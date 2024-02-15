КЛОНИДИН (CLONIDINUM)

клонидин является антигипертензивным средством, которое действует на уровне нейрогуморальной регуляции сосудистого тонуса. После прохождения через ГЭБ клонидин селективно стимулирует α 2 -адренорецепторы ядер сосудодвигательного центра продолговатого мозга, за счет чего тормозит симпатическую импульсацию из ЦНС, вызывая вазодилатацию и снижение АД. Снижение симпатической активности сопровождается снижением уровня катехоламинов (особенно норадреналина) в плазме крови и моче, хотя клонидин не оказывает прямого воздействия на синтез катехоламинов, а угнетает высвобождение норадреналина из нервных окончаний по механизму отрицательной обратной связи в результате стимуляции центральных α 2 -адренорецепторов. В дополнение к центральному гипотензивному действию клонидин может оказывать также стимулирующее влияние на периферические постсинаптические α 1 -адренорецепторы, приводя к вазоконстрикции и повышению АД. Этот эффект иногда наблюдается после быстрого в/в введения клонидина; медленное введение клонидина в форме болюсной инъекции или в/в инфузии не приводит к повышению АД.

Клонидин является агонистом имидазолиновых рецепторов.

Применение клонидина приводит к снижению ЧСС, систолического и диастолического АД, а также ОПСС. МОК и ударный объем крови уменьшаются незначительно. Длительное применение клонидина приводит к уменьшению гипертрофии миокарда и улучшению функции левого желудочка. Клонидин обладает седативным и анальгезирующим эффектом. За счет центрального действия способен устранять соматовегетативные проявления опиатной и алкогольной абстиненции. Клонидин понижает внутриглазное давление за счет уменьшения секреции и улучшения оттока водянистой влаги глаза.

Быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте; биодоступность при приеме внутрь приближается к 100%. После приема клонидина внутрь C max в плазме крови достигается через 1–2 ч. Гипотензивный эффект развивается через 30–60 мин после приема внутрь и сохраняется в течение 8–12 ч. При в/в введении гипотензивный эффект проявляется через 3–5 мин, достигает максимальной выраженности через 15–20 мин и сохраняется в течение 4–8 ч. Клонидин обладает высокой липофильностью и широко распределяется в тканях, включая ЦНС. Около 50% циркулирующего в крови клонидина метаболизируется в печени с образованием неактивных соединений; выводится с мочой (40–60%) и калом (10%). T ½ колеблется в широких пределах, составляя в среднем 12 ч (6–24 ч). Элиминация клонидина замедляется у пациентов с выраженной почечной недостаточностью. По сравнению с мужчинами у женщин отмечается более низкий клиренс клонидина и более продолжительный T ½ .