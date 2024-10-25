при применении всех НПВП желудочно-кишечное кровотечение, язвы или перфорации могут быть летальными и возникать в любой период на протяжении лечения с/без предупредительных симптомов или серьезных желудочно-кишечных явлений в анамнезе. У больных пожилого возраста эти явления имеют обычно более серьезные последствия. В случае возникновения желудочно-кишечного кровотечения у пациентов, получающих диклофенак, данное лекарственное средство необходимо отменить.

Отмечен повышенный риск тромботических сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений с определенными селективными ингибиторами ЦОГ-2. До сих пор неизвестно, находится ли этот риск в прямой зависимости ЦОГ-1-/ЦОГ-2-селективности отдельных НПВП. В настоящее время нет доступных клинических данных исследований, в которых изучалось длительное лечение диклофенаком в максимальной дозе. До получения таких данных необходимо осуществлять тщательную оценку соотношения риска и пользы применения диклофенака у пациентов с клинически подтвержденной ИБС, цереброваскулярными нарушениями, окклюзионными заболеваниями периферических артерий или значительными факторами риска (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение). В связи с риском следует применять самую низкую эффективную дозу в течение минимального курса лечения.

Почечные эффекты НПВП включают задержку жидкости с отеком и/или АГ. Поэтому диклофенак следует применять с осторожностью у пациентов с сердечной дисфункцией и другими состояниями, которые приводят к задержке жидкости. Осторожность также показана пациентам, применяющим диуретики или сопутствующие ингибиторы АПФ, или имеющим повышенный риск развития гиповолемии.

Очень редко в связи с применением НПВП, включая диклофенак натрия, наблюдались серьезные реакции со стороны кожи, некоторые из них летальные, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наиболее высокий риск возникновения данных реакций у пациентов существует в начале курса лечения, в большинстве случаев появление этих реакций происходит в течение 1-го месяца лечения. Применение препарата следует прекратить при первом появлении высыпаний на коже, поражений слизистых оболочек или любых других признаков гиперчувствительности.

Как и при применении других НПВП, редко без предварительной экспозиции диклофенака могут также возникнуть аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные.

Метабисульфит натрия в р-ре для инъекций также может привести к отдельным тяжелым реакциям гиперчувствительности и бронхоспазма.

Как и другие НПВП, диклофенак натрия благодаря своим фармакодинамическим свойствам может маскировать признаки и симптомы инфекции.

Диклобрю, таблетки. Действующее вещество таблеток высвобождается в кишечнике, а не в желудке, поэтому таблетки следует глотать целиком, не разжевывая.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, тяжелой лактазной недостаточностью или глюкозно-галактозной мальабсорбцией.

Предостережения

Общие

Следует избегать применения препарата с системными НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за отсутствия какой-либо синергической пользы и возможности развития дополнительных побочных эффектов.

Следует соблюдать осторожность при назначении препарата лицам пожилого возраста. В частности, для пациентов пожилого возраста со слабым здоровьем, и для лиц с недостаточной массой тела рекомендуется применять самые низкие эффективные дозы.

БА в анамнезе. У пациентов с БА, сезонным аллергическим ринитом, отеком слизистой оболочки носа (назальными полипами), ХОБЛ или хроническими инфекциями дыхательных путей (особенно связанными с аллергическими симптомами, подобными риниту) чаще других возникают реакции на НПВП, похожие на обострение БА (которые также связаны с переносимостью анальгетиков/анальгетической астмой), отек Квинке, крапивница. В связи с этим таким больным рекомендованы специальные меры безопасности (готовность к оказанию неотложной помощи). Это также касается пациентов с аллергией на другие вещества, например с кожными реакциями, зудом или крапивницей.

Особые предостережения рекомендуются в случае, когда диклофенак натрия применяется парентерально у пациентов с БА, поскольку симптомы могут обостряться.

Влияние на пищеварительную систему. Как и при применении других НПВП, при назначении препарата пациентам с симптомами, свидетельствующими о нарушениях со стороны пищеварительной системы или с анамнезом, предполагающим наличие язвы желудка или кишечника, кровотечения или перфорации, требуется медицинское наблюдение и особая осторожность. Риск возникновения кровотечения в ЖКТ повышается с повышением дозы и у больных с язвой в анамнезе, особенно с такими осложнениями, как кровотечения или перфорации, и у лиц пожилого возраста.

