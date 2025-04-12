Фармакодинамика.

Антигипертензивное средство, влияющее на центральные механизмы регуляции артериального давления. Гипотензивное действие препарата связано со снижением общего периферического сосудистого сопротивления, уменьшением частоты сердечных сокращений и сердечного выброса. Механизм действия обусловлен стимуляцией постсинаптических альфа-2-адренорецепторов тормозных структур головного мозга и снижением потока симпатических импульсов к сосудам и сердцу. Клофелин увеличивает почечный кровоток, повышает сопротивление сосудов мозга, несколько уменьшает церебральный кровоток. Препарат оказывает выраженное седативное действие, уменьшает проявления опиатной и алкогольной абстиненции.

Фармакокинетика.

После приема внутрь препарат быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте. Биодоступность препарата − около 100%. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–2 часа. Антигипертензивный эффект развивается через 30–60 минут после приема и сохраняется в течение 8–12 часов. Клофелин обладает высокой липофильностью и широко распределяется в тканях, включая центральную нервную систему.

Около 50% циркулирующего в крови препарата метаболизируется в печени с образованием неактивных соединений. Выводится с мочой − 40–60%, с калом − 10%. Период полувыведения колеблется в широких пределах, составляя в среднем 12 часов (6–24 часа). Элиминация Клофелина замедляется у пациентов с выраженной почечной недостаточностью. По сравнению с мужчинами у женщин наблюдается более длительный период полувыведения.