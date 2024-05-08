внутрь по 1 г сухого экстракта 3 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения — 2–3 нед. Гранулы назначают детям в форме суспензии, для приготовления которой в банку с гранулами (18,4 г) добавляют свежекипяченую и охлажденную воду до метки и взбалтывают до полного растворения гранул. Суспензию назначают ребенку в зависимости от возраста: от 1 мес до 1 года — по 2,5 мл; от 1 года до 3 лет — по 5 мл; от 4 до 5 лет — по 7,5 мл; старше 5 лет — по 10 мл за 30 мин до еды 3 раза в сутки. Курс лечения — 10–40 дней.