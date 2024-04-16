АММИАК* (AMMONIUM*) Действующее вещество
р-р аммиака 10% при вдыхании рефлекторно, через рецепторы верхних дыхательных путей, оказывает возбуждающее влияние на дыхательный центр.
Р-р аммиака обладает антисептическим действием.
применяют как средство скорой помощи для стимуляции дыхания, при обморочных состояниях. Внутрь — в качестве рвотного средства. Наружно — при укусах насекомых, а также в качестве антисептического средства в хирургической практике.
при обмороке к носу подносят вату или марлю, смоченную нашатырным спиртом.
Внутрь — только в разведенном виде — 5–10 капель нашатырного спирта на 100 мл воды.
При укусах насекомых применяют наружно в виде примочек.
Для обработки рук хирурга по методу Спасокукоцкого — Кочергина применяют в форме р-ра — 25 мл нашатырного спирта на 5 л теплой кипяченой воды.
местное применение противопоказано при дерматите, экземе и других заболеваниях кожи.
прием внутрь неразбавленного нашатырного спирта вызывает химические ожоги пищевода и желудка.