Витамин D 3 (колекальциферол) — жизненно важный жирорастворимый витамин, необходимый для обеспечения деятельности практически всех органов и систем человеческого организма.

Роль витамина D 3 в организме:

1. Костная система и зубы. Витамин D участвует в процессе минерализации костной ткани и костном метаболизме за счет контроля фосфорно-кальциевого обмена: регулирует всасывание кальция в кишечнике и его реабсорбцию в почках, поддерживает необходимые уровни кальция и фосфора в крови. Витамин D является важным для людей любого возраста, поскольку витамин D способствует обеспечению прочности костей и зубов. Витамин D укрепляет зубы, активируя продукцию дентина, который является основной составляющей твердой ткани зубов.

Достаточный уровень витамина D в организме важен для снижения риска развития кариеса.

2. Эндокринная система.

Витамин D 3 влияет на метаболизм глюкозы и инсулина, а дефицит витамина D 3 является фактором риска для развития инсулинорезистентности, нарушения толерантности к глюкозе. Витамин D 3 может стимулировать секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы, а также опосредованно активирует кальций-зависимую эндопептидазу бета-клеток, которая превращает проинсулин в активный инсулин. Витамин D 3 может влиять на чувствительность тканей к инсулину непосредственно, стимулируя экспрессию рецепторов инсулина в клетках. Витамин D 3 положительно влияет на липидный обмен, способствуя снижению в крови уровня общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности, которые являются фактором развития атеросклероза, и, взамен, способствует повышению уровня липопротеидов высокой плотности. Витамин D 3 играет существенную роль в коррекции ожирения и течения метаболического синдрома.

3. Репродуктивная система.

Витамин D 3 стимулирует синтез женских половых гормонов: эстрогена, прогестерона. Витамин D 3 положительно влияет на репродуктивную функцию женщин. При недостаточности витамина во время беременности возможно развитие остеопороза и других осложнений, связанных с деминерализацией костной ткани. Возможными осложнениями беременности при дефиците витамина D являются преэклампсия, гестационный диабет, преждевременные роды и др. Недостаточность витамина D является фактором развития бактериального вагиноза (БВ) у беременных. Становление менструального цикла в подростковом возрасте связано со статусом витамина D. Нарушение эректильной функции у мужчин может быть связано со снижением содержания в крови уровней витамина D 3 .

4. И мунна система.

Витамин D 3 способствует активации защитной функции организма, положительно влияя на иммунитет. Витамин D 3 запускает в организме синтез собственных антимикробных пептидов: кателицидинов и дефензинов. Витамин D 3 способствует снижению риска развития простудных заболеваний. Витамин D 3 обеспечивает регулирующее влияние на рост, развитие и обновление клеток иммунной системы. Недостаток витамина D 3 в организме может приводить к ослаблению иммунной защиты организма.

5. Зрение.

Развитие диабетической ретинопатии, как наиболее распространенной причины слепоты, и макулодистрофии (возрастная макулярная дегенерация) связаны с дефицитом витамина D. Развитие и тяжесть течения синдрома сухого глаза связано с дефицитом/недостаточностью витамина D в организме. Доказано, что добавление витамина D в рацион пациентов с синдромом сухого глаза способствовало секреции слезы, уменьшению неустойчивости слезы и уменьшению воспаления поверхности глаз.

6. Нервная система.

Витамин D 3 положительно влияет на деятельность нервной системы, в том числе психо-эмоциональную сферу и когнитивные функции: настроение, память, внимание, работоспособность, общий тонус организма. Витамин D 3 участвует в синтезе нейромедиаторов — биологически активных веществ, с помощью которых осуществляется передача импульсов между нервными клетками. Витамин D 3 способен оказывать положительное влияние на синтез серотонина и допамина, которые имеют большое значение для нормального психо-эмоционального состояния человека.

7. Сердечно-сосудистая система.

Витамин D 3 является важным фактором нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Витамин D 3 положительно влияет на важные факторы противодействия развитию АГ: нормальное функционирование эндотелия, состояние мышечной стенки сосудов и на процессы свертывания крови.

8. Регулирование энергетического потенциала клеток.

Витамин D 3 способствует снятию усталости и повышению тонуса организма через регулирование собственного энергетического потенциала клеток. В результате воздействия витамина D 3 в митохондриях клеток повышается синтез АТФ, который является собственным универсальным источником энергии для всех биохимических процессов, протекающих в организме.

9. Мышечная система.

Витамин D 3 способствует поддержанию силы мышц и нервно-мышечной проводимости, благодаря чему снижает риск падений и переломов. Витамин D способствует формированию правильной осанки и повышению выносливости при физических нагрузках, особенно в периоды интенсивного роста ребенка. Дефицит витамина D, связанный с окислительным стрессом в скелетных мышцах, снижает скорость потребления кислорода, влияет на функцию митохондрий, что приводит к развитию атрофии мышц.

10. Бронхо-легочная система.

Витамин D 3 важен для предотвращения патологических изменений гладких мышц воздухоносных путей, участвует в регуляции сокращения мышц дыхательных путей и воспалительный ответ. Поддержание достаточного уровня витамина D в организме положительно влияет на течение БА.

Потребность в витамине D может повышаться при:

– недостаточном пребывании на солнце;

– недостаточном потреблении продуктов, содержащих витамин D 3 ;

– вегетарианской или низкокалорийной диете;

– проживании в регионах с загрязненной окружающей средой;

– дефиците сна;

– использовании кремов с УФ-фильтрами;

– активном росте ребенка.

Не является лекарственным средством.