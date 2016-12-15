Вазелин (Vaselinum) (60300) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 29,24 грн
Без рецепта
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Мазь для наружного применения
Дозировка
25 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства
Регистрационное удостоверение
UA/5363/01/01 от 15.12.2016
Международное название
Вазелин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: вазелин.
Лекарственная форма
Мазь.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты со смягчающим и защитным действием.
Показания
Вазелин применяют для смягчения кожи рук и лица, в том числе после воздействия на кожу неблагоприятных температурных факторов.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость препарата.
Способ применения и дозы
Препарат применяют наружно. Вазелин в небольших количествах наносят на нужный участок кожи и легко втирают.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше +25 градусов.
Упаковка
Контейнеры по 25 г и 50 г, тубы по 25 г.