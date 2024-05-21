Гиалера содержит инновационную комбинацию натрия альгината и натрия гиалуроната, которые способствуют нормализации функционирования, восстановлению и защите слизистой оболочки пищевода и желудка, устранению изжоги.

Согласно общедоступным литературным источникам, основные вещества, входящие в состав Гиалеры, имеют следующие характеристики:

– альгинат натрия — природный полисахарид, который получают из бурых водорослей. Альгинат натрия взаимодействует с соляной кислотой желудочного сока с образованием гелеобразного, подвижного защитного барьера на поверхности жидкого содержимого желудка. Защитный барьер имеет нейтральное значение pH и защищает слизистую оболочку желудка и пищевода от агрессивного действия соляной кислоты и пепсина. Защитное действие альгината натрия проявляется ослаблением проявлений дискомфорта со стороны ЖКТ, а именно изжоги, отрыжки кислым, тяжести в желудке;

– гиалуроновая кислота (в виде натрия гиалуроната) — физиологический полисахаридный комплекс, который содержится в тканях и жидкостях организма человека.

Особым свойством гиалуроновой кислоты с выраженная способность связывать молекулы воды и образовывать на поверхности слизистой оболочки желудка и пищевода тонкую защитную оболочку, которая сохраняется в течение длительного времени и покрывает нервные окончания и создает механический барьер, препятствующий раздражению и повреждению. Гиалуроновая кислота создает условия для восстановления, защиты и заживления слизистой оболочки пищевода и желудка.

Благодаря свойствам основных ингредиентов, Гиалера может быть рекомендована врачом в комплексе мероприятий при:

– симптоматической изжоге;

– тяжести в желудке; отрыжке кислым;

– повышенной кислотности желудочного сока;

– нарушение пищеварения в результате обратного заброса кислого желудочного содержимого в пищевод.