпуска

Без рецепта.

Бессмертника песчаного цветки
Бессмертника песчаного цветки цветки 25 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 21,47 грн
В наличии в 358 аптеках
Цены в аптеках
Бессмертника песчаного цветки
Бессмертника песчаного цветки цветки 25 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 21,47 грн
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