ЭНИСАМИУМА ЙОДИД (ENISAMIUM IODIDE) Действующее вещество
амизон (N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния йодид) относится к группе ненаркотических анальгетиков. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и интерфероногенное действие. Анальгезирующий эффект амизона реализуется через ретикулярную формацию ствола мозга, а также периферические опиоидергические механизмы. По анальгезирующей активности амизон соответствует аминофеназону. Противовоспалительный эффект является следствием стабилизации цитоплазматических и лизосомальных мембран, антиоксидантного действия, нормализации энергетического обмена в очаге воспаления, уменьшения выраженности реакций со стороны сосудов. Жаропонижающее действие связано с влиянием на центры терморегуляции промежуточного мозга. Амизон по жаропонижающей и противовоспалительной активности превосходит салицилаты, фенилбутазон и ибупрофен. Малотоксичен, не вызывает угнетения кроветворения, не оказывает местно-раздражающего, ульцерогенного, эмбриотоксического, мутагенного, тератогенного действия.
Быстро всасывается в ЖКТ, Cmax в плазме крови достигается через 2,4 ч после приема внутрь. Приблизительно 90–95% введенной дозы экскретируется с мочой в виде метаболитов.
в комплексном лечении гриппа, менингоэнцефалита герпетической этиологии, вирусного гепатита А; болевой синдром различного генеза низкой и средней степени выраженности; в качестве вспомогательного средства при пневмонии.
внутрь после еды.
В комплексном лечении гриппа — по 0,25 г 3 раза в сутки в течение 5–7 дней.
В комплексном лечении вирусного гепатита А — по 0,25 г 3 раза в сутки в течение первых 5 дней заболевания.
При менингоэнцефалите — по 0,25–0,5 г 3 раза в сутки в течение 10–15 дней.
В комплексном лечении пневмонии — по 0,25 г 3 раза в сутки в течение 5–7 дней.
При болевом синдроме — по 0,25–0,5 г 3–4 раза в сутки в течение 7–14 дней.
Максимальная разовая доза — 1 г, суточная — 2 г.
повышенная чувствительность к препаратам йода, I триместр беременности.
ощущение горечи во рту, гиперсаливация, слабовыраженный отек слизистой оболочки полости рта, которые не требуют специального лечения или отмены амизона.