фармакодинамика. Препарат Диоксизоль Дарница — комбинированный лекарственный препарат для местного применения, действующими веществами которого являются диоксидин и лидокаин. Р-р обладает сильным местноанестезирующим и умеренным гиперосмолярным эффектом, купирует раневое и перифокальное воспаление, стимулирует процессы репарации и активность фагоцитов в ране.

Диоксидин оказывает выраженное антибактериальное действие в отношении грамотрицательной и грамположительной, аэробной и анаэробной, спорообразующей и аспорогенной микрофлоры (синегнойной палочки, стафилококков, стрептококков, клостридий, бактероидов, пептококков и др.) в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы бактерий с полирезистентностью к другим антибактериальным препаратам. В основе его антибактериального действия лежит способность повреждать ДНК бактерий. В результате такого воздействия замедляется синтез бактериальных нуклеаз, нарушается ультраструктура бактериальной клетки, происходит утолщение клеточной оболочки и нарушение структуры мембран. Цитостатическое действие обусловлено влиянием на участки генома, ответственного за синтез экзоферментов, обусловливающих вирулентность, с чем связана способность препарата препятствовать развитию резистентности у микроорганизмов.

Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, обусловленное блокадой потенциалзависимых Na+-каналов, что препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным волокнам. При местном применении расширяет сосуды, не оказывает местного действия. Эффект развивается через 1–5 мин после нанесения на кожу.

Фармакокинетика. Диоксидин при местном применении практически не всасывается и не оказывает местнораздражающего действия. В организме не метаболизируется, не кумулирует. Выделяется почками.

Скорость всасывания лидокаина и количество активного вещества, которое попадает в кровоток, зависят от дозы, типа, размера и состояния поверхности, на которую наносят препарат (кожа или слизистая оболочка), а также продолжительности экспозиции.

Лидокаин хорошо всасывается при нанесении на слизистую оболочку и поврежденную кожу и плохо — при нанесении на здоровую кожу. Время достижения C max в плазме крови — до 1 ч. С белками плазмы крови связывается 40–80% лидокаина. Проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, в грудное молоко. Метаболизируется в печени. T ½ — 1,6 ч. Выделяется почками и с желчью: 90–95% — в виде метаболитов, 10% — в неизмененном виде.