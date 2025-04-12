Клофелин (Clophelinum)
Клофелин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит клонидина гидрохлорида 0,15 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, магния стеарат, лактозы моногидрат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы белого цвета с двояковыпуклой поверхностью.
Фармакотерапевтическая группа
Гипотензивные средства. Антиадренергические средства с центральным механизмом действия. Агонисты имидазолиновых рецепторов. Код АТХ С02А С01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Антигипертензивное средство, влияющее на центральные механизмы регуляции артериального давления. Гипотензивное действие препарата связано со снижением общего периферического сосудистого сопротивления, уменьшением частоты сердечных сокращений и сердечного выброса. Механизм действия обусловлен стимуляцией постсинаптических альфа-2-адренорецепторов тормозных структур головного мозга и снижением потока симпатических импульсов к сосудам и сердцу. Клофелин увеличивает почечный кровоток, повышает сопротивление сосудов мозга, несколько уменьшает церебральный кровоток. Препарат оказывает выраженное седативное действие, уменьшает проявления опиатной и алкогольной абстиненции.
Фармакокинетика.
После приема внутрь препарат быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте. Биодоступность препарата − около 100%. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–2 часа. Антигипертензивный эффект развивается через 30–60 минут после приема и сохраняется в течение 8–12 часов. Клофелин обладает высокой липофильностью и широко распределяется в тканях, включая центральную нервную систему.
Около 50% циркулирующего в крови препарата метаболизируется в печени с образованием неактивных соединений. Выводится с мочой − 40–60%, с калом − 10%. Период полувыведения колеблется в широких пределах, составляя в среднем 12 часов (6–24 часа). Элиминация Клофелина замедляется у пациентов с выраженной почечной недостаточностью. По сравнению с мужчинами у женщин наблюдается более длительный период полувыведения.
Показания
- Гипертонический криз (кроме гипертонического криза при феохромоцитоме);
- редко для лечения артериальной гипертензии (в составе комплексной терапии);
- абстинентный синдром при опиоидной наркотической зависимости (в составе комплексной терапии).
Противопоказания
- Гиперчувствительность к клонидину или к другим компонентам препарата;
- артериальная гипотензия;
- нарушение мозгового кровообращения, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга;
- облитерирующие заболевания периферических артерий, тяжелые нарушения периферического кровообращения, синдром Рейно;
- выраженная брадиаритмия, атриовентрикулярная блокада II-III степени, синдром слабости синусового узла, кардиогенный шок;
- тяжелая ишемическая болезнь сердца, недавно перенесенный инфаркт миокарда;
- выраженные нарушения функции почек;
- депрессивные состояния (в том числе в анамнезе);
- одновременное применение трициклических антидепрессантов, прием алкоголя.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Снижение артериального давления, индуцированное клонидином, может быть дополнительно усилено одновременным применением других гипотензивных препаратов, таких как диуретики, вазодилататоры, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция и ингибиторы АПФ, но эффект альфа1-адреноблокаторов при совместном применении с клонидином может быть непредсказуемым.
Сердечные гликозиды, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов − повышение риска развития брадикардии или (в отдельных случаях) AV-блокады, повышение риска развития синдрома отмены при совместной терапии с бета-блокаторами, развитие или усиление периферических сосудистых нарушений. Сообщалось о случаях тяжелой брадикардии при одновременном применении клонидина и дилтиазема или верапамила, что требовала госпитализации и применения кардиостимуляции.
Атенолол, пропранолол − аддитивный гипотензивный эффект, седативное действие и сухость во рту.
Антигистаминные средства, фенфлурамин, анестетики − повышение гипотензивного эффекта.
Симпатомиметики (адреналин, норадреналин) − снижение гипотензивного эффекта клонидина, риск артериальной гипертензии при совместном приеме.
Неселективные альфа-адреноблокаторы (в т.ч. фентоламин, толазолин), препараты со свойствами блокаторов альфа2-адренорецепторов (например, миртазапин) − дозозависимое антагонистическое снижение альфа2-опосредованного гипотензивного эффекта клонидина.
Трициклические антидепрессанты, антипсихотические средства со свойствами блокаторов альфа-адренорецепторов (хлорпромазин, галоперидол) − возможно провоцирование или усиление ортостатических реакций, снижение гипотензивного эффекта, возрастает риск рикошетной артериальной гипертензии при резкой отмене клонидина.
