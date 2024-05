ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ERGOCALCIFEROLUM)

внутрь по 10 000–100 000 ME/сут во время еды. Высшая суточная доза 100 000 ME. При туберкулезной волчанке суточная доза — 100 000 ME. Курс лечения может продолжаться до 5–6 мес. Детям назначают либо дробно по 500–1000 ME в течение 1-го года жизни, либо по 50 000 ME 1 раз в неделю в течение 8 нед, либо по ускоренной схеме по 300 000–400 000 ME за 10–12 дней. Доношенным детям назначают с З-недельного возраста для профилактики до 300 000 ME на курс. Недоношенным, близнецам и детям, находящимся на искусственном вскармливании, назначают со 2-й недели жизни до 600 000 ME на курс. Для лечения детей с рахитом I степени назначают по 10 000–15 000 ME в течение 30–40 дней или в течение 10 дней, на курс лечения — 500 000–600 000 ME; с рахитом II степени — на курс лечения необходимо 600 000–800 000 ME; с рахитом III степени — на курс лечения необходимо 800 000–1 000 000 ME.