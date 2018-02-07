Аммиака раствор — лекарственное средство из группы дыхательных аналептиков. Он может применяться при обмороках различного генеза, поскольку при вдыхании пары аммиака раздражают рецепторы слизистой оболочки верхних дыхательных путей и, соответственно, рефлекторно возбуждают дыхательный центр.

Также при укусах насекомых применяются примочки с раствором аммиака в качестве местно-раздражающего средства. При этом препарат не проникает в кровяное русло и, таким образом, не оказывает системного действия. Также при местном применении раствор аммиака оказывает антисептический эффект и способствует очищению кожи. Данное лекарственное средство применяется при хирургической обработке рук по методу С.И. Спасокукоцкого и И.Г. Кочергина. Для этого 25 мл раствора разводится в 5 л теплой воды (Машковский М.Д., 2005).

Дыхательные аналептики: аммиака раствор

К дыхательным аналептикам относятся лекарственные средства, влияющие на органы дыхания. По механизму действия они являются стимуляторами дыхательного центра. При этом важно не применять дыхательные аналептики в высоких дозах, так как они могут оказать парадоксальный эффект: вызвать остановку дыхания. Препараты данной группы применяются для стимуляции дыхания при обмороках, остро развившейся дыхательной недостаточности вследствие обострения хронических заболеваний или других причин (Харкевич Д.А., 2006). Раствор аммиака при ингаляции проявляет свойства дыхательного аналептика.

Аммиака раствор: средство первой помощи

Аммиака раствор — неотъемлемый компонент аптечек для оказания первой медицинской помощи. Прежде чем применить данный препарат, следует вспомнить характеристики этого лекарственного средства и меры предосторожности при его применении, поскольку при их несоблюдении можно причинить вред здоровью.

Аммиака раствор — это бесцветная, прозрачная летучая жидкость с характерным резким удушающим запахом. Раствор аммиака имеет щелочную рН.

Раствор аммиака несовместим с кислотами, галогенами, солями серебра и цинка. Также он вызывает коррозию изделий из меди и гальванизированных поверхностей.

При вдыхании избыточного количества раствора аммиака могут развиваться одышка, затрудненное дыхание, боль в груди, хрипы вплоть до появления розовой пенистой мокроты и развития отека легких, возникают симптомы раздражения глаз, носа, горла.

При контакте с кожей и слизистыми оболочками могут возникать их раздражение, покраснение и образование везикул. При случайном проглатывании неразведенного раствора возникает ожог пищевода и желудка (Машковский М.Д., 2005).

Ввиду раздражающих свойств аммиака следует соблюдать меры предосторожности при его применении: не допускать попадания на слизистые оболочки. Не следует наносить данное средство на поврежденную кожу, при экземе, дерматите и других кожных заболеваниях. Раствор аммиака нельзя применять у лиц с гиперчувствительностью к аммиаку (Машковский М.Д., 2005).

При попадании раствора аммиака в глаза, на слизистые оболочки или при проглатывании следует немедленно обратиться к врачу.

В качестве первой помощи при случайном попадании раствора в глаза следует промыть их длительно (около 15 мин) водой, промывание можно повторить несколько раз с интервалом 10 мин. Не следует применять мази и средства на масляной основе.

При попадании раствора аммиака в рот рекомендуется прополоскать ротоглотку 0,5% раствором лимонной кислоты, можно применить для полоскания натуральные фруктовые соки. При случайном проглатывании раствора аммиака следует выпить большое количество воды, натурального фруктового сока, молока. Кроме того, для нейтрализации раствора применяют внутрь 0,5% раствор лимонной кислоты или 1% раствор уксусной кислоты. В дальнейшем проводится симптоматическая терапия, при необходимости — респираторная поддержка.

Раствор аммиака: что делать при обмороке?

Обмороком, или синкопе, называют внезапную потерю сознания, связанную с транзиторной недостаточностью кровоснабжения головного мозга. Распространенность обморока составляет 3–6 случаев на 1000 человек в год в зависимости от возрастной группы (Петров В.Н., 2009). Обморок может быть обусловлен целым рядом заболеваний, а также эмоциональным стрессом, физической нагрузкой, резким изменением положения тела, длительным нахождением в душном, плохо вентилируемом помещении, перееданием. Обмороку могут предшествовать различные предвестники, наиболее частые — общая слабость, головокружение, звон или шум в ушах, головная боль, нарушение зрения. Они обычно развиваются за несколько минут до собственно обморока.

Объективно выявляются бледность кожных покровов, мышечный гипотонус, АД может быть сниженным или нормальным, реакция зрачков на свет сохранена. Наиболее часто отмечают вазовагальные обмороки (Чукаева И.И. и соавт., 2014).

Доврачебная помощь при обмороке должна включать следующие мероприятия. Больного необходимо уложить без подушки, если такой возможности нет — придать сидячее положение, опустив его голову между коленями, что позволит увеличить поступление крови к головному мозгу. Необходимо освободить больного от стесняющей одежды, открыть окно, обрызгать лицо холодной водой. С целью рефлекторной стимуляции дыхательного и сосудодвигательного центров применяют раствор аммиака: небольшим количеством смачивают кусок ваты или марлю и подносят к носу больного на 0,5–1 с (Петров В.Н., 2009). Необходимо провести контроль частоты дыхания, пульса и АД, не оставлять больного без наблюдения до приезда бригады скорой медицинской помощи. При длительной потере сознания необходимо придать больному положение на боку (Чукаева И.И. и соавт., 2014).

Раствор аммиака: заключение

Раствор аммиака — отпускаемый без рецепта препарат, согласно АТС-классификации относится к лекарственным средствам, влияющим на респираторную систему. Наиболее часто данный препарат применяется в оказании неотложной помощи при обмороках. Также раствор аммиака может применяться местно при укусах насекомых.

