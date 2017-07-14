Бромгексин-Здоровье (Bromhexine-Zdorovye) (61403) - инструкция по применению ATC-классификация
Бромгексин-Здоровье инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит бромгексина гидрохлорида 8 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, коповидон, кальция стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской. Допускается мраморность.
Фармакотерапевтическая группа
Муколитические средства.
Код АТС R05C B02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бромгексин — синтетическое производное действующего вещества растительного происхождения вазицина. Он оказывает секретолитическое и секретомоторное действие в области бронхиального тракта, в результате чего увеличивается бронхиальная секреция, снижается вязкость слизи (мокроты) и стимулируется активность мерцательного эпителия, что способствует продвижению слизи (мокроты) по дыхательным путям.
Фармакокинетика.
После приема внутрь бромгексин практически полностью всасывается, при этом период полувыведения составляет приблизительно 0,4 часа. Эффект первого прохождения составляет около 80%, при этом образуются биологически активные метаболиты. Связывание с белками плазмы крови составляет 99%. Падение уровня концентрации в плазме крови является мультифазным. Период полураспада, которой ограничивает продолжительность действия составляет около 1 часа. Конечный период полувыведения — около 16 часов. Это вызвано перераспределением небольших количеств бромгексина в тканях. Объем распределения составляет около 7 л на 1 кг массы тела. Бромгексин не накапливается. Бромгексин проникает через плаценту, в ликвор и в грудное молоко. Выводится почками в виде метаболитов. При острых заболеваниях печени возможно уменьшение клиренса активного вещества. При острой почечной недостаточности не может быть исключена возможность увеличения периода полувыведения метаболитов бромгексина. В физиологических условиях в желудке возможно нитрозирование бромгексина.
Показания
Секретолитическая терапия при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, сопровождающихся нарушением образования и продвижения мокроты.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; заболевания дыхательной системы, течение которых сопровождается образованием большого количества жидкого мокроты.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Бромгексин можно назначать в комбинации с бронходилататорами, антибактериальными препаратами, средствами, которые применяют в кардиологии.
Лекарственные средства, которые раздражают пищеварительный тракт (например нестероидные противовоспалительные средства) — при комбинированном применении с бромгексином возможно взаимное усиление эффектов раздражение слизистой оболочки.
Антибиотики (амоксициллин, цефуроксим, эритромицин, доксициклин), сульфаниламидные лекарственные средства — при комбинированном применении с бромгексином повышаются концентрации антибиотиков и сульфаниламидов в бронхолегочном секрете и в мокроте.
Противокашлевые средства — комбинированное применение с бромгексином приводит к накоплению слизи в дыхательных путях и затруднения выведения мокроты из бронхов на фоне уменьшения кашля. Такая комбинация не рекомендуется.
Особенности применения
С осторожностью применять пациентам, страдающим бронхиальной астмой. При лечении необходимо принимать достаточное количество жидкости, что повышает отхаркивающее действие бромгексина. При наличии желудочного кровотечения в анамнезе Бромгексин следует применять под контролем врача.
При нарушении функции почек и тяжелых заболеваниях печени препарат следует применять с большой осторожностью (удлинять промежутки времени между приемами лекарств или уменьшать их дозу).
При острой почечной недостаточности следует учитывать возможность накопления в печени метаболитов бромгексина.
В случае длительного применения препарата рекомендуется время от времени контролировать функцию печени.
При появлении впервые любых нарушений со стороны кожи или слизистых оболочек при применении бромгексина гидрохлорида следует немедленно прекратить применение препарата (возможно, это начало развития таких тяжелых осложнений, как синдром Стивенса — Джонсона или синдром Лайелла).
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Препарат применять внутрь после еды, запивая большим количеством жидкости.
Взрослые и подростки в возрасте старше 14 лет: по 8–16 мг (1–2 таблетки) 3 раза в сутки, что соответствует 24–48 мг/сут бромгексина гидрохлорида.
Дети в возрасте 6 — 14 лет, а также больные с массой тела менее 50 кг: по 8 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки, что соответствует 24 мг/сут бромгексина гидрохлорида.
Продолжительность лечения определяют индивидуально, в соответствии с показаниями и динамики развития заболевания, но она не должна превышать 4–5 суток без соответствующей рекомендации врача.
При наличии нарушений функции почек или тяжелых заболеваний печени дозу препарата следует соответственно уменьшить.
Дети
Не применять в этой лекарственной форме детям до 6 лет.
Побочные реакции
Со стороны органов пищеварения: боль в желудке, диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, транзиторное увеличение активности аминотрансфераз в сыворотке крови.
Со стороны нервной системы: головная боль (по типу мигрени), головокружение, лихорадка.
Со стороны кожи: повышенная потливость.
Со стороны дыхательной системы: усиление кашля, бронхоспазм, расстройства дыхания.
Со стороны иммунной системы: крапивница, кожные высыпания, кожный зуд, ангионевротический отек, анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки № 20 (10 × 2), № 20 (20 × 1), № 50 (10 × 5) в блистерах в коробке; № 20 в блистерах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.