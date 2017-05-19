Антифлу® порошок для орального раствора (Antiflu powder for oral solution) (5828) - инструкция по применению ATC-классификация
Антифлу порошок для орального раствора инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Парацетамол оказывает обезболивающее, жаропонижающее и слабое противовоспалительное действие. Механизм его действия заключается в угнетении синтеза простагландинов и воздействии на центр терморегуляции в гипоталамусе.
Фенилэфрина гидрохлорид — α-адреномиметик, который за счет сосудосуживающего действия уменьшает отек и гиперемию слизистой оболочки верхних дыхательных путей и придаточных пазух носа.
Хлорфенирамина малеат — это антигистаминное средство класса алкиламинов, блокатор Н1-гистаминовых рецепторов. Обладает противоаллергическим действием, устраняет ринорею, слезотечение и зуд в глазах и носу. Терапевтический эффект развивается в течение 1 ч после перорального применения и продолжается на протяжении 24 ч.
Компоненты препарата метаболизируются независимо друг от друга.
Фармакокинетика. После приема внутрь парацетамол быстро всасывается, преимущественно в верхних отделах пищеварительного тракта. Он быстро распределяется в тканях. Связывание с белками крови составляет менее 10%. Парацетамол метаболизируется в печени: большая часть связывается с глюкуроновой кислотой, меньшая — с серной кислотой. Период полураспада парацетамола составляет 2–2,5 ч. Он увеличивается у лиц с заболеваниями печени.
Выводится парацетамол с мочой (85% разовой дозы парацетамола выводится в течение 24 ч). Выведение существенно ухудшается при нарушениях выделительной функции почек, что может привести к накоплению в организме парацетамола и продуктов его метаболизма. T½ хлорфенирамина малеата составляет 8 ч. Продукты метаболизма и неизмененная часть препарата выводятся с мочой.
Фенилэфрина гидрохлорид частично выводится с мочой в неизмененном виде, остальное инактивируется МАО в крови, печени и других тканях. Неактивные продукты частично выводятся почками, остальное — печенью в виде глюкуронидов.
Показания Антифлу порошок для орального раствора
симптоматическое лечение гриппа, ОРВИ и простуды с целью снижения температуры тела, устранения головной боли, боли в мышцах и суставах, отека слизистой оболочки дыхательных путей.
Применение Антифлу порошок для орального раствора
принимать внутрь. Перед применением растворить содержимое пакета в стакане горячей воды.
Разовая доза для взрослых и детей с 12 лет — 1 пакет. При необходимости повторять каждые 4 ч. Максимальную суточную дозу — 4 пакета в течение суток — превышать не следует. Максимальный срок применения без консультации врача — 3 дня. Дальнейшее применение возможно только под наблюдением врача.
Дети. Не применять у детей в возрасте до 12 лет.
Максимальная доза для детей составляет до 100 мг/кг/сут, или 4000 мг/сут.
Противопоказания
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- выраженные нарушения функции печени и почек;
- врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (о чем свидетельствует гемолитическая анемия);
- синдром Жильбера (перемежающаяся доброкачественная желтуха, возникает в результате дефицита глюкуронилтрансферазы);
- нарушение кроветворения;
- заболевания крови;
- выраженная лейкопения;
- анемия;
- тяжелые нарушения сердечной проводимости;
- декомпенсированная сердечная недостаточность;
- выраженный атеросклероз венечных сосудов сердца;
- тяжелая форма ИБС;
- тяжелая форма АГ;
- БА;
- эмфизема;
- хронические обструктивные заболевания легких;
- врожденная гипербилирубинемия;
- синдром Дубина — Джонсона;
- сахарный диабет;
- гипертиреоз;
- закрытоугольная глаукома;
- обструкция шейки мочевого пузыря;
- пилородуоденальная обструкция;
- язва желудка в стадии обострения;
- алкоголизм;
- аритмии;
- аденома предстательной железы с затрудненным мочеиспусканием;
- острый панкреатит;
- повышенная возбудимость;
- нарушение сна;
- феохромоцитома;
- эпилепсия;
- пожилой возраст;
- пациенты с риском возникновения дыхательной недостаточности.
