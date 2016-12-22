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Валерианы экстракт (Valeriana extract) (60622) - инструкция по применению ATC-классификация

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Валерианы экстракт (Valeriana extract)
Цена в городе Киев
от 50,50 грн
Без рецепта
50 шт, 20 мг от 50,50 грн
В наличии в 21 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Дозировка
20 мг
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
N05C M09 Корень валериана
Регистрационное удостоверение
UA/0265/02/02 от 22.12.2016
Международное название
VALERIANA OFFICINALIS*& (ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ*&)

Валерианы экстракт инструкция по применению

Фармакологические свойства

седативное средство растительного происхождения. Препараты валерианы снижают возбудимость ЦНС, потенцируют действие снотворных средств, а также обладают спазмолитическими свойствами.

Показания Валерианы экстракт

повышенная нервная возбудимость, бессонница, мигрень, истерия, кардионевроз, спазмы пищеварительного тракта.

Применение Валерианы экстракт

назначают внутрь по 1–2 таблетки 3 раза в сутки в качестве монотерапии или в комбинации с другими седативными или сердечно-сосудистыми средствами.

Противопоказания

повышенная чувствительность к препаратам валерианы.

Побочные эффекты

сонливость, снижение трудоспособности, которые проходят при снижении дозы или отмене препарата.

Условия хранения

в сухом, темном месте.

Валерианы экстракт Артериум
Валерианы экстракт Артериум таблетки, покрытые оболочкой 20 мг №10 по 5 блистеров в пачке, №50
от 50,50 грн
В наличии в 21 аптеке
Цены в аптеках
Валерианы экстракт Артериум
Валерианы экстракт Артериум таблетки, покрытые оболочкой 20 мг №10 по 5 блистеров в пачке, №50
от 50,50 грн
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