Транквилизаторы, снотворные средства, алкоголь, другие препараты, угнетающие центральную нервную систему − возможно усиление седативного эффекта, развитие депрессивных расстройств. Сообщалось о случае острого делирия при одновременном применении флуфеназина и клонидина. Симптомы исчезли при отмене клонидина и повторились при возобновлении его применения.
Кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты, эстрогены, анорексигенные средства (за исключением фенфлурамина), нифедипин − снижение гипотензивного эффекта клонидина.
Гормональные контрацептивы – при приеме внутрь возможно усиление седативного эффекта препарата.
Метилфенидат − сообщалось о серьезных нежелательных явлениях при их одновременном применении (причинная связь не установлена).
Леводопа, пирибедил − клонидин может снижать их эффективность у пациентов с болезнью Паркинсона.
Циклоспорин − возможно повышение концентрации циклоспорина в крови.
Противодиабетические препараты (например, инсулин) − клонидин может повышать концентрацию глюкозы в крови вследствие снижения секреции инсулина, что необходимо учитывать.
Особенности применения
Пациентов следует проинструктировать, чтобы не прекращали лечение без консультации с врачом. Внезапное прекращение приема препарата может привести к развитию синдрома отмены вследствие повышения концентрации катехоламинов в плазме крови: быстрое повышение артериального давления, нервозность, возбуждение, головная боль, ощущение сердцебиения, тахикардия, тошнота, потливость, тремор. Поэтому отмену препарата следует проводить постепенно в течение 1–2 недель с учетом сопутствующей терапии.
Синдром отмены может возникнуть через 18–72 часа после приема последней дозы клонидина. В случае развития синдрома отмены следует сразу же возобновить применение препарата и в дальнейшем отменять его постепенно, заменяя другими гипотензивными средствами. Сообщалось о случаях гипертонической энцефалопатии, нарушения мозгового кровообращения и о летальном исходе после резкой отмены клонидина.
Вероятность такой реакции на прекращение лечения клонидином возрастает при применении высоких доз препарата или при продолжении сопутствующей терапии бета-блокаторами, поэтому в подобных ситуациях рекомендуется особая осторожность.
Если при комбинированном лечении с бета-блокаторами возникает необходимость прервать или прекратить антигипертензивную терапию, бета-блокаторы (для предотвращения симпатической гиперреактивности) следует всегда отменять первыми, постепенно, за несколько дней до начала постепенной отмены препарата Клофелин, особенно если его применяли в больших дозах.
Для предупреждения синдрома отмены препарат не следует назначать пациентам, которые не имеют условий для его регулярного применения.
Препарат следует применять с осторожностью:
- пациентам с легкой и умеренной степенью брадиаритмии;
- пациентам с сахарным диабетом, поскольку клонидин может маскировать симптомы гипогликемии и уменьшать секрецию инсулина;
- пациентам с полинейропатией, запорами;
- пациентам пожилого возраста − из-за риска повышенной чувствительности к препарату;
- пациентам с нарушением функции почек − из-за риска задержки выведения препарата;
- лицам, применяющим контактные линзы для коррекции зрения, − клонидин может вызывать сухость глаз.
При артериальной гипертензии, вызванной феохромоцитомой, не ожидается терапевтического эффекта клонидина.
Применение клофелина может привести к уменьшению слюноотделения. Это способствует развитию кариеса, пародонтоза, кандидоза полости рта. Возможно транзиторное повышение концентрации соматотропного гормона. Возможно развитие слабопозитивной реакции Кумбса.
Во время лечения Клофелином запрещается употреблять алкогольные напитки.
Пациентов следует предупредить, что седативный эффект препарата усиливается при одновременном приеме алкоголя, барбитуратов или других седативных препаратов.
При лечении Клофелином рекомендуется регулярно контролировать артериальное давление.
Следует быть осторожным при длительной физической нагрузке, особенно в вертикальном положении при жаркой погоде из-за риска ортостатических реакций.
Препарат содержит лактозу, поэтому его применение противопоказано пациентам с редкими наследственными состояниями, такими как непереносимость галактозы, недостаточность лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Способ применения и дозы
Применять взрослым внутрь. Дозы и схемы лечения назначает врач индивидуально для каждого пациента.
Таблетки принимать после еды, запивая достаточным количеством жидкости.
