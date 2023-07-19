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Активные вещества — “Б”БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ* (LEDUM PALUSTRE*)

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ* (LEDUM PALUSTRE*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Багульника болотного побеги побеги, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Багульника болотного побеги Побеги, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 365 аптеках
от 22,72 грн
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Форма выпуска: побеги.

собранные в фазу созревания плоды и высушенные побеги багульника болотного содержат эфирное масло (не менее 0,1%), гликозид арбутин, дубильные вещества и флавоноиды. Основным компонентом эфирного масла является палюстрол. Применяют в качестве противомикробного и отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей у взрослых.

острый и хронический бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь.

назначают внутрь в виде настоя по 1/41/3 стакана 2–3 раза в сутки. Способ приготовления: 10 г измельченных побегов помещают в эмалированную посуду, заливают 1 стаканом холодной кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Доводят объем кипяченой водой до 200 мл. Принимают в теплом виде.

повышенная чувствительность.

не выявлены.