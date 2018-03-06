Диазолин® таблетки (Diazolin tablets) (62669) - инструкция по применению ATC-классификация
Диазолин таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Мебгидролин относится к антигистаминным препаратам, является блокатором Hl-рецепторов гистамина. Мебгидролин ослабляет спазмогенный эффект гистамина в отношении гладких мышц бронхов, кишечника, а также его влияние на проницаемость сосудов. В отличие от антигистаминных препаратов первого поколения (дифенгидрамин, хлоропирамин), проявляет менее выраженный седативный и снотворный эффект. Обладает слабовыраженными М-холиноблокирующими и анестезирующими свойствами.
Фармакокинетика. Быстро всасывается из пищеварительного тракта. Биодоступность колеблется в пределах 40–60%. Терапевтический эффект развивается спустя 15–30 мин, максимальное действие наблюдается через 1–2 ч. Продолжительность эффекта может достигать 2 сут. Препарат практически не проникает через ГЭБ, метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует ферменты печени, выводится из организма почками.
Показания Диазолин таблетки
профилактика и лечение сезонного и аллергического ринита, поллиноза, крапивницы, пищевой и лекарственной аллергии, дерматозов, сопровождающихся кожным зудом (экзема, нейродермит).
Применение Диазолин таблетки
Диазолин назначают внутрь, после еды, взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 100–200 мг 1–2 раза в сутки. Максимальные дозы для взрослых: разовая — 300 мг, суточная — 600 мг.
Детям 5–12 лет — по 50 мг 1–3 раза в сутки; детям 3–5 лет — по 25–50 мг 1–3 раза в сутки.
Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания, клинического эффекта и переносимости препарата.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, воспалительные заболевания ЖКТ, пилоростеноз, гиперплазия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, эпилепсия, нарушение сердечного ритма.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: раздражение слизистой оболочки ЖКТ, которое иногда проявляется диспептическими явлениями (изжога, тошнота, боль в эпигастральной области);
со стороны ЦНС: головокружение, парестезии, повышенная утомляемость, сонливость, нечеткость зрительного восприятия, замедление скорости реакций, тремор, тревожность (ночью);
другие: сухость во рту, нарушения мочеиспускания, аллергические реакции. Крайне редко возможно возникновение гранулоцитопении и агранулоцитоза.
У детей иногда отмечаются парадоксальные реакции: повышенная возбудимость, тремор, нарушения сна, раздражительность.
В единичных случаях в пострегистрационный период отмечались следующие побочные реакции: головная боль, зуд, высыпания, крапивница, отек Квинке.
Особые указания
во время применения препарата не рекомендуется употреблять алкогольные напитки и лекарства, содержащие этанол.
Препарат применять с осторожностью у пациентов с тяжелой печеночной и/или почечной недостаточностью (может потребоваться коррекция дозы и увеличение интервалов между приемами).
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью противопоказано применение препарата.
Дети. Препарат применять у детей в возрасте старше 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, требующими концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
Диазолин потенцирует действие снотворных, седативных и других препаратов, угнетающих ЦНС, а также алкоголя.
Передозировка
при передозировке препарата повышается риск возникновения побочных эффектов, описанных в соответствующем разделе. В этом случае препарат следует отменить, при необходимости провести мероприятия общей детоксикации (промывание желудка, форсированный диурез), симптоматическую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.