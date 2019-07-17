диклофенак является НПВП с выраженным противоревматическим, противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим эффектом. Основной механизм его действия заключается в подавлении биосинтеза простагландинов.

Применение Вольтарен Эмульгеля при воспалении, вызванном травмой или ревматическим заболеванием, приводит к уменьшению отека тканей, боли и сокращению времени восстановления функций поврежденных суставов, связок, сухожилий и мышц. Клиническими данными доказано, что Вольтарен Эмульгель уменьшает выраженность острой боли уже через 1 ч после нанесения. У 94% пациентов отмечали отклик на Вольтарен Эмульгель через 2 сут лечения по сравнению с 8% пациентов, реагировавших на плацебо. Преодоление боли и функциональных нарушений достигалось через 4 дня лечения Вольтарен Эмульгелем. Благодаря водно-спиртовой основе препарат оказывает также местноанастезирующее и охлаждающее действие.

Количество резорбирующегося через кожу диклофенака пропорционально площади, на которую он нанесен, а также зависит от суммарной дозы препарата и степени гидратации кожи. После местного нанесения 2,5 г Вольтарен Эмульгеля на поверхность кожи площадью 500 см2 абсорбция диклофенака составляет приблизительно 6%. Применение окклюзионной повязки в течение 10 ч приводит к троекратному увеличению резорбции диклофенака.

После нанесения Вольтарен Эмульгеля на кожу суставов кисти и колена диклофенак определяется в плазме крови (его С max примерно в 100 раз ниже, чем после перорального приема), синовиальной оболочке и синовиальной жидкости. Связывание диклофенака с белками плазмы крови составляет 99,7%. Диклофенак накапливается в коже, которая служит резервуаром, откуда происходит постепенное высвобождение вещества в прилегающие ткани. Оттуда диклофенак в основном поступает в более глубокие воспаленные ткани, такие как суставы, где продолжает действовать и определяется в концентрациях до 20 раз выше, чем в плазме крови. Диклофенак метаболизируется главным образом путем гидроксилирования с образованием нескольких фенольных производных, два из которых фармакологически активны, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак. Диклофенак и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Общий системный клиренс диклофенака в плазме крови составляет в среднем 263±56 мл/мин, а конечный Т ½ — 1–3 ч. При почечной или печеночной недостаточности метаболизм и выведение из организма диклофенака не изменяются.