КЛОНИДИН (CLONIDINUM) Действующее вещество
HSDB, RTECS: 2-(2,6-дихлорофениламино)-2-имидазолин.
клонидин является антигипертензивным средством, которое действует на уровне нейрогуморальной регуляции сосудистого тонуса. После прохождения через ГЭБ клонидин селективно стимулирует α2-адренорецепторы ядер сосудодвигательного центра продолговатого мозга, за счет чего тормозит симпатическую импульсацию из ЦНС, вызывая вазодилатацию и снижение АД. Снижение симпатической активности сопровождается снижением уровня катехоламинов (особенно норадреналина) в плазме крови и моче, хотя клонидин не оказывает прямого воздействия на синтез катехоламинов, а угнетает высвобождение норадреналина из нервных окончаний по механизму отрицательной обратной связи в результате стимуляции центральных α2-адренорецепторов. В дополнение к центральному гипотензивному действию клонидин может оказывать также стимулирующее влияние на периферические постсинаптические α1-адренорецепторы, приводя к вазоконстрикции и повышению АД. Этот эффект иногда наблюдается после быстрого в/в введения клонидина; медленное введение клонидина в форме болюсной инъекции или в/в инфузии не приводит к повышению АД.
Клонидин является агонистом имидазолиновых рецепторов.
Применение клонидина приводит к снижению ЧСС, систолического и диастолического АД, а также ОПСС. МОК и ударный объем крови уменьшаются незначительно. Длительное применение клонидина приводит к уменьшению гипертрофии миокарда и улучшению функции левого желудочка. Клонидин обладает седативным и анальгезирующим эффектом. За счет центрального действия способен устранять соматовегетативные проявления опиатной и алкогольной абстиненции. Клонидин понижает внутриглазное давление за счет уменьшения секреции и улучшения оттока водянистой влаги глаза.
Быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте; биодоступность при приеме внутрь приближается к 100%. После приема клонидина внутрь Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч. Гипотензивный эффект развивается через 30–60 мин после приема внутрь и сохраняется в течение 8–12 ч. При в/в введении гипотензивный эффект проявляется через 3–5 мин, достигает максимальной выраженности через 15–20 мин и сохраняется в течение 4–8 ч. Клонидин обладает высокой липофильностью и широко распределяется в тканях, включая ЦНС. Около 50% циркулирующего в крови клонидина метаболизируется в печени с образованием неактивных соединений; выводится с мочой (40–60%) и калом (10%). T½ колеблется в широких пределах, составляя в среднем 12 ч (6–24 ч). Элиминация клонидина замедляется у пациентов с выраженной почечной недостаточностью. По сравнению с мужчинами у женщин отмечается более низкий клиренс клонидина и более продолжительный T½ .
гипертоническая болезнь, в том числе для купирования гипертонического криза; для устранения абстинентного синдрома при наркотической зависимости.
как гипотензивное средство внутрь обычно назначают в начальной дозе 0,075 мг 2–3 раза в сутки. Если гипотензивный эффект недостаточен, разовую дозу повышают каждые 1–2 дня на 0,0375 мг до 0,15–0,3 мг на прием 3 раза в сутки. При недостаточной эффективности клонидина в высоких дозах лечение дополняют салуретиками, резерпином, метилдопой и другими гипотензивными средствами. При проявлениях атеросклероза мозговых сосудов клонидин назначают в начальной дозе 0,0375 мг. Суточная доза обычно составляет 0,3–0,45 мг, иногда — 1,2–1,5 мг.
При парентеральном введении клонидина пациент должен находиться в положении лежа. В/в инфузию рекомендуется проводить со скоростью 0,2 мг/кг/мин, но не более чем 0,5 мг/кг/мин. Разовая доза не должна превышать 0,15 мг. В случае превышения рекомендуемой скорости введения может наблюдаться повышение систолического АД (в среднем на 20 мм рт. ст. выше исходного уровня). При необходимости суточная доза клонидина, вводимого в/в, может достигать 0,6 мг, разделенных на 4 введения.
При наркотической абстиненции клонидин назначают внутрь в условиях стационара по 0,15–0,3 мг 3 раза в сутки с интервалом 6–8 ч на протяжении 5–7 дней. В случае развития побочных эффектов разовую дозу постепенно снижают в течение 2–3 дней, а потом при необходимости клонидин отменяют.
кардиогенный шок, артериальная гипотензия, синдром слабости синусного узла, AV-блокада, выраженные изменения мозговых сосудов, депрессия.
ксеростомия, запор, реакции гиперчувствительности. В первые дни отмечают также седативное действие, повышенную утомляемость, сонливость, головокружение. Превышение рекомендуемых доз может вызвать ортостатическую гипотензию, коллапс, потерю сознания, нарушения сердечного ритма (особенно у пациентов с патологией проводящей системы сердца). В отдельных случаях при применении клонидина в высоких дозах возможны гинекомастия, депрессия, боль в околоушной железе и появление скудных выделений из носа.
при лечении клонидином следует регулярно контролировать АД. Во время лечения запрещается употребление алкоголя. При выполнении разных видов операторской деятельности следует учитывать, что клонидин снижает быстроту психических и физических реакций. Внезапная отмена клонидина может привести к развитию синдрома отмены (гипертонический криз, раздражительность, тремор, головная боль, тошнота), поэтому перед его отменой на протяжении 7–10 дней необходимо постепенно снижать дозу. При развитии синдрома отмены сразу же возвращаются к приему клонидина и в дальнейшем его отменяют постепенно, заменяя другими гипотензивными средствами. Для предупреждения синдрома отмены клонидин не следует назначать больным, у которых отсутствуют условия для его регулярного приема. При АГ у пациентов с феохромоцитомой применение клонидина не оказывает эффекта.
клонидин не следует назначать одновременно с антидепрессантами и нейролептиками в высоких дозах. Гипотензивный эффект клонидина может усиливаться при одновременном применении других антигипертензивных препаратов (диуретиков, вазодилататоров, блокаторов β-адренорецепторов). Нифедипин снижает гипотензивный эффект клонидина. Сочетанное применение клонидина с сердечными гликозидами и блокаторами β-адренорецепторов может приводить к выраженной брадикардии или (в отдельных случаях) к развитию AV-блокады. Если при комбинированном применении клонидина и блокатора β-адренорецепторов требуется временное прекращение лечения, блокатор β-адренорецепторов необходимо отменить первым во избежание симпатической гиперреактивности, а затем постепенно отменять клонидин, особенно если его применяли в высоких дозах. Транквилизаторы и средства для наркоза, вероятно, могут усиливать действие клонидина, хотя достоверных клинических данных о таком взаимодействии до сих пор нет.
проявляется сонливостью, симптоматической гипотензией, ортостатическими реакциями, брадикардией, периодической рвотой, ксеростомией.
В большинстве случаев достаточно симптоматической терапии. В качестве специфического антидота может быть использован толазолин; 10 мг толазолина при в/в введении или 50 мг при назначении внутрь нейтрализуют эффект 0,6 мг клонидина.