Не применять одновременно с ингибиторами МАО и в течение 2 нед после отмены ингибиторов МАО; с трициклическими антидепрессантами, блокаторами β-адренорецепторов.
Побочные эффекты
в большинстве случаев лекарственное средство переносится хорошо.
В редких случаях могут возникать следующие побочные эффекты после длительного применения в количествах, превышающих рекомендуемые суточные дозы:
- со стороны системы крови: анемия, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, одышка, сердечная боль), тромбоцитоз, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, синяки или кровотечение;
- со стороны пищеварительного тракта: изжога, тошнота, рвота, сухость во рту, дискомфорт и боль в эпигастрии, гиперсаливация, снижение аппетита, запор, диарея, метеоризм;
- со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи; гепатонекроз (дозозависимый эффект);
- со стороны эндокринной системы: гипогликемия вплоть до гипогликемической комы;
- со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (включая аллергические реакции), анафилактические реакции и анафилактический шок;
- со стороны нервной системы: головная боль, слабость, головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, беспокойство, чувство страха, расстройства сна, сонливость, бессонница, дискинезии, изменение поведения, раздражительность или нервозность, тремор, спутанность сознания, депрессивные состояния, ощущение покалывания и тяжести в конечностях, шум в ушах, эпилептические припадки, кома;
- со стороны мочевыделительной системы: почечная колика и интерстициальный нефрит, задержка мочи и затруднение мочеиспускания, асептическая пиурия;
- со стороны органа зрения: нарушение зрения и аккомодации, сухость глаз, мидриаз;
- со стороны кожи и подкожных тканей: зуд, сыпь на коже и слизистых оболочках (обычно генерализованная сыпь, эритема, крапивница), аллергический и ангионевротический отек, острый генерализованный экзантематозный пустулез, локальный медикаментозный дерматит, мультиформная эритема (в том числе синдром Стивенса — Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), включая летальный исход;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, рефлекторная брадикардия, одышка, боль в сердце, повышение АД, аритмия; при длительном применении в высоких дозах возможна дистрофия миокарда;
- со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП.
Особые указания
следует избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
Это лекарственное средство не рекомендуется применять одновременно с седативными, снотворными средствами или лекарственными препаратами, содержащими алкоголь, из-за повышенного риска гепатотоксичности.
Лекарственное средство содержит парацетамол, который из-за гепатотоксичности нельзя применять дольше и в дозах выше, рекомендуемых в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Длительный прием может привести к тяжелым осложнениям со стороны печени, таких как цирроз. Острая или хроническая передозировка может привести к тяжелому поражению печени и в редких случаях — летальному исходу.
Длительное применение парацетамола, особенно в сочетании с другими анальгетиками, может привести к необратимому повреждению почек и риску развития почечной недостаточности (анальгетической нефропатии).
Длительное применение парацетамола в высоких дозах может приводить к поражению печени и почек. Большое количество медикаментов, применяемых одновременно, алкоголизм, алкогольное поражение печени, сепсис или сахарный диабет могут повышать риск гепатотоксичности парацетамола в терапевтических дозах. Опасность передозировки возникает у больных с нецирротическим алкогольным заболеванием печени.
Если по рекомендации врача препарат применять в течение длительного периода, необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и картины периферической крови.
У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающимися снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола может повыситься риск возникновения метаболического ацидоза (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Перед применением препарата необходима консультация с врачом:
- если пациент применяет варфарин или подобные препараты, оказывающие антикоагулянтный эффект;
- если пациент имеет проблемы с дыханием, хронические заболевания легких, эмфизему или хронический бронхит;
- пациенту с заболеванием печени или инфекционными поражениями печени, такими как вирусный гепатит;
- пациенту с заболеванием почек, поскольку может потребоваться коррекция дозы.
В случае почечной недостаточности врачу следует оценить соотношение риск/польза до начала применения препарата. Необходима коррекция дозы, следует обеспечить постоянный мониторинг:
- при АГ;
- при ежедневном применении анальгетиков при артритах легкой формы.
