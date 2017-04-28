Амизон® (Amizon®) (60965) - инструкция по применению ATC-классификация
Амизон инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амизон — производное изоникотиновой кислоты. Оказывает ингибирующее влияние на вирусы гриппа, обладает интерфероногенными свойствами, повышает резистентность организма к вирусным инфекциям, имеет противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее действие.
Противовирусное действие амизона связано с непосредственным его влиянием на гемагглютинины вируса гриппа, вследствие чего вирион утрачивает способность присоединяться к клеткам-мишеням для дальнейшей репликации.
Противовоспалительное действие является результатом стабилизации клеточных и лизосомальных мембран, замедления дегрануляции базофилов, антиоксидантного действия, нормализации уровня простагландинов, циклических нуклеотидов и энергетического обмена в очаге воспаления. Жаропонижающие свойства этого средства обусловлены влиянием на терморегулирующие центры мозга. Анальгезирующий эффект препарата осуществляется через ретикулярную формацию ствола мозга.
Амизон усиливает персистирующий иммунитет путем повышения уровня эндогенного интерферона в плазме крови в 3–4 раза, лизоцима и увеличения титра антител к возбудителям инфекций, а также клеточного — за счет стимуляции функциональной активности Т-лимфоцитов и макрофагов. Данное средство является мощным индуктором эндогенного интерферона.
Фармакокинетика. После перорального приема амизон быстро попадает в кровь, Cmax в крови отмечается через 2–2,5 ч после приема. T½ = 13,5–14 ч, метаболизируется в печени, но быстро выводится из тканей (T½ = 2–3 ч). Выводится из организма на 90–95% с мочой в виде метаболитов.
Показания Амизон
лечение и профилактика заболеваний: грипп и респираторные вирусные инфекции, инфекционный мононуклеоз, корь, краснуха, ветряная оспа, паротитная инфекция, феллиноз (болезнь кошачьей царапины), неспецифическая химиопрофилактика гепатитов А, Е;
в составе комплексной терапии: вирусных, вирусно-бактериальных и бактериальных пневмоний и ангин, кожно-суставной формы эризипелоида, менингита и менингоэнцефалита вирусной этиологии, герпетической инфекции, гепатитов А, Е, болевых синдромов при остеохондрозе, грыжах межпозвоночных дисков, артритах, невралгиях.
Применение Амизон
Амизон принимать внутрь после еды, не разжевывая. Максимальная разовая доза — 1000 мг, суточная — 2000 мг. Рекомендованный курс лечения в зависимости от тяжести и этиологии заболевания — от 5 до 30 дней.
Грипп и другие респираторные вирусные инфекции
Лечение. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 250–500 мг 2–4 раза в сутки на протяжении 5–7 дней; детям в возрасте 6–12 лет назначают по 125 мг 2–3 раза в сутки на протяжении 5–7 дней.
Профилактика. Взрослым и детям в возрасте старше 16 лет — по 250 мг/сут на протяжении 3–5 дней, в дальнейшем — по 250 мг 1 раз в 2–3 сут на протяжении 2–3 нед; детям в возрасте 6–12 лет — по 125 мг через день на протяжении 2–3 нед; детям в возрасте 12–16 лет — по 250 мг через день на протяжении 2–3 нед.
При менингоэнцефалитах взрослым Амизон назначают по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 10 дней.
Для лечения кори, краснухи, ветряной оспы взрослым и детям в возрасте старше 16 лет — по 500 мг 3 раза в сутки; детям в возрасте 6–7 лет — по 125 мг 3 раза в сутки; детям в возрасте 8–12 лет — по 125 мг 4 раза в сутки; детям в возрасте 13–14 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; детям в возрасте 14–16 лет — по 250 мг 4 раза в сутки.
Для лечения паротитной инфекции взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 250 мг 4 раза в сутки при средней тяжести заболевания и по 500 мг 3 раза в сутки при тяжелом течении на протяжении 6–7 дней; детям в возрасте 12–14 лет назначают по 250 мг 3–4 раза в сутки на протяжении 6–7 дней.
Для неспецифической химиопрофилактики паротитной инфекции взрослым назначают по 250 мг 2 раза в сутки на протяжении 10–14 дней.
При инфекционном мононуклеозе средней тяжести взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 250 мг Амизона 3–4 раза в сутки и детям в возрасте 6–12 лет — 125 мг 3 раза в сутки. При тяжелом течении первые 2–3 дня взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 1500–2000 мг/сут, детям в возрасте 6–12 лет — до 1000 мг/сут. После достижения клинического эффекта дозу можно снизить вдвое.
Для лечения феллиноза взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 250 мг 3–4 раза в сутки при средней тяжести и по 500 мг 3 раза в сутки — при тяжелой форме заболевания. Детям в возрасте 6–9 лет — по 125 мг 3 раза в сутки; детям 10–14 лет — по 125 мг 4 раза в сутки.
При кожно-суставной форме эризипелоида взрослым — по 500 мг 3 раза в сутки на протяжении 7–14 дней.
Вирусные гепатиты А, Е. В комплексной терапии взрослым — по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении первых 5 дней. Для неспецифической химиопрофилактики взрослым — по 250 мг 3 раза в сутки.
В комплексной терапии пневмоний взрослым — по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 10–15 дней.
В комплексной терапии ангин взрослым — по 250 мг 3–4 раза в сутки на протяжении 5 дней при средней тяжести заболевания; по 500 мг 3–4 раза в сутки на протяжении 7 дней при тяжелом течении заболевания.
При болевых синдромах взрослым применяют по 250–500 мг 3–4 раза в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препаратам йода и другим компонентам препарата. Наличие аллергических реакций независимо от природы аллергена в анамнезе. Тяжелые органические поражения печени и почек.
Побочные эффекты
аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, крапивницу, ангионевротический отек, зуд;
со стороны системы пищеварения: сухость и горький привкус во рту, отек слизистой оболочки полости рта, гиперсаливация, окрашивание языка в желтый цвет, тошнота, рвота, изжога, боль в животе, тяжесть в правом подреберье, диарея, вздутие живота;
со стороны дыхательной системы: одышка, раздражение горла.
В пострегистрационный период в единичных случаях отмечались следующие побочные реакции: головная боль, головокружение, слабость, колебание АД.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в I триместр беременности. Применение во II и III триместр беременности возможно только по назначению врача. Данные относительно применения у женщин, кормящих грудью, отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Прием препарата Амизон не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Дети. Препарат в данной лекарственной форме не применяют для лечения детей в возрасте до 6 лет.
Взаимодействия
Амизон усиливает действие антибактериальных и иммуномодулирующих средств. Целесообразным является комбинация данного препарата с аскорбиновой кислотой и другими витаминами. Также Амизон можно назначать одновременно с применением рекомбинантного интерферона.
Передозировка
о случаях передозировки Амизона не сообщалось. При передозировке возможно усиление проявлений побочных реакций: окрашивание слизистой оболочки в коричневый цвет, рвота, боль в животе и диарея. Может отмечаться развитие отеков, эритемы, угреподобных и буллезных высыпаний, лихорадки.
Лечение: промывание желудка, симптоматическое лечение.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.