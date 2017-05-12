Багульника болотного побеги (Ledum marsh shoots) (59830) - инструкция по применению ATC-классификация
Багульника болотного побеги инструкция по применению
Показания к применению
Как отхаркивающее и противокашлевое средство в составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей (бронхитов, трахеитов, ларингитов, коклюша), бронхиальной астмы.
Гинекологические заболевания: обильные кровотечения.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам растительного сырья. Повышенная возбудимость. Период беременности. Детский возраст до 12 лет.
Способ применения
2 столовых ложки (10 г) побегов кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Сырье, которое осталось, отжимают к процеженному настою, и объем настоя доводят кипяченой водой к начальному объему 200 мл. Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутренне теплым по 1/4 стаканы 2-3 раза в день после еды. Курс лечения зависит от хода заболевания, его выраженности, характера комплексной терапии. Настой перед применением взбалтывают.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней. суток.