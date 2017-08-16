Аевит® (Aevit) (62488) - инструкция по применению ATC-классификация
Аевит инструкция по применению
Фармакологические свойства
свойства АЕвита определяются фармакологическими эффектами жирорастворимых витаминов А и Е, которые входят в его состав. Препарат воздействует на ядра клеток органов-мишеней и инициирует синтез белков-ферментов и структурных элементов тканей, стимулирует процессы регенерации, повышает специфическую и неспецифическую резистентность организма. АЕвит нормализует обмен веществ, оказывает активное антиоксидантное действие, восстанавливает капиллярное кровообращение, тканевую и сосудистую проницаемость, повышает устойчивость тканей к гипоксии.
АЕвит хорошо всасывается в ЖКТ. Далее витамины А и Е транспортируются в лимфу, затем — в плазму крови, где они связываются со специфическими белками и транспортируются в органы и ткани. Избыток витамина А депонируется в печени, преимущественно в виде эфиров пальмитиновой кислоты. Витамин А выводится с желчью в кишечник и участвует в энтерогепатической циркуляции. В печени подвергается биотрансформации, превращаясь сначала в активные метаболиты, а затем — в неактивные продукты обмена, выделяемые почками, кишечником и выдыхаемые легкими. Элиминация витамина А происходит медленно — за 3 нед из организма выводится 34% принятой дозы препарата. Избыток витамина Е откладывается в тканях, создавая в них депо (особенно в печени), которое поддерживает нормальный уровень витамина Е в плазме крови. В организме витамин Е подвергается биотрансформации, превращаясь в ряд метаболитов, имеющих хиноновую структуру. Витамин Е в неизмененном виде выводится с желчью, в виде метаболитов — с мочой.
Показания Аевит
применяют с лечебной целью при заболеваниях и состояниях, требующих длительного введения витамина А в высоких дозах в сочетании с витамином Е: атеросклеротическое изменение сосудов, нарушение трофики тканей, облитерирующий эндартериит, псориаз, красная волчанка, атрофия зрительного нерва, пигментный ретинит, в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний (гипертоническая болезнь с признаками перегрузки левого желудочка, стабильная стенокардия напряжения І и ІІ функционального класса).
Применение Аевит
принимают внутрь после еды ежедневно по 1 капсуле в сутки в течение 30–40 дней. Повторный курс следует проводить при необходимости через 3–6 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз А и Е, тиреотоксикоз, хронический гломерулонефрит, желчнокаменная болезнь, декомпенсированная сердечная недостаточность, саркоидоз в анамнезе, хронический панкреатит, выраженный кардиосклероз, инфаркт миокарда.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы и органов чувств: повышенная утомляемость, сонливость, вялость, раздражительность, головная боль, потеря сна.
Со стороны ЖКТ: потеря аппетита, тошнота, диспептические расстройства (боль в эпигастральной области, диарея); очень редко — рвота.
Аллергические реакции, включая зуд, сыпь; сухая, шелушащаяся кожа; повышение температуры тела; гиперемия лица.
Другие: при длительном применении — выпадение волос, боль в костях нижних конечностей.
При длительном применении возможно обострение желчнокаменной болезни и хронического панкреатита. Длительный прием витамина А в высоких дозах может вызвать развитие гипервитаминоза А.
Особые указания
препарат с осторожностью применяют у больных с повышенным риском возникновения тромбоэмболии, тяжелым атеросклерозом коронарных артерий, хронической недостаточностью кровообращения, при остром или хроническом нефрите, холецистите, при тяжелых поражениях гепатобилиарной системы.
Препарат не следует назначать одновременно с другими лекарственными средствами, в состав которых входит витамин А и его синтетические аналоги, из-за риска развития гипервитаминоза А.
Витамин А имеет свойство накапливаться и длительно находиться в организме. Женщинам, принимавшим ретинол в высоких дозах, можно планировать беременность не ранее чем через 6–12 мес. Это связано с тем, что в течение этого времени существует риск нарушения развития плода под воздействием высокого содержания витамина А в организме.
Применение в период беременности и кормления грудью противопоказано. В случае необходимости применения препарата в период кормления грудью грудное вскармливание следует прекратить.
Дети. Препарат не назначают детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Данных о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами нет.
Взаимодействия
препарат нельзя назначать одновременно с эстрогенами, которые повышают риск развития гипервитаминоза А; нитритами и колестирамином, которые нарушают всасывание витамина А.
