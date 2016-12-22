Валерианы экстракт (Valeriana extract) (60622) - инструкция по применению ATC-классификация
Цена в городе Киев
от 50,50 грн
Без рецепта
Производитель
Корпорация Артериум
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Дозировка
20 мг
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/0265/02/02 от 22.12.2016
Международное название
Валерианы экстракт инструкция по применению
Фармакологические свойства
седативное средство растительного происхождения. Препараты валерианы снижают возбудимость ЦНС, потенцируют действие снотворных средств, а также обладают спазмолитическими свойствами.
Показания Валерианы экстракт
повышенная нервная возбудимость, бессонница, мигрень, истерия, кардионевроз, спазмы пищеварительного тракта.
Применение Валерианы экстракт
назначают внутрь по 1–2 таблетки 3 раза в сутки в качестве монотерапии или в комбинации с другими седативными или сердечно-сосудистыми средствами.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препаратам валерианы.
Побочные эффекты
сонливость, снижение трудоспособности, которые проходят при снижении дозы или отмене препарата.
Условия хранения
в сухом, темном месте.