Амизон принимать внутрь после еды, не разжевывая. Максимальная разовая доза — 1000 мг, суточная — 2000 мг. Рекомендованный курс лечения в зависимости от тяжести и этиологии заболевания — от 5 до 30 дней.

Грипп и другие респираторные вирусные инфекции

Лечение . Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 250–500 мг 2–4 раза в сутки на протяжении 5–7 дней; детям в возрасте 6–12 лет назначают по 125 мг 2–3 раза в сутки на протяжении 5–7 дней.

Профилактика . Взрослым и детям в возрасте старше 16 лет — по 250 мг/сут на протяжении 3–5 дней, в дальнейшем — по 250 мг 1 раз в 2–3 сут на протяжении 2–3 нед; детям в возрасте 6–12 лет — по 125 мг через день на протяжении 2–3 нед; детям в возрасте 12–16 лет — по 250 мг через день на протяжении 2–3 нед.

При менингоэнцефалитах взрослым Амизон назначают по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 10 дней.

Для лечения кори, краснухи, ветряной оспы взрослым и детям в возрасте старше 16 лет — по 500 мг 3 раза в сутки; детям в возрасте 6–7 лет — по 125 мг 3 раза в сутки; детям в возрасте 8–12 лет — по 125 мг 4 раза в сутки; детям в возрасте 13–14 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; детям в возрасте 14–16 лет — по 250 мг 4 раза в сутки.

Для лечения паротитной инфекции взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 250 мг 4 раза в сутки при средней тяжести заболевания и по 500 мг 3 раза в сутки при тяжелом течении на протяжении 6–7 дней; детям в возрасте 12–14 лет назначают по 250 мг 3–4 раза в сутки на протяжении 6–7 дней.

Для неспецифической химиопрофилактики паротитной инфекции взрослым назначают по 250 мг 2 раза в сутки на протяжении 10–14 дней.

При инфекционном мононуклеозе средней тяжести взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 250 мг Амизона 3–4 раза в сутки и детям в возрасте 6–12 лет — 125 мг 3 раза в сутки. При тяжелом течении первые 2–3 дня взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 1500–2000 мг/сут, детям в возрасте 6–12 лет — до 1000 мг/сут. После достижения клинического эффекта дозу можно снизить вдвое.

Для лечения феллиноза взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 250 мг 3–4 раза в сутки при средней тяжести и по 500 мг 3 раза в сутки — при тяжелой форме заболевания. Детям в возрасте 6–9 лет — по 125 мг 3 раза в сутки; детям 10–14 лет — по 125 мг 4 раза в сутки.

При кожно-суставной форме эризипелоида взрослым — по 500 мг 3 раза в сутки на протяжении 7–14 дней.

Вирусные гепатиты А, Е. В комплексной терапии взрослым — по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении первых 5 дней. Для неспецифической химиопрофилактики взрослым — по 250 мг 3 раза в сутки.

В комплексной терапии пневмоний взрослым — по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 10–15 дней.

В комплексной терапии ангин взрослым — по 250 мг 3–4 раза в сутки на протяжении 5 дней при средней тяжести заболевания; по 500 мг 3–4 раза в сутки на протяжении 7 дней при тяжелом течении заболевания.

При болевых синдромах взрослым применяют по 250–500 мг 3–4 раза в сутки.