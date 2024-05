Возможность применения комплекса ретинола пальмитата и альфа-токоферола ацетата в препарате АЕвит в медицинской практике обусловлена способностью его составляющих влиять через экспрессию генов, регуляцию роста, клеточную дифференциацию и пролиферацию на поддержание целостности систем и органов. В частности, витамин А способен корректировать эти процессы в эпителиальных клетках и иммунной системе (Bar-El Dadon S., Reifen R., 2017). А альфа-токоферола ацетат является жирорастворимым витамином, который играет важную роль в защите клеток от оксидативного стресса, регулировании иммунной функции, поддержании целостности эндотелиальных клеток и сбалансировании процесса коагуляции. Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами ― выводит свободные радикалы, таким образом обусловливая противоопухолевый, кардиопротекторный и другие эффекты (Di Vincenzo A. et al., 2019).

Применение витаминов для коррекции сердечно-сосудистой патологии

АЕвит применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности атеросклерозе, облитерирующем эндартериите, гипертонической болезни, стабильной стенокардии напряжения. Достаточно широкий спектр применения витаминов возможен из-за его патогенетических векторов действия.

В крови ретинол связывается с ретинолсвязывающим белком. Уровень последнего является индикатором насыщения организма витамином А, а также тесно связан с уровнем атерогенных липопротеинов, атеросклеротическим поражением сосудов и сердечно-сосудистыми заболеваниями в целом. Повышение уровня белка в плазме крови приводит к развитию инсулинорезистентности, а его снижение ― к повышению чувствительности тканей к инсулину. Также повышенный уровень ретинолсвязывающего белка ассоциируется с повышением индекса массы тела (как одного из маркеров ожирения), сниженным уровнем ХС ЛПВП и повышением АД, нарушением мозгового кровообращения в анамнезе (Graham T.E. et al., 2006; Васюк Ю.А. и др., 2018). Выявление повышенного уровня ретинолсвязывающего белка у пациентов с субклиническим гипотиреозом на фоне значительной положительной корреляции между его уровнем и степенью тяжести ишемической болезни сердца является важной предикторной особенностью потенциального кардиологического пациента (Sun H.X. et al., 2019).

Соединения витамина Е играют важную роль в сохранении клеточного и сосудистого гомеостаза. Токоферола ацетат обладает антиоксидантными свойствами in vitro и ингибирует окисление ХС ЛПНП. α-Токоферол проявляет противовоспалительную активность и модулирует экспрессию белков, участвующих в поглощении, транспорте и деградации атерогенных липидов (Mathur P. et al., 2015).

Эндотелиальные клетки, клетки гладких мышц и макрофаги являются источниками окислителей, которые вызывают эндотелиальное повреждение в результате окислительной модификации фосфолипидов и холестерина. α-Токоферол снижает перекисное окисление липидов, проатерогенность моноцитов и агрегацию тромбоцитов. Он может модулировать воспалительный ответ путем ингибирования 5-липоксигеназы, которая, в свою очередь, уменьшает высвобождение из моноцитов интерлейкина-1β. Он также снижает адгезию моноцитов к эндотелиальным клеткам in vitro, возможно, путем ингибирования активации NF-κB. α-Токоферол ингибирует опосредуемую протеинкиназой C выработку супероксида моноцитов, пролиферацию клеток гладких мышц, агрегацию и адгезию тромбоцитов, усиливает выработку NO, а его применение у мужчин и курильщиков с гиперхолестеринемией сохраняет эндотелийзависимую вазорелаксацию (Mathur P. et al., 2015).

АЕвит в практике врача-дерматолога

Кожа является самой большой эпителиальной поверхностью, защищающей организм от вторжения микроорганизмов. Витамин А играет жизненно важную роль в защите кожи человека, в том числе способствует целостности, пролиферации и дифференциации эпителиальных клеток и даже опосредует иммунные реакции (Chen W. et al., 2019). Поэтому ретинола пальмитат может эффективно применяться при псориазе. Это обусловлено сутью патогенеза псориаза, характеризующегося аномальным иммунитетом доминантных клеток T-helper 17, а также гиперпролиферацией и аномальной дифференциацией эпидермальных кератиноцитов (Yamashita H. et al., 2019).

Применение же витамина Е пациентами с эритродермической и артропатической формами псориаза способствует нормализации уровней маркеров оксидативного стресса (супероксида гранулоцитов, медь/цинк-супероксиддисмутазы и каталазы в гранулоцитах, активности каталазы в псориатическом эпидермисе), тем самым способствуя снижению степени тяжести псориаза у пациентов (Kharaeva Z. et al., 2009).

АЕвит в офтальмологии

Одной из важных сфер применения жирорастворимых витаминов А и Е является офтальмология. Витамин Е эффективен при катаракте и эпителиальной дистрофии пигмента сетчатки (McLellan G.J., Bedford P.G., 2012; Pastor-Valero M., 2013), а витамин А способствует улучшению состояния пациента при синдроме сухого глаза (Alanazi S.A. et al., 2019) и пигментном ретините (Zhao Y. et al., 2019). Последний представляет собой группу наследственных дистрофий сетчатки, которые проявляются прогрессирующей потерей зрения, ночной слепотой, уменьшением поля зрения и пигментацией сетчатки на глазном дне. Пигментный ретинит является редким, но клинически важным заболеванием. Это прогрессирующая и потенциально ослепляющая патология. До настоящего времени нет эффективных терапевтических стратегий ее решения (Zhao Y. et al., 2019).

