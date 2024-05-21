Детримакс Беби (Detrimax® baby) (571580) - инструкция по применению Диетические добавки
Детримакс Беби инструкция по применению
Характеристика
Витамин D3 (колекальциферол) — жизненно важный жирорастворимый витамин, необходимый для обеспечения деятельности практически всех органов и систем человеческого организма.
Роль витамина D3 в организме:
1. Костная система и зубы. Витамин D участвует в процессе минерализации костной ткани и костном метаболизме за счет контроля фосфорно-кальциевого обмена: регулирует всасывание кальция в кишечнике и его реабсорбцию в почках, поддерживает необходимые уровни кальция и фосфора в крови. Витамин D является важным для людей любого возраста, поскольку витамин D способствует обеспечению прочности костей и зубов. Витамин D укрепляет зубы, активируя продукцию дентина, который является основной составляющей твердой ткани зубов.
Достаточный уровень витамина D в организме важен для снижения риска развития кариеса.
2. Эндокринная система.
Витамин D3 влияет на метаболизм глюкозы и инсулина, а дефицит витамина D3 является фактором риска для развития инсулинорезистентности, нарушения толерантности к глюкозе. Витамин D3 может стимулировать секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы, а также опосредованно активирует кальций-зависимую эндопептидазу бета-клеток, которая превращает проинсулин в активный инсулин. Витамин D3 может влиять на чувствительность тканей к инсулину непосредственно, стимулируя экспрессию рецепторов инсулина в клетках. Витамин D3 положительно влияет на липидный обмен, способствуя снижению в крови уровня общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности, которые являются фактором развития атеросклероза, и, взамен, способствует повышению уровня липопротеидов высокой плотности. Витамин D3 играет существенную роль в коррекции ожирения и течения метаболического синдрома.
3. Репродуктивная система.
Витамин D3 стимулирует синтез женских половых гормонов: эстрогена, прогестерона. Витамин D3 положительно влияет на репродуктивную функцию женщин. При недостаточности витамина во время беременности возможно развитие остеопороза и других осложнений, связанных с деминерализацией костной ткани. Возможными осложнениями беременности при дефиците витамина D являются преэклампсия, гестационный диабет, преждевременные роды и др. Недостаточность витамина D является фактором развития бактериального вагиноза (БВ) у беременных. Становление менструального цикла в подростковом возрасте связано со статусом витамина D. Нарушение эректильной функции у мужчин может быть связано со снижением содержания в крови уровней витамина D3.
4. И мунна система.
Витамин D3 способствует активации защитной функции организма, положительно влияя на иммунитет. Витамин D3 запускает в организме синтез собственных антимикробных пептидов: кателицидинов и дефензинов. Витамин D3 способствует снижению риска развития простудных заболеваний. Витамин D3 обеспечивает регулирующее влияние на рост, развитие и обновление клеток иммунной системы. Недостаток витамина D3 в организме может приводить к ослаблению иммунной защиты организма.
5. Зрение.
Развитие диабетической ретинопатии, как наиболее распространенной причины слепоты, и макулодистрофии (возрастная макулярная дегенерация) связаны с дефицитом витамина D. Развитие и тяжесть течения синдрома сухого глаза связано с дефицитом/недостаточностью витамина D в организме. Доказано, что добавление витамина D в рацион пациентов с синдромом сухого глаза способствовало секреции слезы, уменьшению неустойчивости слезы и уменьшению воспаления поверхности глаз.
6. Нервная система.
Витамин D3 положительно влияет на деятельность нервной системы, в том числе психо-эмоциональную сферу и когнитивные функции: настроение, память, внимание, работоспособность, общий тонус организма. Витамин D3 участвует в синтезе нейромедиаторов — биологически активных веществ, с помощью которых осуществляется передача импульсов между нервными клетками. Витамин D3 способен оказывать положительное влияние на синтез серотонина и допамина, которые имеют большое значение для нормального психо-эмоционального состояния человека.
7. Сердечно-сосудистая система.
Витамин D3 является важным фактором нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Витамин D3 положительно влияет на важные факторы противодействия развитию АГ: нормальное функционирование эндотелия, состояние мышечной стенки сосудов и на процессы свертывания крови.
8. Регулирование энергетического потенциала клеток.
Витамин D3 способствует снятию усталости и повышению тонуса организма через регулирование собственного энергетического потенциала клеток. В результате воздействия витамина D3 в митохондриях клеток повышается синтез АТФ, который является собственным универсальным источником энергии для всех биохимических процессов, протекающих в организме.
9. Мышечная система.
Витамин D3 способствует поддержанию силы мышц и нервно-мышечной проводимости, благодаря чему снижает риск падений и переломов. Витамин D способствует формированию правильной осанки и повышению выносливости при физических нагрузках, особенно в периоды интенсивного роста ребенка. Дефицит витамина D, связанный с окислительным стрессом в скелетных мышцах, снижает скорость потребления кислорода, влияет на функцию митохондрий, что приводит к развитию атрофии мышц.
10. Бронхо-легочная система.
Витамин D3 важен для предотвращения патологических изменений гладких мышц воздухоносных путей, участвует в регуляции сокращения мышц дыхательных путей и воспалительный ответ. Поддержание достаточного уровня витамина D в организме положительно влияет на течение БА.
Потребность в витамине D может повышаться при:
– недостаточном пребывании на солнце;
– недостаточном потреблении продуктов, содержащих витамин D3;
– вегетарианской или низкокалорийной диете;
– проживании в регионах с загрязненной окружающей средой;
– дефиците сна;
– использовании кремов с УФ-фильтрами;
– активном росте ребенка.
Не является лекарственным средством.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка Детримакс® Беби — дополнительный источник витамина D3. Может быть рекомендована к употреблению доношенным здоровым детям в возрасте от 1 мес.
Витамин D3 способствует регулированию всасывания и усвоения кальция и фосфора в организме, поддержанию нормального состояния костей и зубов, нормальному функционированию мышечной и иммунной систем, поддержанию нормального уровня кальция в крови.
Количество (порция) диетической добавки, рекомендованная для ежедневного потребления.
Дети в возрасте от 1 мес: употреблять диетическую добавку по 1 капле (500 МЕ) в сутки непосредственно в ротовую полость ребенка перед кормлением; добавить в чайную ложку питьевой воды, молока или детского питания; нанести на пустышку и дать ее ребенку на 20–30 мин; нанести на сосок молочной железы кормилицы перед кормлением ребенка. Продолжительность курса потребления согласовывается с врачом. По рекомендации врача рекомендованная суточная порция диетической добавки и продолжительность курса потребления могут быть изменены индивидуально.
Особенности по употреблению.
Перед употреблением необходимо учитывать поступление витамина D3 из других источников питания.
Не применять одновременно с препаратами, содержащими витамины группы D.
При одновременном применении Детримакс® Беби с любыми лекарственными средствами необходима консультация врача.
Перед применением и в процессе применения необходимо контролировать содержание кальция в моче.
Предостережения относительно потребления.
Гиперчувствительность к витамину D и проявления интоксикации витамином D; выраженные нарушения функции почек, мочекаменная болезнь, повышенное содержание кальция и/или фосфора в крови, повышенная чувствительность к отдельным компонентам. Не превышать рекомендуемую порцию для ежедневного потребления. Не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не употреблять после окончания срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
хранить в первичной упаковке производителя при температуре 15-25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.