Применять с осторожностью пациентам с:
- наличием хронического недоедания и обезвоживания;
- печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести (<9 баллов по шкале Чайлда — Пью);
- болезнью Рейно;
- заболеваниями щитовидной железы, кроме гипертиреоза, который указан в разделе ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ;
- глаукомой, кроме закрытоугольной глаукомы, которая указана в разделе ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Следует обратиться к врачу:
- если симптомы не исчезают и/или сопровождаются высокой температурой тела, которая длится более 3 дней;
- если головная боль становится постоянной.
Очень редко сообщалось о случаях тяжелых кожных реакций. При покраснении кожи, появлении сыпи, пузырьков или шелушении необходимо прекратить применение парацетамола и немедленно обратиться за медицинской помощью.
При назначении парацетамола в терапевтических дозах возможно повышение АлАТ.
Парацетамол может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.
Не превышать указанную дозу.
Вспомогательное вещество краситель желтый «Солнечный закат» может вызвать аллергические реакции.
Предупреждение по содержанию сахара и сахарозы: если у пациента непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат; препарат может быть вредным для зубов.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат в период беременности. Женщинам во время приема препарата следует прекратить кормление грудью.
Фертильность. Существуют ограниченные данные о возможности нарушения фертильности у женщин из-за влияния на овуляцию препаратов, ингибирующих синтез ЦОГ/простагландина, имеющего обратимый характер и исчезающего после отмены лечения. Поскольку, как считается, парацетамол ингибирует синтез простагландина, он может негативно влиять на фертильность, хотя такие случаи отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Из-за возможности возникновения сонливости следует воздержаться от управления транспортными средствами, работы с механизмами в течение 4 ч после применения препарата.
Взаимодействия
при одновременном применении с ацетаминофеном могут возникать следующие виды взаимодействий:
- скорость всасывания ацетоминофена может повышаться при одновременном применении с метоклопрамидом и домперидоном, снижаться — с холестирамином;
- может замедляться выведение антибиотиков из организма;
- барбитураты и алкоголь могут усилить гепато- и нефротоксичность ацетаминофена, барбитураты уменьшают жаропонижающий эффект;
- противосудорожные препараты (фенитоин, барбитураты, карбамазепин), изониазид и рифампицин могут усиливать гепатотоксическое влияние ацетаминофена;
- тетрациклин повышает риск развития анемии и метгемоглобинемии, вызванной ацетаминофеном;
- может усиливаться эффект непрямых антикоагулянтов с повышением риска кровотечения при длительном регулярном применении ацетоминофена;
- может уменьшать эффективность диуретиков;
- антациды и пища уменьшают абсорбцию ацетоминофена.
При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое влияние препаратов на печень.
Препарат не рекомендуется применять одновременно с седативными, снотворными средствами или лекарственными препаратами, содержащими алкоголь, из-за повышенного риска гепатотоксичности.
Не рекомендуется применять одновременно с сосудосуживающими средствами.
Одновременное применение Антифлу со следующими лекарственными средствами может значительно увеличить угнетающее действие хлорфенирамина малеата:
- снотворными средствами;
- барбитуратами;
- успокаивающими средствами;
- нейролептиками;
- транквилизаторами;
- анестетиками;
- наркотическими анальгетиками;
- этанолсодержащими средствами.
Хлорфенирамин усиливает антихолинергическое действие атропина, спазмолитиков, трициклических антидепрессантов, противопаркинсонических препаратов.
Хлорфенамин может подавлять действие антикоагулянтов.
Фенилэфрина гидрохлорид может вызвать развитие гипертонического криза или аритмии при одновременном применении с другими адреномиметиками либо ингибиторами MAO, вызвать тяжелую АГ при сочетании с индометацином и бромокриптином.
Одновременное применение фенилэфрина с другими симпатомиметическими средствами или трициклическими антидепрессантами (например амитриптилином) может приводить к повышению риска развития побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. Алкалоиды раувольфии уменьшают терапевтический эффект фенилэфрина гидрохлорида.
