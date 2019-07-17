Вольтарен эмульгель (Voltaren Emulgel®) (58843) - инструкция по применению ATC-классификация
Вольтарен эмульгель инструкция по применению
Фармакологические свойства
диклофенак является НПВП с выраженным противоревматическим, противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим эффектом. Основной механизм его действия заключается в подавлении биосинтеза простагландинов.
Применение Вольтарен Эмульгеля при воспалении, вызванном травмой или ревматическим заболеванием, приводит к уменьшению отека тканей, боли и сокращению времени восстановления функций поврежденных суставов, связок, сухожилий и мышц. Клиническими данными доказано, что Вольтарен Эмульгель уменьшает выраженность острой боли уже через 1 ч после нанесения. У 94% пациентов отмечали отклик на Вольтарен Эмульгель через 2 сут лечения по сравнению с 8% пациентов, реагировавших на плацебо. Преодоление боли и функциональных нарушений достигалось через 4 дня лечения Вольтарен Эмульгелем. Благодаря водно-спиртовой основе препарат оказывает также местноанастезирующее и охлаждающее действие.
Количество резорбирующегося через кожу диклофенака пропорционально площади, на которую он нанесен, а также зависит от суммарной дозы препарата и степени гидратации кожи. После местного нанесения 2,5 г Вольтарен Эмульгеля на поверхность кожи площадью 500 см2 абсорбция диклофенака составляет приблизительно 6%. Применение окклюзионной повязки в течение 10 ч приводит к троекратному увеличению резорбции диклофенака.
После нанесения Вольтарен Эмульгеля на кожу суставов кисти и колена диклофенак определяется в плазме крови (его Сmax примерно в 100 раз ниже, чем после перорального приема), синовиальной оболочке и синовиальной жидкости. Связывание диклофенака с белками плазмы крови составляет 99,7%. Диклофенак накапливается в коже, которая служит резервуаром, откуда происходит постепенное высвобождение вещества в прилегающие ткани. Оттуда диклофенак в основном поступает в более глубокие воспаленные ткани, такие как суставы, где продолжает действовать и определяется в концентрациях до 20 раз выше, чем в плазме крови. Диклофенак метаболизируется главным образом путем гидроксилирования с образованием нескольких фенольных производных, два из которых фармакологически активны, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак. Диклофенак и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Общий системный клиренс диклофенака в плазме крови составляет в среднем 263±56 мл/мин, а конечный Т½ — 1–3 ч. При почечной или печеночной недостаточности метаболизм и выведение из организма диклофенака не изменяются.
Показания Вольтарен эмульгель
симптоматическое лечение боли, воспаления и отека при:
- повреждении мягких тканей: травмы сухожилий, связок, мышц и суставов (например вследствие вывиха, растяжения, гематом); спортивные травмы;
- локализованных формах ревматических заболеваний мягких тканей: тендонит (в том числе «локоть теннисиста»), бурсит, плечевой синдром, периартропатия; локализованные формы дегенеративных форм ревматического поражения (остеоартрит периферических суставов и суставов позвоночника).
Применение Вольтарен эмульгель
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет Вольтарен Эмульгель применяют 3–4 раза в сутки, слегка втирая в кожу. Количество применяемого препарата зависит от размера болезненной зоны, например 2–4 г Вольтарен Эмульгеля (что по объему сопоставимо с размером вишни или грецкого ореха) достаточно для нанесения на область площадью 400–800 см2.
После аппликации препарата необходимо вымыть руки (кроме тех случаев, когда аппликацию проводят на эту область).
Продолжительность лечения зависит от показателей и эффективности терапии. Показания для продолжения терапии рекомендуется пересматривать через каждые 2 нед. Препарат не следует применять более 14 дней подряд при поражении мягких тканей или ревматическом заболевании мягких тканей и более 21 дня — в случае боли, обусловленной артритом (если врач не назначил иной схемы лечения). Если в течение 7 дней не отмечена положительная клиническая динамика или состояние ухудшилось, необходимо обратиться к врачу.
Пациентам пожилого возраста не требуется коррекции дозирования.
Противопоказания
повышенная чувствительность к диклофенаку или другим ингредиентам препарата; наличие у пациента в анамнезе приступов БА, крапивницы или острого ринита, обусловленных приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВП; III триместр беременности.
Побочные эффекты
Вольтарен Эмульгель обычно хорошо переносится. Побочные реакции включают легкие проходящие реакции на коже в месте применения.
В редких случаях отмечаются аллергические реакции.
Инфекции и инвазии: очень редко — пустулезные высыпания.
Со стороны иммунной системы: очень редко — реакции гиперчувствительности (в том числе крапивница), ангионевротический отек.
Со стороны респираторный системы: очень редко — БА.
Со стороны кожи и соединительной ткани: часто — высыпания, зуд, эритема, экзема, дерматит, в том числе контактный; редко — буллезный дерматит; очень редко — реакции фотосенсибилизации, ощущение жжения кожи.
Особые указания
с осторожностью применять вместе с пероральными НПВП. Вероятность развития системных побочных эффектов при местном применении диклофенака по сравнению с приемом его внутрь является незначительной, но не исключается при нанесении Вольтарен Эмульгеля на относительно большие поверхности кожи в течение длительного времени.
Вольтарен Эмульгель рекомендуется наносить только на интактные участки кожи, предотвращая попадание на поврежденные, воспаленные или инфицированные участки и открытые раны. Не следует допускать его попадания в глаза и на другие слизистые оболочки. Препарат нельзя принимать внутрь.
При появлении какой-либо кожной сыпи лечение препаратом следует прекратить. Вольтарен Эмульгель не следует применять под воздухонепроницаемую окклюзионную повязку, но допускается его применение под неокклюзионную повязку. В случае растяжения связок на пораженный участок может быть наложена бинтовая повязка.
Вольтарен Эмульгель содержит пропиленгликоль и бензилбензоат, что может вызывать у некоторых пациентов слабое местное раздражение кожи.
Период беременности и кормления грудью. Поскольку клинический опыт применения препарата у беременных или кормящих грудью ограничен, его не рекомендуют применять в период беременности и кормления грудью. Вольтарен Эмульгель противопоказан в III триместр беременности в связи с возможностью развития слабости родовой деятельности и/или преждевременного закрытия артериального протока.
При исследованиях на животных не выявлено доказательств отрицательного влияния препарата на период беременности, развитие плода, период родов и постнатальное развитие.
При крайней необходимости применения препарата в период кормления грудью, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск, препарат не следует наносить на область груди или на большую поверхность кожи, не применять в течение длительного времени.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами. Не влияет.
Дети. Вольтарен Эмульгель не рекомендован для применения у детей в возрасте до 12 лет.
Взаимодействия
поскольку системная абсорбция диклофенака вследствие местного применения препарата очень низкая, вероятность возникновения взаимодействий очень низкая.
Передозировка
передозировка маловероятна, поскольку абсорбция диклофенака в системный кровоток при местном применении невелика. При случайном приеме внутрь следует сразу опорожнить желудок и принять адсорбент.
Лечение симптоматическое, с применением терапевтических мероприятий, используемых при лечении отравления.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.