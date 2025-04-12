внутрь. При лечении рахита I степени у доношенных детей суточная доза составляет 10 000–15 000 МЕ. На курс лечения (30–45 дней) — 500 000–600 000 МЕ. При остром течении заболевания указанную курсовую дозу назначают в течение 10 дней. При рахите II степени курсовая доза — 600 000–800 000 МЕ, курс лечения — 30–35 дней (подострое течение) или 10–15 дней (острое течение). При рахите II–III степени проводят повторное противорецидивное лечение в курсовой дозе 400 000 МЕ, курс лечения — 10 дней. При рахите III степени курсовая доза — 800 000–1 000 000 МЕ, курс лечения — 40–60 дней (подострое течение) или 10–15 дней (острое течение). Лечение больных с тяжелой формой острого рахита (в том числе при сопутствующей пневмонии) проводят только в стационаре, назначая дозу 800 000 МЕ в течение 3–6 дней.

Для профилактики рахита у новорожденных и детей грудного возраста эргокальциферол назначают беременным и женщинам в период кормления грудью. В период беременности (срок 30–32 нед) препарат назначают в низких дозах в течение 10 дней (суммарная доза — 400 000–600 000 МЕ). Женщинам в период кормления грудью назначают с первых дней вскармливания в начальной дозе 500 МЕ/сут (до момента назначения препарата ребенку). С профилактической целью доношенным детям препарат назначают с 3-й недели жизни (на курс около 300 000 МЕ). Недоношенным и детям, находящимся на искусственном вскармливании, близнецам, детям, проживающим в неблагоприятных экологических, климатических и бытовых условиях, назначают со 2-й недели жизни (курсовая доза — 600 000 МЕ). При профилактике рахита эргокальциферол назначают по одной из следующих схем: "дробный" метод — ежедневно по 500–1000 МЕ в течение 1-го года жизни; метод "витаминных толчков" — 50 000 МЕ 1 раз в неделю в течение 8 нед; "уплотненный" метод — недоношенным и детям с часто наблюдаемыми интеркуррентными заболеваниями назначают в течение 10–12 дней 300 000–400 000 МЕ препарата. После лечения препаратом в течение 1-го года жизни эргокальциферол назначают ребенку в осенне-зимний период до достижения 2-летнего возраста. В регионах с длительной зимой профилактику продолжают до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Применение препарата при некоторых формах туберкулеза и псориазе проводят в соответствии с комплексными схемами лечения этих заболеваний.

При профилактике тетании суточная доза составляет 1 000 000 МЕ. При туберкулезной волчанке взрослым назначают в суточной дозе 100 000 МЕ, детям в возрасте до 16 лет — 25 000–75 000 МЕ, разделенной на 2 приема. Курс лечения — 5–6 мес.