5 г (1 столовая ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают в процеженый настой. Настой доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день после еды. Дети в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/4 стакана 2-3 раза в день после еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают и настаивают 15 мин. Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/2-1 стакану 2-3 раза в день после еды. Дети в зависимости от возраста - 1/4-1/3 стакана 2-3 раза в день после еды.