Ретинола пальмитат снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов.
Препарат нельзя применять вместе с другими производными витамина А из-за опасности передозировки, развития гипервитаминоза А.
Витамин Е усиливает действие стероидных препаратов и НПВП (натрия диклофенак, ибупрофен, преднизолон); снижает токсическое действие сердечных гликозидов (дигоксин, дигитоксин), витаминов А и D.
Передозировка
однократный прием препарата в высокой дозе сопровождается внезапным повышением давления СМЖ (без патологических изменений самого ликвора), тяжелой головной болью, сонливостью, нарушением зрения (диплопией). В тяжелых случаях развиваются судорожные припадки, сердечная слабость. При длительном приеме препарата может развиться хронический гипервитаминоз А, который проявляется поражениями нервной системы (головной болью, бессонницей, раздражительностью, апатией, парестезиями), общей слабостью, потерей аппетита, повышением температуры тела, изменениями со стороны кожных покровов (сухостью и трещинами кожи на ладонях и ступнях, появлением пигментных пятен, выпадением волос, себорейными высыпаниями), желтухой, изменением картины крови, болью в костях и мышцах, расстройствами походки, увеличением печени и селезенки. При применении в высоких дозах в течение длительного времени возможны креатинурия, повышение концентрации ХС, ТГ, повышение активности креатинкиназы, снижение концентрации тироксина и трийодтиронина в сыворотке крови, повышение содержания эстрогенов и андрогенов в моче, снижение свертывания крови, кровотечения в ЖКТ. В случае появления признаков передозировки прием препарата необходимо прекратить. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Актуальная информация
Возможность применения комплекса ретинола пальмитата и альфа-токоферола ацетата в препарате АЕвит в медицинской практике обусловлена способностью его составляющих влиять через экспрессию генов, регуляцию роста, клеточную дифференциацию и пролиферацию на поддержание целостности систем и органов. В частности, витамин А способен корректировать эти процессы в эпителиальных клетках и иммунной системе (Bar-El Dadon S., Reifen R., 2017). А альфа-токоферола ацетат является жирорастворимым витамином, который играет важную роль в защите клеток от оксидативного стресса, регулировании иммунной функции, поддержании целостности эндотелиальных клеток и сбалансировании процесса коагуляции. Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами ― выводит свободные радикалы, таким образом обусловливая противоопухолевый, кардиопротекторный и другие эффекты (Di Vincenzo A. et al., 2019).
Применение витаминов для коррекции сердечно-сосудистой патологии
АЕвит применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности атеросклерозе, облитерирующем эндартериите, гипертонической болезни, стабильной стенокардии напряжения. Достаточно широкий спектр применения витаминов возможен из-за его патогенетических векторов действия.
В крови ретинол связывается с ретинолсвязывающим белком. Уровень последнего является индикатором насыщения организма витамином А, а также тесно связан с уровнем атерогенных липопротеинов, атеросклеротическим поражением сосудов и сердечно-сосудистыми заболеваниями в целом. Повышение уровня белка в плазме крови приводит к развитию инсулинорезистентности, а его снижение ― к повышению чувствительности тканей к инсулину. Также повышенный уровень ретинолсвязывающего белка ассоциируется с повышением индекса массы тела (как одного из маркеров ожирения), сниженным уровнем ХС ЛПВП и повышением АД, нарушением мозгового кровообращения в анамнезе (Graham T.E. et al., 2006; Васюк Ю.А. и др., 2018). Выявление повышенного уровня ретинолсвязывающего белка у пациентов с субклиническим гипотиреозом на фоне значительной положительной корреляции между его уровнем и степенью тяжести ишемической болезни сердца является важной предикторной особенностью потенциального кардиологического пациента (Sun H.X. et al., 2019).
Соединения витамина Е играют важную роль в сохранении клеточного и сосудистого гомеостаза. Токоферола ацетат обладает антиоксидантными свойствами in vitro и ингибирует окисление ХС ЛПНП. α-Токоферол проявляет противовоспалительную активность и модулирует экспрессию белков, участвующих в поглощении, транспорте и деградации атерогенных липидов (Mathur P. et al., 2015).
