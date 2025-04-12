если во время лечения увеличивается выраженность симптоматики и/или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.

Если в течение недели симптоматика сохраняется, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами. Не влияет при применении в рекомендованных дозах, но следует учитывать, что в состав вспомогательных веществ входит этанол 6,5 об.%.

Особые меры безопасности. Перед применением необходимо взболтать сироп во флаконе. Наличие в препарате составных частей растительного происхождения может вызвать помутнение сиропа, однако терапевтическая эффективность препарата от этого не снижается.

В препарате Эвкабал сироп содержится 6,5 об.% этанола, что создает риск для больных эпилепсией, хроническим алкоголизмом, заболеваниями печени, органическими заболеваниями мозга.

Не применять пациентам с непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или сахарозы-изомальтозы. Из-за содержания сахаров может быть вредным для зубов (кариес).

При первых признаках реакций, вызванных чрезмерной чувствительностью, не следует продолжать применение препарата.

С осторожностью применять пациентам с сахарным диабетом. Эвкабал сироп содержит глюкозу, фруктозу и сахарозу с общим содержанием сахара в пересчете на сахарозу 0,6 г/мл. Таким образом, в 1 чайной ложке (5 мл) содержится 3 г сахарозы или 0,25 хлебных единиц, а в 1 десертной ложке (10 мл) ― 6 г сахарозы или 0,5 хлебных единиц.