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Багульника болотного побеги (Ledum marsh shoots) (59830) - инструкция по применению ATC-классификация

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Багульника болотного побеги (Ledum marsh shoots)
Цена в городе Киев
от 22,72 грн
Без рецепта
1 шт, 50 г от 22,72 грн
В наличии в 365 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Побеги
Дозировка
50 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
R05C A22** Багульник болотный
Регистрационное удостоверение
UA/2118/01/01 от 12.05.2017
Международное название
LEDUM PALUSTRE*& (БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ*&)

Багульника болотного побеги инструкция по применению

Показания к применению

Как отхаркивающее и противокашлевое средство в составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей (бронхитов, трахеитов, ларингитов, коклюша), бронхиальной астмы.
Гинекологические заболевания: обильные кровотечения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам растительного сырья. Повышенная возбудимость. Период беременности. Детский возраст до 12 лет.

Способ применения

2 столовых ложки (10 г) побегов кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Сырье, которое осталось, отжимают к процеженному настою, и объем настоя доводят кипяченой водой к начальному объему 200 мл. Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутренне теплым по 1/4 стаканы 2-3 раза в день после еды. Курс лечения зависит от хода заболевания, его выраженности, характера комплексной терапии. Настой  перед применением взбалтывают.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней. суток.

Багульника болотного побеги
Багульника болотного побеги побеги 50 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 22,72 грн
В наличии в 365 аптеках
Цены в аптеках
Багульника болотного побеги
Багульника болотного побеги побеги 50 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 22,72 грн
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