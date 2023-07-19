собранные в фазу созревания плоды и высушенные побеги багульника болотного содержат эфирное масло (не менее 0,1%), гликозид арбутин, дубильные вещества и флавоноиды. Основным компонентом эфирного масла является палюстрол. Применяют в качестве противомикробного и отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей у взрослых.