при обмороке к носу подносят вату или марлю, смоченную нашатырным спиртом.

Внутрь — только в разведенном виде — 5–10 капель нашатырного спирта на 100 мл воды.

При укусах насекомых применяют наружно в виде примочек.

Для обработки рук хирурга по методу Спасокукоцкого — Кочергина применяют в форме р-ра — 25 мл нашатырного спирта на 5 л теплой кипяченой воды.