Антиканцерогенный эффект АЕвита

Развитие рака напрямую связано с оксидативным стрессом. Поэтому при химиотерапевтическом лечении пациентам часто рекомендуют применять ретинола пальмитат, который способен уменьшать образование свободных радикалов, защищать клеточные структуры и поддерживать клеточный гомеостаз. В систематическом обзоре была установлена способность предотвращать развитие рака путем снижения оксидативного повреждения при приеме препарата в низких дозах, однако при применении витамина в высоких дозах в тест-системах были отмечены цитотоксичность и апоптоз (de Carvalho Melo-Cavalcante A.A., 2019).

Витамин Е непосредственно нейтрализует свободные радикалы, являясь донором водорода. α-Токоферол считается доминирующей формой в витамине Е, поскольку белок-переносчик α-токоферола в печени связывает в основном α-токоферол, предотвращая его распад. Это свойство особенно актуально для профилактики онкозаболеваний. Так, сочетанное применение пентоксифиллина с α-токоферолом у пациентов с раком головы и шеи уменьшает тяжесть и продолжительность острого лучевого мукозита и дисфагии, вызванных лучевой терапией (Peh H.Y. et al., 2016; Sunkara A., Raizner A., 2019).

Витамин А в неонатологии

Особенно важен витамин А в первые дни рождения ребенка. Обогащение материнского организма витамином А ― одна из стратегий борьбы с его дефицитом в диаде матери и ребенка. Однако в результате исследований на животных было установлено, что высокие дозы витамина А снижают уровень α-токоферола (витамина Е) в плазме крови матери и ее молоке. В рандомизированном контролируемом исследовании E.C. Grilo и соавторов было зафиксировано, что препараты, в составе которых был витамин А в высоких дозах, повышали его уровень в молоке матери, однако снижали биодоступность α-токоферола, что небезопасно для организма новорожденного из-за ограниченных запасов витамина Е в организме младенца (Grilo E.C. et al., 2016). Применение витамина А в высоких дозах в послеродовой период повышало уровни ретинола в первые 24 ч, однако это повышение было более эффективным у женщин с низким уровнем витамина А в молоке (Ribeiro K.D.S. et al., 2009; Soares M.M., 2019).

Витамин Е и диабетическая нефропатия

Диабетическая нефропатия является частым микрососудистым осложнением, отмечаемым у 20–40% пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, которые являются основной причиной хронического заболевания почек. У пациентов с нефропатией, применявших витамин Е, замедляются процессы прогрессирования атеросклероза. Так, при применении витамина Е в суточной дозе повышаются показатели потокопосредованной дилатации (the flow-mediated arterial dilation), прямого метода определения эндотелиальной дисфункции (Di Vincenzo A. et al., 2019). Было установлено, что применение витамина Е в высоких дозах связано со значительным улучшением липидного профиля плазмы крови, в частности со снижением уровня ЛПНП и повышением ХС ЛПВП (Aghadavod E. et al., 2018).

Сахарный диабет 1-го типа сопровождается повышением маркеров окисления, что коррелирует с развитием ранее нефропатии и патологии почек (клубочковая гиперфильтрация). Поэтому после развития микроальбуминурии введение в комплекс терапии витамина Е является неэффективным. А применение витамина Е в дозе 1800 МЕ/сут у пациентов с длительностью заболевания менее 1 года и отсутствием микроальбуминурии повышает клиренс креатинина, а также способствует улучшению кровотока в сетчатке глаза (Bursell S.E. et al., 1999).

Альтернативные векторы применения АЕвита: фокус на половую систему

Действующее вещество препарата АЕвит, а именно ретинола пальмитат ― эфир ретинола, предшественник наиболее активной формы витамина А ― ретиноевой кислоты. Последняя имеет решающее значение для синтеза ооцитов и сперматозоидов у млекопитающих (крыс, мышей и быков) ― у человека влияние ретиноевой кислоты изучено недостаточно. В результате исследований было установлено, что ретиноевая кислота является веществом, индуцирующим мейоз, которое вырабатывается соматическими клетками гонад. В частности, она индуцирует ген Stra8 (Stimulated by Retinoic acid gene 8), необходимый для начала мейоза, и ген Rec8, отвечающий за дальнейшее течение мейотического процесса. Также экзогенного введения ретиноевой кислоты достаточно, чтобы вызвать эктопическую экспрессию гена Stra8 и преждевременную инициацию мейоза в яичках плода (Endo T., 2019).

Насыщение организма витаминами А и Е ассоциировано с нарушениями менструального цикла. В частности, существуют значительные различия между группами, сообщавшими об олигоменорее, регулярных менструациях и полименорее в отношении опосредованных показателей насыщения витаминами А и Е: соотношения нейтрофилов к лейкоцитам, соотношения распределения ширины тромбоцитов к тромбоцитам и др. В исследованиях А. Bahrami и соавторов выявлена связь между концентрацией жирорастворимых витаминов (витаминов А и Е) в плазме крови, биомаркеров воспаления и антиоксидантного статуса с наличием первичной дисменореи и признаками предменструального синдрома у здоровых подростков. Так, у девочек с длительными периодами кровотечения концентрация витамина Е в плазме крови была ниже, чем у тех, кто сообщил о нормальной продолжительности периода кровотечения (Bahrami А. et al., 2019).

Выводы

АЕвит ― препарат ретинола пальмитата и альфа-токоферола ацетата, эффективен при целом ряде кардиологических, дерматологических и офтальмологических заболеваний. Основными сферами применения препарата АЕвит являются атеросклероз артерий, гипертоническая болезнь с признаками перегрузки левого желудочка, стабильная стенокардия напряжения I и II функционального класса. Также препарат назначают при псориазе, атрофии зрительного нерва, пигментном ретините и других заболеваниях. В Украине ретинола пальмитат и альфа-токоферол (АЕвит) не применяют в составе комплексной терапии при онкологических заболеваниях, нарушениях сперматогенеза, менструального цикла, однако это может стать перспективной сферой включения препарата в схемы терапии.