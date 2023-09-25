ВАЗЕЛИН* (VASELINUM*) Действующее вещество
Вазелин медицинский Мазь для наружного применения, 25 г, туба, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 29,24 грн
от 34,50 грн
Вазелин Мазь, 25 г, туба, № 1 Виола ФФ
от 21,78 грн
Вазелин Мазь, 30 г, туба, № 1 Фитофарм
от 27,90 грн
от 36,00 грн
от 24,08 грн
от 35,00 грн
от 36,39 грн
Вазелин Мазь, 30 г, туба, в пачке, в пачке, № 1 Красная звезда
от 29,16 грн
от 34,00 грн
химически нейтрален, применяется в качестве основы для мягких лекарственных форм. При нанесении на кожу оказывает смягчающее и защитное действие.
местно при сухой, раздраженной коже, перед постановкой банок, проведением лечебных процедур (смазывают наконечник клизмы, газоотводной трубки).
наружно, наносят на чистую сухую кожу.
повышенная чувствительность к вазелину.
аллергические реакции, раздражение в месте нанесения.