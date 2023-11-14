Иммунологические и биологические свойства

Механизм действия . Бактек-МВ130 действует путем стимуляции иммунной системы, повышая тем самым устойчивость к рецидивирующим инфекциям.

Лекарственное средство Бактек-МВ130 предназначен для предотвращения различных рецидивирующих респираторных инфекций, вызванных бактериями, входящими в его состав как активные вещества, а также несвязанными патогенами, такими как вирусы. Цель состоит в том, чтобы вызвать специфический и неспецифический ответ врожденной и адаптивной иммунных систем.

Фармакодинамика. Фармакодинамический эффект направлен на иммунную систему. Лекарственное средство Бактек-МВ130 иммуномодулирует функцию дендритных клеток человека, индуцируя выработку цитокинов, в частности IL-12, ФНО-α и IL-10. Кроме того, Бактек-МВ130 стимулирует Th1, Th17 и IL-10 с помощью Т-клеток человека. У животных сублингвальная иммунизация этим бактериальным препаратом демонстрирует системные ответы Th1, Th17 и IL-10 в селезенке на связанные и не связанные стимулы. Бактек-МВ130 в экспериментальных моделях индуцирует так называемый тренированный иммунитет (память врожденной иммунной системы), что приводит к защите от вирусной инфекции, а также в моноцитах человека in vitro.

Кроме того, Бактек-МВ130 способствует индукции сывороточных антител (иммуноглобулин (Ig) A) в отношении бактерий, содержащихся в препарате, а также усиливает индукцию антител IgA слизистой оболочки дыхательных путей.

Клиническая эффективность и безопасность

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства Бактек-МВ130 относительно рецидивирующего свистящего дыхания, заболевания, которое в основном вызвано вирусными инфекциями, оценивали в рандомизированном, дважды слепом, плацебо-контролируемом многоцентровом исследовании III фазы, включавшем 120 детей в возрасте 5–36 месяцев. Детям, которые имели по крайней мере 3 эпизода приступов свистящего дыхания (СД) в течение предыдущих 12 месяцев, вводили препарат Бактек-МВ130 на подъязычную слизистую оболочку (2 распыления ежедневно) в течение 6 месяцев. Период последующего наблюдения длился 12 месяцев от начала лечения.

Что касается эффективности, то количество случаев СД составило 176 в группе активного лечения и 299 в группе плацебо. Медиана СД на одного ребенка в течение 12 месяцев клинического испытания (первичный результат) составила 3,0 [IOR, 2,0-4,0] в группе лекарственного средства Бактек-МВ130 по сравнению с 5,0 [IQR, 3,0-7,0] в группе плацебо (р <0,001). Таким образом, при применении препарата Бактек-МВ130 по сравнению с плацебо наблюдалось 40% улучшение. Общее среднее количество дней с СД и средняя продолжительность в днях СД, обе вторичные точки эффективности, также были значительно ниже в группе применения лекарственного средства Бактек-МВ130 (р <0,001 и р <0,005 соответственно). Количество пациентов, которые не имели новых случаев СД, составило 6 в группе активного лечения и 0 в группе плацебо (р = 0,029); количество детей, у которых продолжали наблюдаться рецидивы свистящего дыхания (≥3 эпизодов СД/год), составило 36 (58%) в группе активного лечения и 45 (80%) в группе плацебо (р = 0,009).

В количестве дней до появления первого случая СД после начала лечения в группе активного лечения по сравнению с плацебо (р <0,001) наблюдались существенные различия. Аналогично наблюдались различия в одном и том же исследовании в течение периода наблюдения после лечения (р <0,001), что указывает на то, что защита продолжается по меньшей мере в течение 6 месяцев после прекращения лечения лекарственным средством Бактек-МВ130. Что касается безопасности, то побочных реакций не зарегистрировано.