Эндотелиальные клетки, клетки гладких мышц и макрофаги являются источниками окислителей, которые вызывают эндотелиальное повреждение в результате окислительной модификации фосфолипидов и холестерина. α-Токоферол снижает перекисное окисление липидов, проатерогенность моноцитов и агрегацию тромбоцитов. Он может модулировать воспалительный ответ путем ингибирования 5-липоксигеназы, которая, в свою очередь, уменьшает высвобождение из моноцитов интерлейкина-1β. Он также снижает адгезию моноцитов к эндотелиальным клеткам in vitro, возможно, путем ингибирования активации NF-κB. α-Токоферол ингибирует опосредуемую протеинкиназой C выработку супероксида моноцитов, пролиферацию клеток гладких мышц, агрегацию и адгезию тромбоцитов, усиливает выработку NO, а его применение у мужчин и курильщиков с гиперхолестеринемией сохраняет эндотелийзависимую вазорелаксацию (Mathur P. et al., 2015).
АЕвит в практике врача-дерматолога
Кожа является самой большой эпителиальной поверхностью, защищающей организм от вторжения микроорганизмов. Витамин А играет жизненно важную роль в защите кожи человека, в том числе способствует целостности, пролиферации и дифференциации эпителиальных клеток и даже опосредует иммунные реакции (Chen W. et al., 2019). Поэтому ретинола пальмитат может эффективно применяться при псориазе. Это обусловлено сутью патогенеза псориаза, характеризующегося аномальным иммунитетом доминантных клеток T-helper 17, а также гиперпролиферацией и аномальной дифференциацией эпидермальных кератиноцитов (Yamashita H. et al., 2019).
Применение же витамина Е пациентами с эритродермической и артропатической формами псориаза способствует нормализации уровней маркеров оксидативного стресса (супероксида гранулоцитов, медь/цинк-супероксиддисмутазы и каталазы в гранулоцитах, активности каталазы в псориатическом эпидермисе), тем самым способствуя снижению степени тяжести псориаза у пациентов (Kharaeva Z. et al., 2009).
АЕвит в офтальмологии
Одной из важных сфер применения жирорастворимых витаминов А и Е является офтальмология. Витамин Е эффективен при катаракте и эпителиальной дистрофии пигмента сетчатки (McLellan G.J., Bedford P.G., 2012; Pastor-Valero M., 2013), а витамин А способствует улучшению состояния пациента при синдроме сухого глаза (Alanazi S.A. et al., 2019) и пигментном ретините (Zhao Y. et al., 2019). Последний представляет собой группу наследственных дистрофий сетчатки, которые проявляются прогрессирующей потерей зрения, ночной слепотой, уменьшением поля зрения и пигментацией сетчатки на глазном дне. Пигментный ретинит является редким, но клинически важным заболеванием. Это прогрессирующая и потенциально ослепляющая патология. До настоящего времени нет эффективных терапевтических стратегий ее решения (Zhao Y. et al., 2019).
Антиканцерогенный эффект АЕвита
Развитие рака напрямую связано с оксидативным стрессом. Поэтому при химиотерапевтическом лечении пациентам часто рекомендуют применять ретинола пальмитат, который способен уменьшать образование свободных радикалов, защищать клеточные структуры и поддерживать клеточный гомеостаз. В систематическом обзоре была установлена способность предотвращать развитие рака путем снижения оксидативного повреждения при приеме препарата в низких дозах, однако при применении витамина в высоких дозах в тест-системах были отмечены цитотоксичность и апоптоз (de Carvalho Melo-Cavalcante A.A., 2019).
Витамин Е непосредственно нейтрализует свободные радикалы, являясь донором водорода. α-Токоферол считается доминирующей формой в витамине Е, поскольку белок-переносчик α-токоферола в печени связывает в основном α-токоферол, предотвращая его распад. Это свойство особенно актуально для профилактики онкозаболеваний. Так, сочетанное применение пентоксифиллина с α-токоферолом у пациентов с раком головы и шеи уменьшает тяжесть и продолжительность острого лучевого мукозита и дисфагии, вызванных лучевой терапией (Peh H.Y. et al., 2016; Sunkara A., Raizner A., 2019).