Артериальная гипертензия. Назначать в начальной дозе 0,075 мг 2–4 раза в сутки. При недостаточной эффективности разовую дозу повышать каждые 2–3 дня до 0,15–0,3 мг (1–2 таблетки) на прием 3 раза в сутки.
В период подбора дозы рекомендуется применять лекарственные формы препаратов клонидина с возможностью соответствующего дозирования.
Суточная доза обычно составляет 0,3–0,45 мг (1 таблетка 2–3 раза в сутки).
При недостаточной эффективности в дозе 0,45–0,6 мг (3–4 таблетки) в сутки целесообразно применять комплексную терапию, в т.ч. салуретики или другие гипотензивные средства (кроме нифедипина) по назначению врача.
Разовая доза препарата не должна превышать 0,3 мг. Максимальная суточная доза − 0,9 мг (6 таблеток).
В исключительных случаях допустимо повышение суточной дозы до 1,2 мг (8 таблеток) − только под наблюдением врача в условиях стационара.
Длительность курса лечения врач определяет индивидуально в зависимости от течения болезни, достигнутого клинического эффекта и переносимости препарата.
Гипертонический криз. Назначать 0,15–0,3 мг (1–2 таблетки) сублингвально (при отсутствии выраженной сухости во рту).
При алкогольной или опиатной абстиненции. Назначать внутрь только в условиях стационара под контролем артериального давления и частоты пульса по 0,15–0,3 мг (1–2 таблетки) 3 раза в сутки с интервалом 6–8 часов. В случае развития побочных эффектов разовую дозу постепенно снижать в течение 2–3 дней, а потом, при необходимости, препарат отменить.
Пациентам пожилого возраста, особенно при цереброваскулярных нарушениях, назначать с осторожностью.
Дети
Препарат противопоказан для применения в педиатрической практике.
Побочные реакции
Пищеварительный тракт: сухость слизистых оболочек полости рта, снижение аппетита/анорексия, тошнота, рвота, запоры, снижение желудочной секреции, абдоминальная боль, псевдообструкция толстого кишечника, боль в слюнных железах, в т.ч. околоушной железе, паротит.
Гепатобилиарная система: умеренные транзиторные нарушения функциональных тестов печени, гепатит.
Сердечно-сосудистая система: брадикардия/тахикардия, застойная сердечная недостаточность, отеки, изменения ЭКГ (блокада синусового узла, узловая брадикардия, высокая степень AV-блокады, аритмии), ортостатическая гипотензия/коллапс, пальпитация, синдром Рейно, синкопе. О случаях синусовой брадикадии и AV-блокады сообщалось как при сопутствующем применении сердечных гликозидов, так и без такового.
Нервная система и психические расстройства: астения, в т.ч. повышенная утомляемость, слабость, головная боль; расстройства сна, в т.ч. сонливость/бессонница, головокружение, седация, спутанность сознания, нарушение восприятия, снижение скорости психических и физических реакций, тревожность, возбуждение, нервозность, депрессия, яркие и/или кошмарные сновидения, делирий, галлюцинации (в т.ч. зрительные, слуховые), парестезии, тремор.
Кожа и подкожная клетчатка: бледность/гиперемия кожи, реакции гиперчувствительности, включая зуд, высыпания, в т.ч. крапивницу, ангионевротический отек, алопеция.
Эндокринная система: гинекомастия.
Метаболические расстройства: транзиторное повышение уровня глюкозы, креатинфосфокиназы в сыворотке крови, задержка ионов натрия и воды, которая проявляется отеками нижних конечностей, увеличением веса.
Опорно-двигательный аппарат: периодические судороги икроножных мышц, миалгии, артралгии.
Органы дыхания, грудной клетки и средостения: заложенность носа, сухость слизистой оболочки носа, нарушение дыхания.
Органы зрения: расстройства аккомодации, нечеткость зрения, уменьшение слезоотделения, сухость глаз, ощущения жжения в глазах.
Мочеполовая система: затруднение и задержка мочеиспускания, никтурия, снижение потенции и/или либидо, эректильная дисфункция.
Система крови и лимфатическая система: тромбоцитопения.
Другие: лихорадка, ощущение недомогания, при внезапной отмене − синдром отмены (резкое повышение артериального давления), слабопозитивная проба Кумбса, повышение чувствительности к алкоголю, очень редко при сублингвальном применении (при гипертоническом кризе) − отек слизистых оболочек.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «Агрофарм».