Фенилэфрин может снижать эффективность блокаторов β-адренорецепторов и других антигипертензивных препаратов (например дебризохина, гуанетидина, резерпина, метилдопы). Может повышаться риск развития АГ и других побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы.
Одновременное применение фенилэфрина с дигоксином и сердечными гликозидами может приводить к повышению риска нарушения сердцебиения или сердечного приступа.
Антидепрессанты, противопаркинсонические и антипсихотические препараты, производные фенотиазина повышают риск задержки мочи, сухости во рту, запоров.
Одновременное применение с алкалоидами спорыньи (эрготамин, метисергид) повышает риск эрготизма.
Передозировка
симптомами передозировки, обусловленными действием парацетамола в первые 24 ч, являются бледность кожи, тошнота, рвота, анорексия и боль в животе. При приеме в высоких дозах могут также возникать нарушения ориентации, психомоторное возбуждение или угнетение ЦНС, повышенное потоотделение, головокружение и нарушение сна. Отмечались также нарушения сердечного ритма и панкреатит.
В редких случаях после передозировки парацетамола сообщалось об ОПН с острым некрозом канальцев, которая может проявляться сильной болью в области поясницы, гематурией, протеинурией и развиться даже при отсутствии тяжелого поражения печени; нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, папиллярный некроз).
В тяжелых случаях, особенно в присутствии алкоголя, могут отмечаться повреждение печени (гепатоцеллюлярный некроз) и ухудшение ее функции, которое может прогрессировать до печеночной энцефалопатии, печеночной комы, отека мозга и летального исхода. Клинические признаки повреждения печени могут не проявляться в течение 12–48 ч после передозировки. Могут возникать нарушения метаболизма глюкозы, гипокалиемия и метаболический ацидоз (включая лактатацидоз). Симптомами метаболического ацидоза является глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов. Поражение печени у взрослого может развиться после применения 10 г или более парацетамола и более 150 мг/кг массы тела — у ребенка.
К частым клиническим проявлениям, возникающим через 3–5 сут, принадлежат желтуха, лихорадка, геморрагический диатез, гипогликемия, печеночный запах изо рта, печеночная недостаточность.
Применение 5 г или более парацетамола может привести к поражению печени у пациентов с факторами риска (длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем или другими лекарственными средствами, индуцирующими ферменты печени, регулярный прием избыточных количеств этанола; глутатионовая кахексия (расстройства пищеварения, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция, голодание, кахексия)).
При длительном применении в высоких дозах возможны апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения.
Неотложная помощь. Пациента следует немедленно доставить в клинику, даже если отсутствуют ранние симптомы передозировки. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или могут не отражать тяжести передозировки либо риска поражения органов. Следует рассмотреть лечение активированным углем, если чрезмерная доза парацетамола была принята в пределах 1 ч. Концентрацию парацетамола в плазме крови следует измерять через 4 ч или позже после приема (более ранние концентрации являются недостоверными). Промывание желудка должно быть выполнено в течение 6 ч после подозреваемой передозировки парацетамола. Цитостатические эффекты могут быть уменьшены путем введения метионина орально или введения цистеамина либо N-ацетилцистеина на протяжении 8 ч после передозировки. Эффективность антидота резко снижается после этого времени.
Передозировка, обусловленная действием фенилэфрина и хлорфенирамина малеата, может вызвать повышенное потоотделение, психомоторное возбуждение или угнетение ЦНС, головную боль, головокружение, сонливость, нарушение сознания, нарушение сердечного ритма, тахикардию, экстрасистолию, гиперрефлексию, повышение АД, судороги, кому.
При передозировке хлорфенирамина малеата могут отмечаться атропиноподобные симптомы: мидриаз, фотофобия, сухость кожи и слизистой оболочки, повышение температуры тела, атония кишечника. Угнетение ЦНС сопровождается нарушением дыхания и функции сердечно-сосудистой системы (уменьшение ЧСС, снижение АД до сосудистой недостаточности).
При передозировке необходима симптоматическая терапия, при тяжелой АГ — применение блокаторов α-адренорецепторов.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.