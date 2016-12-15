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Вазелин (Vaselinum) (60300) - инструкция по применению Косметические средства

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Вазелин (Vaselinum)
Цена в городе Киев
от 29,24 грн
Без рецепта
1 шт, 25 г от 29,24 грн 1 шт, 50 г от 34,50 грн 1 шт, 25 г от 21,78 грн 1 шт, 30 г от 27,90 грн 1 шт, 25 г от 36,00 грн 1 шт, 25 г от 24,08 грн 1 шт, 25 г от 35,00 грн 1 шт, 25 г от 36,39 грн 1 шт от 22,00 грн 1 шт, 30 г от 29,16 грн 1 шт от 32,00 грн 1 шт, 25 г от 34,00 грн
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В наличии в 393 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Мазь для наружного применения
Дозировка
25 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
D02A C Препараты жиров и мягкого парафина
Косметические средства
2.3. Средства для тела 06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
UA/5363/01/01 от 15.12.2016
Международное название
VASELINUM* (ВАЗЕЛИН*)

Вазелин инструкция по применению

Состав

действующее вещество: вазелин.

Лекарственная форма

Мазь.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты со смягчающим и защитным действием.

Показания

Вазелин применяют для смягчения кожи рук и лица, в том числе после воздействия на кожу неблагоприятных температурных факторов.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно. Вазелин в небольших количествах наносят на нужный участок кожи и легко втирают.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше +25 градусов.

Упаковка

Контейнеры по 25 г и 50 г, тубы по 25 г.

Вазелин медицинский
Вазелин медицинский мазь для наружного применения 25 г туба, №1
от 29,24 грн
В наличии в 393 аптеках
Цены в аптеках
Вазелин медицинский
Вазелин медицинский мазь для наружного применения 25 г туба, №1
от 29,24 грн
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