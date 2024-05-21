тауроурсодеоксихолиевая кислота (TUDCA/ТУДХК), входящие в состав Де-Таура, это природная высокогидрофильная желчная кислота, которая является таурин конъюгированной формой урсодезоксихолиевой кислоты (UDCA/УДХК) и согласно общедоступным литературным источникам, обладает следующими свойствами:

• защищает и восстанавливает клетки печени, а также клетки внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков;

• регулирует нормальный состав желчи, процесс ее синтеза и активирует выделение желчных кислот из гепатоцитов;

• предупреждает образование холестериновых желчных камней и уменьшает их за счет ограничения всасывания холестерина в кишечнике, секреции его в желчь и растворения кристаллов холестерина в желчи;

• уменьшает уровень токсичных гидрофобных желчных кислот и поддерживает нормальную детоксикационную функцию печени;

• уменьшает уровень общего холестерина в плазме крови;

• подавляет накопление липидов в клетках;

• ослабляет окислительный стресс и регулирует баланс воспалительной реакции в организме;

• предотвращает преждевременную гибель клеток, то есть подавляет их апоптоз, за счет влияния на митохондриальный путь гибели клеток (уменьшение выработки АФК, стресса эндоплазматического ретикулума, активации каспазы и модуляция внутриклеточного уровня кальция);

• регулирует секрецию инсулина, улучшает чувствительность клеток к нему и повышает толерантность к глюкозе;

• улучшает процессы пищеварения и способствует усвоению жирорастворимых витаминов A, D, E и K;

• способствует нормализации микробиоты кишечника, подавлению патогенных микроорганизмов и регуляции полезного соотношения фирмикутов и бактероидов, что положительно влияет на синтез эндогенного бутирата.