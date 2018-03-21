Диоксизоль®-Дарница (Dioxizol-Darnitsa) (61480) - инструкция по применению ATC-классификация
Диоксизоль -Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Диоксизоль Дарница — комбинированный лекарственный препарат для местного применения, действующими веществами которого являются диоксидин и лидокаин. Р-р обладает сильным местноанестезирующим и умеренным гиперосмолярным эффектом, купирует раневое и перифокальное воспаление, стимулирует процессы репарации и активность фагоцитов в ране.
Диоксидин оказывает выраженное антибактериальное действие в отношении грамотрицательной и грамположительной, аэробной и анаэробной, спорообразующей и аспорогенной микрофлоры (синегнойной палочки, стафилококков, стрептококков, клостридий, бактероидов, пептококков и др.) в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы бактерий с полирезистентностью к другим антибактериальным препаратам. В основе его антибактериального действия лежит способность повреждать ДНК бактерий. В результате такого воздействия замедляется синтез бактериальных нуклеаз, нарушается ультраструктура бактериальной клетки, происходит утолщение клеточной оболочки и нарушение структуры мембран. Цитостатическое действие обусловлено влиянием на участки генома, ответственного за синтез экзоферментов, обусловливающих вирулентность, с чем связана способность препарата препятствовать развитию резистентности у микроорганизмов.
Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, обусловленное блокадой потенциалзависимых Na+-каналов, что препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным волокнам. При местном применении расширяет сосуды, не оказывает местного действия. Эффект развивается через 1–5 мин после нанесения на кожу.
Фармакокинетика. Диоксидин при местном применении практически не всасывается и не оказывает местнораздражающего действия. В организме не метаболизируется, не кумулирует. Выделяется почками.
Скорость всасывания лидокаина и количество активного вещества, которое попадает в кровоток, зависят от дозы, типа, размера и состояния поверхности, на которую наносят препарат (кожа или слизистая оболочка), а также продолжительности экспозиции.
Лидокаин хорошо всасывается при нанесении на слизистую оболочку и поврежденную кожу и плохо — при нанесении на здоровую кожу. Время достижения Cmax в плазме крови — до 1 ч. С белками плазмы крови связывается 40–80% лидокаина. Проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, в грудное молоко. Метаболизируется в печени. T½ — 1,6 ч. Выделяется почками и с желчью: 90–95% — в виде метаболитов, 10% — в неизмененном виде.
Показания Диоксизоль -Дарница
местное лечение инфицированных ран мягких тканей различной локализации и генеза (культи конечности после ампутации, раны после хирургической обработки гнойных очагов, пролежней, трофических язв; гнойные послеоперационные раны и свищи; парапроктит, абсцесс; флегмоны челюстно-лицевой области и т.д.), лечение ожогов II–IV степени, хронического и острого остеомиелита, подготовка раны к аутодермопластике, профилактика гнойно-воспалительных процессов в хирургии и комбустиологии при выполнении различных пластических операций.
Применение Диоксизоль -Дарница
препарат применяют у взрослых местно и для введения в свищи, раневые полости и карманы.
Местное применение. Перед началом курса лечения необходимо провести кожную аллергическую пробу (на внутренней поверхности предплечья, подкожно) на переносимость препарата. В случае положительной реакции р-р не применять.
Препарат применять непосредственно после хирургической обработки ран и ожогов, а также в дальнейшем в процессе их лечения, предварительно очищая раневую поверхность от экссудата и некротических тканей. Стерильный перевязочный материал (марлевые повязки или тампоны) обильно насытить р-ром и наносить на поверхностные ожоги или вводить в глубокие раны, после чего наложить стерильные салфетки, которые фиксируют бинтом или лейкопластырем. Повязки менять при лечении ожогов 1 раз в 7–14 дней, при лечении ран — 1 раз в сутки.
Внутриполостное введение (свищи, раневые полости и карманы). Перед началом курса лечения провести пробу на переносимость препарата, для чего в гнойную полость ввести 8 мл. При отсутствии в течение 3–6 ч побочных реакций (головокружение, озноб, повышение температуры тела) начать курсовое лечение.
Препарат вводить катетером с помощью шприца 1–2 раза в сутки с последующим наложением стерильной марлевой повязки.
Доза и длительность лечения зависят от размеров поврежденного участка, тяжести заболевания, переносимости и определяются врачом. При этом суточная доза р-ра при местном применении не должна превышать 100 мл, при введении в полости — 50–60 мл. Курс лечения не должен превышать 15 дней.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата. Артериальная гипотензия, кардиогенный шок, AV-блокада ІІ–ІІІ степени, брадикардия, недостаточность коры надпочечников (в том числе в анамнезе).
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, в частности зуд, гиперемия кожи, сыпь, крапивница, околораневой дерматит, отеки, боль и жжение в месте нанесения, исчезающие самостоятельно через несколько минут и не требующие отмены препарата.
При внутриполостном введении препарата или при превышении доз возможно развитие системных побочных эффектов, обусловленных наличием в препарате диоксидина: головная боль, диспептические расстройства, озноб, повышение температуры тела, судороги, реакции гиперчувствительности, фотосенсибилизация.
Системные побочные реакции при применении лидокаина как местного анестетика возникают очень редко. Причиной их возникновения может быть применение слишком высоких доз (более 15 г) лидокаина, быстрое всасывание препарата, гиперчувствительность, идиосинкразия или пониженная толерантность к лидокаину у некоторых лиц. Системные побочные эффекты могут проявляться возбуждением или угнетением ЦНС, угнетением сердечно-сосудистой системы на фоне артериальной гипотензии, брадикардии и анафилаксии, судорогами, тремором.
Особые указания
препарат применяют под наблюдением врача. Перед применением необходимо провести пробу на переносимость препарата. В случае положительной реакции р-р не применять. С осторожностью назначают препарат пациентам с нарушением функции печени и больным с почечной недостаточностью.
При появлении побочных реакций следует снизить дозу, назначить антигистаминные лекарственные средства, а при необходимости — прекратить применение препарата.
Препарат применяют преимущественно в первую фазу раневого процесса, а также во вторую — при гранулирующих ранах, с зонами некроза и воспаления.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности.
Дети. Препарат не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует воздержаться от управления транспортом и потенциально опасных видов деятельности, которые требуют повышенного внимания, а также скорости психических и двигательных реакций.
Взаимодействия
взаимодействия р-ра Диоксизоль-Дарница с другими препаратами не выявлено, однако не рекомендуется применять его одновременно с другими мазями или кремами.
Передозировка
в случае передозировки возможно усиление побочных эффектов препарата.
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 15–25 °С.