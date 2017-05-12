2 столовых ложки (10 г) побегов кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Сырье, которое осталось, отжимают к процеженному настою, и объем настоя доводят кипяченой водой к начальному объему 200 мл. Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутренне теплым по 1/4 стаканы 2-3 раза в день после еды. Курс лечения зависит от хода заболевания, его выраженности, характера комплексной терапии. Настой перед применением взбалтывают.