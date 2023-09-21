ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ERGOCALCIFEROLUM) Действующее вещество
TSCAINV, USPDDN: 9,10-секоэргогста-5,7,10(19),22-тетраен-3-ол, (3β,5Z,7E,22E)-.
эргокальциферол — витамин D2. Регулирует обмен фосфора и кальция в организме, способствует их всасыванию в кишечнике за счет увеличения проницаемости его слизистой оболочки и адекватного депонирования в костной ткани. Имеются указания на то, что эргокальциферол индуцирует на генетическом уровне синтез специфического белка, осуществляющего транспорт кальция через слизистую оболочку. Действие эргокальциферола усиливается при одновременном поступлении соединений кальция и фосфора.
гипо- и авитаминоз витамина D (рахит), остеомаляция, тетания, туберкулез кожи и костей, псориаз, переломы костей.
внутрь по 10 000–100 000 ME/сут во время еды. Высшая суточная доза 100 000 ME. При туберкулезной волчанке суточная доза — 100 000 ME. Курс лечения может продолжаться до 5–6 мес. Детям назначают либо дробно по 500–1000 ME в течение 1-го года жизни, либо по 50 000 ME 1 раз в неделю в течение 8 нед, либо по ускоренной схеме по 300 000–400 000 ME за 10–12 дней. Доношенным детям назначают с З-недельного возраста для профилактики до 300 000 ME на курс. Недоношенным, близнецам и детям, находящимся на искусственном вскармливании, назначают со 2-й недели жизни до 600 000 ME на курс. Для лечения детей с рахитом I степени назначают по 10 000–15 000 ME в течение 30–40 дней или в течение 10 дней, на курс лечения — 500 000–600 000 ME; с рахитом II степени — на курс лечения необходимо 600 000–800 000 ME; с рахитом III степени — на курс лечения необходимо 800 000–1 000 000 ME.
активная форма туберкулеза легких, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острые и хронические заболевания печени и почек, органические заболевания сердца и сосудов.
анорексия, тошнота, рвота, головная боль, жажда, полиурия, общая слабость, лихорадка, диарея, протеинурия, цилиндрурия, лейкоцитурия, кальциноз внутренних органов.
с осторожностью следует назначать лицам пожилого возраста и больным с гипотиреозом.
вызывают рвоту или промывают желудок взвесью активированного угля, назначают солевые слабительные. Проводят коррекцию водно-электролитного баланса. При гиперкальциемии назначают эдетаты. Эффективен гемо- и перитонеальный диализ.