Де-Таура (De-Taura) (572324) - инструкция по применению Диетические добавки
Де-Таура инструкция по применению
Характеристика
тауроурсодеоксихолиевая кислота (TUDCA/ТУДХК), входящие в состав Де-Таура, это природная высокогидрофильная желчная кислота, которая является таурин конъюгированной формой урсодезоксихолиевой кислоты (UDCA/УДХК) и согласно общедоступным литературным источникам, обладает следующими свойствами:
• защищает и восстанавливает клетки печени, а также клетки внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков;
• регулирует нормальный состав желчи, процесс ее синтеза и активирует выделение желчных кислот из гепатоцитов;
• предупреждает образование холестериновых желчных камней и уменьшает их за счет ограничения всасывания холестерина в кишечнике, секреции его в желчь и растворения кристаллов холестерина в желчи;
• уменьшает уровень токсичных гидрофобных желчных кислот и поддерживает нормальную детоксикационную функцию печени;
• уменьшает уровень общего холестерина в плазме крови;
• подавляет накопление липидов в клетках;
• ослабляет окислительный стресс и регулирует баланс воспалительной реакции в организме;
• предотвращает преждевременную гибель клеток, то есть подавляет их апоптоз, за счет влияния на митохондриальный путь гибели клеток (уменьшение выработки АФК, стресса эндоплазматического ретикулума, активации каспазы и модуляция внутриклеточного уровня кальция);
• регулирует секрецию инсулина, улучшает чувствительность клеток к нему и повышает толерантность к глюкозе;
• улучшает процессы пищеварения и способствует усвоению жирорастворимых витаминов A, D, E и K;
• способствует нормализации микробиоты кишечника, подавлению патогенных микроорганизмов и регуляции полезного соотношения фирмикутов и бактероидов, что положительно влияет на синтез эндогенного бутирата.
Рекомендации по употреблению
способ употребления и рекомендуемое количество для ежедневного употребления: детям с 12 лет по 1 таблетке в сутки, взрослым по 1–2 таблетки в сутки. Употреблять внутрь, во время еды, не разжевывая, запивая питьевой водой. Таблетку нельзя разламывать. Рекомендуемая продолжительность употребления — 30 дней. Дальнейшее употребление определяется врачом индивидуально. Не превышать рекомендованную порцию для ежедневного употребления.
Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом!
Предостережения по использованию: индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта, дети до 12 лет, период беременности и кормления грудью. Этот продукт не предназначен для диагностики и лечения каких-либо заболеваний, не должен использоваться как замена полноценного рациона питания.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света и тепла, недоступном для детей месте при температуре 8–25 °C.