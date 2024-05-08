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Активные вещества — “Ц”ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ* (HELICHRYSUM ARENARIUM*)

ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ* (HELICHRYSUM ARENARIUM*) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Бессмертника песчаного цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Бессмертника песчаного цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 635 аптеках
от 48,10 грн
Цены в аптеках
Фламин-Здоровье таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Фламин-Здоровье Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 550 аптеках
от 126,27 грн
Цены в аптеках
Бессмертника песчаного цветки цветки, 25 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Бессмертника песчаного цветки Цветки, 25 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 358 аптеках
от 21,47 грн
Цены в аптеках
Бессмертника песчаного цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, пачка, пачка, № 20; Виола ФФ
Бессмертника песчаного цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, пачка, пачка, № 20 Виола ФФ
В 168 аптеках
от 33,00 грн
Цены в аптеках
Фламин-Здоровье таблетки, 50 мг, контейнер, № 30; Корпорация Здоровье
Фламин-Здоровье Таблетки, 50 мг, контейнер, № 30 Корпорация Здоровье
В 7 аптеках
от 131,50 грн
Цены в аптеках
Бессмертника песчаного цветки цветки, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Бессмертника песчаного цветки Цветки, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 7 аптеках
от 60,00 грн
Цены в аптеках
Бессмертника песчаного цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Бессмертника песчаного цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 1 аптеке других городов
от 55,00 грн
Цены в других городах
Бессмертника песчаного цветки цветки, 20 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Бессмертника песчаного цветки Цветки, 20 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Бессмертника песчаного цветки цветки, 50 г, в пачке с внутренним пакетом, в пачке с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Бессмертника песчаного цветки Цветки, 50 г, в пачке с внутренним пакетом, в пачке с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, гранулы для детей, цветки.

содержит флавоновые гликозиды (салипурнозид, изосалипурнозид, кемпферол, апигенин), горечи, дубильные вещества, стерины, эфирные масла и другие биологически активные вещества. Применяют как желчегонное средство.

желчнокаменная болезнь, хронический холецистит и гепатит, дискинезия желчевыводящих путей.

внутрь по 1 г сухого экстракта 3 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения — 2–3 нед. Гранулы назначают детям в форме суспензии, для приготовления которой в банку с гранулами (18,4 г) добавляют свежекипяченую и охлажденную воду до метки и взбалтывают до полного растворения гранул. Суспензию назначают ребенку в зависимости от возраста: от 1 мес до 1 года — по 2,5 мл; от 1 года до 3 лет — по 5 мл; от 4 до 5 лет — по 7,5 мл; старше 5 лет — по 10 мл за 30 мин до еды 3 раза в сутки. Курс лечения — 10–40 дней.

обтурационная желтуха.

не выявлены.