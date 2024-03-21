внутрь после еды.

В комплексном лечении гриппа — по 0,25 г 3 раза в сутки в течение 5–7 дней.

В комплексном лечении вирусного гепатита А — по 0,25 г 3 раза в сутки в течение первых 5 дней заболевания.

При менингоэнцефалите — по 0,25–0,5 г 3 раза в сутки в течение 10–15 дней.

В комплексном лечении пневмонии — по 0,25 г 3 раза в сутки в течение 5–7 дней.

При болевом синдроме — по 0,25–0,5 г 3–4 раза в сутки в течение 7–14 дней.

Максимальная разовая доза — 1 г, суточная — 2 г.