Чтобы снизить риск токсического воздействия на ЖКТ у пациентов с язвой в анамнезе, особенно с такими осложнениями, как кровотечения или перфорации, и у лиц пожилого возраста, лечение начинают и поддерживают минимальными эффективными дозами.

Для таких пациентов, а также больных, нуждающихся в сопутствующем применении лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые предположительно повышают риск нежелательного действия на ЖКТ, следует рассмотреть вопрос об использовании комбинированной терапии с применением защитных средств (например ингибиторов протонной помпы или мизопростола).

Пациенты с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно кровотечениях в ЖКТ). Предостережения также нужны для больных, получающих сопутствующие лекарственные средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты, антитромботические средства или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Препарат необходимо с осторожностью назначать больным, в анамнезе которых есть воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона или неспецифический язвенный колит, и устанавливать тщательное медицинское наблюдение и соответствующие меры предосторожности в связи с тем, что их состояние может обостряться.

Влияние на печень. Тщательное медицинское наблюдение требуется в случае, когда препарат назначается пациентам с пораженной печенью, поскольку их заболевание может обостриться.

Как и при применении других НПВП, уровень ≥1 печеночных ферментов может повышаться. Во время длительного лечения препаратом назначается регулярное наблюдение за функцией печени в качестве меры предосторожности. Если нарушения функции печени сохраняются или ухудшаются, если клинические признаки или симптомы могут быть связаны с прогрессирующими заболеваниями печени или если наблюдаются другие проявления (например эозинофилия, сыпь), препарат следует отменить. Течение заболеваний, таких как гепатит, может проходить без продромальных симптомов.

Предостережения необходимы в случае, когда диклофенак применяют у пациентов с печеночной порфирией из-за вероятности провокации приступа.

Влияние на почки. Поскольку при лечении НПВП сообщалось о задержке жидкости и отеке, особое внимание следует уделить больным с нарушением функции сердца или почек (в том числе функциональной почечной недостаточностью на фоне гиповолемии, нефротического синдрома, волчаночной нефропатии и декомпенсированного цирроза печени), АГ в анамнезе, больным пожилого возраста, лицам, получающим терапию диуретиками или препаратами, которые существенно влияют на функцию почек, например до или после серьезного хирургического вмешательства. В таких случаях в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг функции почек. Прекращение терапии обычно обусловливает возвращение к состоянию, которое предшествовало лечению.

Влияние на гематологические показатели. При длительном применении препарата, как и других НПВП, рекомендуется мониторинг анализа крови.

Как и другие НПВП, диклофенак натрия может временно подавлять агрегацию тромбоцитов. Следует тщательно наблюдать за состоянием здоровья больных с нарушениями гемостаза.

Диклобрю, р-р для инъекций, как правило нельзя смешивать с другими р-рами для инъекций в одной емкости. Р-р для инфузий натрия хлорида 0,9% или глюкозы 5% без бикарбоната натрия в качестве добавки представляет риск перенасыщения, что может привести к образованию кристаллов или осадка. Другие р-ры для инфузии не применять.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение диклофенака у беременных не изучалось. Таким образом, препарат не следует назначать в I–II триместр беременности, если только польза от его применения не превышает риск для плода. Как и для других НПВП, применение препарата в III триместр беременности противопоказано вследствие риска развития слабости родовой деятельности матки и/или преждевременного закрытия артериального протока. Исследования на животных не выявили ни непосредственного, ни опосредованного неблагоприятного влияния на течение беременности, эмбриональное развитие, развитие плода, роды и/или постнатальное развитие.

Как и другие НПВП, диклофенак в небольших количествах проникает в грудное молоко. Таким образом, препарат не следует применять в период кормления грудью, чтобы предупредить нежелательные реакции у ребенка. Если лечение крайне необходимо, следует прекратить кормление грудью.

Как и другие НПВП, диклофенак натрия может негативно влиять на женскую фертильность, поэтому не рекомендуется назначать препарат женщинам, планирующим беременность. У женщин, имеющих проблемы с зачатием или проходящим обследование на бесплодие, следует рассмотреть целесообразность отмены препарата.

Дети. Препарат в форме таблеток применяют у детей в возрасте от 14 лет. Препарат в форме р-ра для инъекций не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Пациентам, у которых при применении препарата наблюдаются нарушения зрения, головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, не следует управлять транспортными средствами и работать с механизмами.