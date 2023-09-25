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Активные вещества — “В”ВАЗЕЛИН* (VASELINUM*)

ВАЗЕЛИН* (VASELINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Вазелин медицинский мазь для наружного применения, 25 г, туба, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Вазелин медицинский Мазь для наружного применения, 25 г, туба, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 393 аптеках
от 29,24 грн
Цены в аптеках
Вазелин мазь, 50 г, контейнер, № 1; Виола ФФ
Вазелин Мазь, 50 г, контейнер, № 1 Виола ФФ
В 335 аптеках
от 34,50 грн
Цены в аптеках
Вазелин мазь, 25 г, туба, № 1; Виола ФФ
Вазелин Мазь, 25 г, туба, № 1 Виола ФФ
В 215 аптеках
от 21,78 грн
Цены в аптеках
Вазелин мазь, 30 г, туба, № 1; Фитофарм
Вазелин Мазь, 30 г, туба, № 1 Фитофарм
В 154 аптеках
от 27,90 грн
Цены в аптеках
Вазелин мазь, 25 г, туба, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Виола ФФ
Вазелин Мазь, 25 г, туба, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Виола ФФ
В 152 аптеках
от 36,00 грн
Цены в аптеках
Вазелин мазь, 25 г, контейнер, № 1; Виола ФФ
Вазелин Мазь, 25 г, контейнер, № 1 Виола ФФ
В 122 аптеках
от 24,08 грн
Цены в аптеках
Вазелин мазь, 25 г, туба, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Виола ФФ
Вазелин Мазь, 25 г, туба, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Виола ФФ
В 57 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Вазелин мазь, 25 г, туба, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Вазелин Мазь, 25 г, туба, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 42 аптеках
от 36,39 грн
Цены в аптеках
Вазелин мазь, 30 г, туба, в пачке, в пачке, № 1; Красная звезда
Вазелин Мазь, 30 г, туба, в пачке, в пачке, № 1 Красная звезда
В 14 аптеках
от 29,16 грн
Цены в аптеках
Вазелин мазь, 25 г, туба, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Вазелин Мазь, 25 г, туба, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
В 1 аптеке
от 34,00 грн
Цены в аптеках

химически нейтрален, применяется в качестве основы для мягких лекарственных форм. При нанесении на кожу оказывает смягчающее и защитное действие.

местно при сухой, раздраженной коже, перед постановкой банок, проведением лечебных процедур (смазывают наконечник клизмы, газоотводной трубки).

наружно, наносят на чистую сухую кожу.

повышенная чувствительность к вазелину.

аллергические реакции, раздражение в месте нанесения.