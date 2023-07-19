БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ* (LEDUM PALUSTRE*) Действующее вещество
собранные в фазу созревания плоды и высушенные побеги багульника болотного содержат эфирное масло (не менее 0,1%), гликозид арбутин, дубильные вещества и флавоноиды. Основным компонентом эфирного масла является палюстрол. Применяют в качестве противомикробного и отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей у взрослых.
острый и хронический бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь.
назначают внутрь в виде настоя по 1/4–1/3 стакана 2–3 раза в сутки. Способ приготовления: 10 г измельченных побегов помещают в эмалированную посуду, заливают 1 стаканом холодной кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Доводят объем кипяченой водой до 200 мл. Принимают в теплом виде.
повышенная чувствительность.
не выявлены.