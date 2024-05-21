Гиалера таблетки (Gialera tablets) (572320) - инструкция по применению Диетические добавки
Гиалера таблетки инструкция по применению
Характеристика
Гиалера содержит инновационную комбинацию натрия альгината и натрия гиалуроната, которые способствуют нормализации функционирования, восстановлению и защите слизистой оболочки пищевода и желудка, устранению изжоги.
Согласно общедоступным литературным источникам, основные вещества, входящие в состав Гиалеры, имеют следующие характеристики:
– альгинат натрия — природный полисахарид, который получают из бурых водорослей. Альгинат натрия взаимодействует с соляной кислотой желудочного сока с образованием гелеобразного, подвижного защитного барьера на поверхности жидкого содержимого желудка. Защитный барьер имеет нейтральное значение pH и защищает слизистую оболочку желудка и пищевода от агрессивного действия соляной кислоты и пепсина. Защитное действие альгината натрия проявляется ослаблением проявлений дискомфорта со стороны ЖКТ, а именно изжоги, отрыжки кислым, тяжести в желудке;
– гиалуроновая кислота (в виде натрия гиалуроната) — физиологический полисахаридный комплекс, который содержится в тканях и жидкостях организма человека.
Особым свойством гиалуроновой кислоты с выраженная способность связывать молекулы воды и образовывать на поверхности слизистой оболочки желудка и пищевода тонкую защитную оболочку, которая сохраняется в течение длительного времени и покрывает нервные окончания и создает механический барьер, препятствующий раздражению и повреждению. Гиалуроновая кислота создает условия для восстановления, защиты и заживления слизистой оболочки пищевода и желудка.
Благодаря свойствам основных ингредиентов, Гиалера может быть рекомендована врачом в комплексе мероприятий при:
– симптоматической изжоге;
– тяжести в желудке; отрыжке кислым;
– повышенной кислотности желудочного сока;
– нарушение пищеварения в результате обратного заброса кислого желудочного содержимого в пищевод.
Рекомендации по употреблению
способ употребления и рекомендуемое количество для ежедневного потребления: детям от 6 лет и взрослым употреблять внутрь по 1 таблетке после еды, а также, при необходимости, перед сном. Таблетку держать в ротовой полости до полного растворения, не запивать. Между употреблением Гиалера и другими лекарственными средствами рекомендуется делать перерыв не менее 1 ч.
Продолжительность применения 7–14 дней. В дальнейшем срок потребления согласовывать с врачом.
Не превышать рекомендованное суточное количество.
Перед применением требует консультации с врачом!
Предостережение: в период беременности применять только по рекомендации и под наблюдением врача.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта, детский возраст до 6 лет, период кормления грудью.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и тепла, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.