Витамин А в неонатологии
Особенно важен витамин А в первые дни рождения ребенка. Обогащение материнского организма витамином А ― одна из стратегий борьбы с его дефицитом в диаде матери и ребенка. Однако в результате исследований на животных было установлено, что высокие дозы витамина А снижают уровень α-токоферола (витамина Е) в плазме крови матери и ее молоке. В рандомизированном контролируемом исследовании E.C. Grilo и соавторов было зафиксировано, что препараты, в составе которых был витамин А в высоких дозах, повышали его уровень в молоке матери, однако снижали биодоступность α-токоферола, что небезопасно для организма новорожденного из-за ограниченных запасов витамина Е в организме младенца (Grilo E.C. et al., 2016). Применение витамина А в высоких дозах в послеродовой период повышало уровни ретинола в первые 24 ч, однако это повышение было более эффективным у женщин с низким уровнем витамина А в молоке (Ribeiro K.D.S. et al., 2009; Soares M.M., 2019).
Витамин Е и диабетическая нефропатия
Диабетическая нефропатия является частым микрососудистым осложнением, отмечаемым у 20–40% пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, которые являются основной причиной хронического заболевания почек. У пациентов с нефропатией, применявших витамин Е, замедляются процессы прогрессирования атеросклероза. Так, при применении витамина Е в суточной дозе повышаются показатели потокопосредованной дилатации (the flow-mediated arterial dilation), прямого метода определения эндотелиальной дисфункции (Di Vincenzo A. et al., 2019). Было установлено, что применение витамина Е в высоких дозах связано со значительным улучшением липидного профиля плазмы крови, в частности со снижением уровня ЛПНП и повышением ХС ЛПВП (Aghadavod E. et al., 2018).
Сахарный диабет 1-го типа сопровождается повышением маркеров окисления, что коррелирует с развитием ранее нефропатии и патологии почек (клубочковая гиперфильтрация). Поэтому после развития микроальбуминурии введение в комплекс терапии витамина Е является неэффективным. А применение витамина Е в дозе 1800 МЕ/сут у пациентов с длительностью заболевания менее 1 года и отсутствием микроальбуминурии повышает клиренс креатинина, а также способствует улучшению кровотока в сетчатке глаза (Bursell S.E. et al., 1999).
Альтернативные векторы применения АЕвита: фокус на половую систему
Действующее вещество препарата АЕвит, а именно ретинола пальмитат ― эфир ретинола, предшественник наиболее активной формы витамина А ― ретиноевой кислоты. Последняя имеет решающее значение для синтеза ооцитов и сперматозоидов у млекопитающих (крыс, мышей и быков) ― у человека влияние ретиноевой кислоты изучено недостаточно. В результате исследований было установлено, что ретиноевая кислота является веществом, индуцирующим мейоз, которое вырабатывается соматическими клетками гонад. В частности, она индуцирует ген Stra8 (Stimulated by Retinoic acid gene 8), необходимый для начала мейоза, и ген Rec8, отвечающий за дальнейшее течение мейотического процесса. Также экзогенного введения ретиноевой кислоты достаточно, чтобы вызвать эктопическую экспрессию гена Stra8 и преждевременную инициацию мейоза в яичках плода (Endo T., 2019).
Насыщение организма витаминами А и Е ассоциировано с нарушениями менструального цикла. В частности, существуют значительные различия между группами, сообщавшими об олигоменорее, регулярных менструациях и полименорее в отношении опосредованных показателей насыщения витаминами А и Е: соотношения нейтрофилов к лейкоцитам, соотношения распределения ширины тромбоцитов к тромбоцитам и др. В исследованиях А. Bahrami и соавторов выявлена связь между концентрацией жирорастворимых витаминов (витаминов А и Е) в плазме крови, биомаркеров воспаления и антиоксидантного статуса с наличием первичной дисменореи и признаками предменструального синдрома у здоровых подростков. Так, у девочек с длительными периодами кровотечения концентрация витамина Е в плазме крови была ниже, чем у тех, кто сообщил о нормальной продолжительности периода кровотечения (Bahrami А. et al., 2019).
Выводы
АЕвит ― препарат ретинола пальмитата и альфа-токоферола ацетата, эффективен при целом ряде кардиологических, дерматологических и офтальмологических заболеваний. Основными сферами применения препарата АЕвит являются атеросклероз артерий, гипертоническая болезнь с признаками перегрузки левого желудочка, стабильная стенокардия напряжения I и II функционального класса. Также препарат назначают при псориазе, атрофии зрительного нерва, пигментном ретините и других заболеваниях. В Украине ретинола пальмитат и альфа-токоферол (АЕвит) не применяют в составе комплексной терапии при онкологических заболеваниях, нарушениях сперматогенеза, менструального цикла, однако это может стать перспективной сферой включения препарата в схемы терапии.