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Активные вещества — “А”АММИАК* (AMMONIUM*)

АММИАК* (AMMONIUM*) Действующее вещество

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Найдено: 13 препаратов
Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Виола ФФ
Аммиака Раствор 10% Раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Виола ФФ
В 603 аптеках
от 24,05 грн
Цены в аптеках
Аммиак раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аммиак Раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 543 аптеках
от 26,67 грн
Цены в аптеках
Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, № 1; Виола ФФ
Аммиака Раствор 10% Раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, № 1 Виола ФФ
В 458 аптеках
от 11,80 грн
Цены в аптеках
Аммиак раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аммиак Раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 339 аптеках
от 9,55 грн
Цены в аптеках
Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения, 10 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1; Виола ФФ
Аммиака Раствор 10% Раствор для наружного применения, 10 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1 Виола ФФ
В 276 аптеках
от 46,58 грн
Цены в аптеках
Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1; Виола ФФ
Аммиака Раствор 10% Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1 Виола ФФ
В 247 аптеках
от 37,11 грн
Цены в аптеках
Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 100 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Аммиака Раствор 10% Раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 100 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 10 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Аммиака Раствор 10% Раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 10 аптеках
от 19,90 грн
Цены в аптеках
Аммиака раствор раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Фитофарм
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Аммиака раствор раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1; Фитофарм
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 55,00 грн
Цены в аптеках
Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Аммиака Раствор 10% Раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 40 мл, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
В 1 аптеке
от 15,50 грн
Цены в аптеках
Аммиака раствор раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 40 мл, № 1; Фитофарм
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 40 мл, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 13,10 грн
Цены в других городах
Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Аммиака Раствор 10% Раствор для наружного применения, 10 %, флакон, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для наружного применения.

р-р аммиака 10% при вдыхании рефлекторно, через рецепторы верхних дыхательных путей, оказывает возбуждающее влияние на дыхательный центр.
Р-р аммиака обладает антисептическим действием.

применяют как средство скорой помощи для стимуляции дыхания, при обморочных состояниях. Внутрь — в качестве рвотного средства. Наружно — при укусах насекомых, а также в качестве антисептического средства в хирургической практике.

при обмороке к носу подносят вату или марлю, смоченную нашатырным спиртом.
Внутрь — только в разведенном виде — 5–10 капель нашатырного спирта на 100 мл воды.
При укусах насекомых применяют наружно в виде примочек.
Для обработки рук хирурга по методу Спасокукоцкого — Кочергина применяют в форме р-ра — 25 мл нашатырного спирта на 5 л теплой кипяченой воды.

местное применение противопоказано при дерматите, экземе и других заболеваниях кожи.

прием внутрь неразбавленного нашатырного спирта вызывает химические ожоги пищевода и желудка.