Эвкабал® сироп (Eucabal syrup)
Эвкабал сироп инструкция по применению
Состав
Экстракт подорожника остролистного жидкий - 3 г/100 г
Экстракт чабреца жидкий - 15 г/100 г
Фармакологические свойства
фармакокинетика. Вещества, содержащиеся в жидких экстрактах и подорожника, и чабреца (тимьяна), в том числе эфирные масла, в качестве отхаркивающих средств влияют на свойства, образование и транспорт бронхиального секрета.
Осуществляется как косвенное рефлекторное воздействие через слизистую оболочку желудка, так и непосредственное воздействие эфирных масел на бронхиальные железы, усиливающее их активность. Это способствует увеличению, разжижению и растворению бронхиального секрета, а также усилению транспортировки секрета через реснитчатый эпителий. Это особенно важно на более поздних стадиях острого бронхита и при хроническом бронхите, когда происходит усиленное выделение вязкой слизи подслизистыми железами. Кроме этого, эфирные масла благодаря своей поверхностной активности уменьшают связующую способность высоковязкой слизи на слизистой оболочке трахеи и бронхов.
Тимьян характеризуется выраженным противомикробным потенциалом тимола и карвакрола. Растительные слизистые вещества подорожника способствуют защите поврежденной слизистой оболочки бронхов от дальнейшего раздражения.
Фармакодинамика. Не исследовалась.
Показания Эвкабал сироп
симптоматическое лечение при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Отхаркивающее средство для симптоматического лечения продуктивного кашля. Поддерживающее средство при коклюше.
Применение Эвкабал сироп
детям в возрасте от 4 до 6 лет назначают по 1 чайной ложке (5 мл) 3–5 раз в сутки. Детям в возрасте от 6 до 12 лет ― по 1 десертной ложке (10 мл) 3–5 раз в сутки. Детям в возрасте от 12 лет и взрослым назначают по 1–2 десертные ложки (10–20 мл) 3–5 раз в сутки.
Подолжительность лечения определяет врач индивидуально, это зависит от течения заболевания и состояния здоровья пациента.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, непереносимость фруктозы; повышенная чувствительность к алкил-4-гидроксибензоату. Повышенная чувствительность к растениям семейства губоцветных (Lamiaceae), сельдерею и пыльце березы (возможна перекрестная реакция).
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, включая рефлюкс-эзофагит, гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелые заболевания печени или почек.
Побочные эффекты
возможны желудочно-кишечные расстройства (включая тошноту, рвоту, диарею), реакции гиперчувствительности, включая сыпь, крапивницу, зуд, ангионевротический отек, одышку, экзантему.
Особые указания
если во время лечения увеличивается выраженность симптоматики и/или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.
Если в течение недели симптоматика сохраняется, необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами. Не влияет при применении в рекомендованных дозах, но следует учитывать, что в состав вспомогательных веществ входит этанол 6,5 об.%.
Особые меры безопасности. Перед применением необходимо взболтать сироп во флаконе. Наличие в препарате составных частей растительного происхождения может вызвать помутнение сиропа, однако терапевтическая эффективность препарата от этого не снижается.
В препарате Эвкабал сироп содержится 6,5 об.% этанола, что создает риск для больных эпилепсией, хроническим алкоголизмом, заболеваниями печени, органическими заболеваниями мозга.
Не применять пациентам с непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или сахарозы-изомальтозы. Из-за содержания сахаров может быть вредным для зубов (кариес).
При первых признаках реакций, вызванных чрезмерной чувствительностью, не следует продолжать применение препарата.
С осторожностью применять пациентам с сахарным диабетом. Эвкабал сироп содержит глюкозу, фруктозу и сахарозу с общим содержанием сахара в пересчете на сахарозу 0,6 г/мл. Таким образом, в 1 чайной ложке (5 мл) содержится 3 г сахарозы или 0,25 хлебных единиц, а в 1 десертной ложке (10 мл) ― 6 г сахарозы или 0,5 хлебных единиц.
Взаимодействия
не применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими выделение мокроты. Из-за содержания этанола (6,5 об.%) существует возможность ухудшения или усиления действия других лекарственных средств.
Передозировка
симптомы. При передозировке может появиться тошнота, сопровождающаяся кашлем.
Лечение. Отмена препарата. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре до 25 °С.