Эффективность и безопасность в ходе неинтервенционных исследований

Для оценки клинических результатов и иммуномодулирующих свойств бактериальной иммунотерапии лекарственным средством Бактек-МВ130, которое применяли сублингвально ежедневно в течение 6 месяцев, было проведено проспективное открытое пилотное исследование с участием пациентов с рецидивирующими инфекциями дыхательных путей (РИДП). С этой целью в исследование было включено семнадцать пациентов, 5 мужчин и 12 женщин, средний возраст которых составил 46,6 года (диапазон 21–77). Все пациенты имели рецидивы инфекций верхних и нижних дыхательных путей в течение 12 месяцев до включения в исследование.

Исследование включало 6 месяцев ежедневного лечения и 6 месяцев последующего наблюдения.

Во время каждого посещения в течение исследования (0-й день, 3-й месяц, 6-й месяц, а затем каждые три месяца в течение одного года) все пациенты находились под тщательным наблюдением относительно их безопасности и клинической оценки. Количество инфекционных респираторных эпизодов до и после лечения препаратом Бактек-МВ130 считалась основной переменной для клинического результата. Пациенты получали только антибиотики для контроля их РИДП по критериям врача. Клиническая оценка в течение всего исследования показала значительное уменьшение общего количества эпизодов инфекций верхних и нижних дыхательных путей после лечения лекарственным средством Бактек-МВ130 по сравнению с количеством РИДП, зарегистрированных в течение 12 месяцев до начала лечения (р = 0,0001). В дополнение к меньшей частоте РИДП клиническое улучшение также наблюдалось в отношении тяжести и продолжительности инфекционного респираторного события. Было проведено ретроспективное исследование с участием 88 взрослых пациентов с рецидивирующим тонзиллитом с целью оценки возможности бактериологической профилактики слизистой оболочки лекарственным средством Бактек-МВ130 вместе с антибактериальными препаратами обеспечить клиническое улучшение и избежать тонзиллэктомии. В группе пациентов, получавших только антибактериальные препараты (n = 66), тонзиллэктомии избежали 53% пациентов, по сравнению с группой пациентов, получавших лекарственное средство Бактек-МВ130 в дополнение к антибиотикам (n = 18), где 82% пациентов почувствовали клиническое улучшение, избежав тонзиллэктомии (р = 0,023). Дополнительным вопросом в этом исследовании было уменьшение потребления ресурсов для здравоохранения после лечения препаратом Бактек-МВ130. Что касается безопасности, то ни один из пациентов не сообщал о местных или системных побочных эффектах, связанных с терапией лекарственным средством Бактек-МВ130. Все пациенты завершили лечение.

В ретроспективном неекспериментальном исследовании 10 пациентов с общим вариабельным иммунодефицитом, которые имели РИДП, в течение 3 месяцев получали лечение лекарственным средством Бактек-МВ130 и были включены в период дальнейшего наблюдения в течение 12 месяцев с момента начала лечения. В течение 12 месяцев после начала лечения эти пациенты показали значительное снижение уровня инфекции (р = 0,006). Также наблюдалось уменьшение применения антибиотиков и количества внеплановых амбулаторных посещений (р = 0,005 и р = 0,002 соответственно). Подобные результаты показаны в недавно опубликованном ретроспективном пилотном исследовании, где когорта из 15 пациентов с диагностированными гематологическими злокачественными новообразованиями и РИДП получала лекарственное средство Бактек-МВ130. Ни один из пациентов не сообщил о каких-либо побочных реакциях, связанных с лечением. У всех пациентов уровень инфицирования снизился. Также было доказано уменьшение применения антибиотиков, количества визитов к врачу общей практики и госпитализации. В реальном пилотном исследовании с участием пациентов с аутоиммунными заболеваниями, получавших иммуносупрессивную терапию, 14 пациентов с РИДП получали Бактек-МВ130 в течение 3 месяцев, а клиническую оценку проводили в течение 12 месяцев наблюдения после введения первой дозы. Наблюдалось достоверное снижение частоты РИДП через 12 месяцев по сравнению с предыдущим годом (р = 0,002). Назначение антибиотиков, внеплановые визиты к врачу и показатели госпитализации у этих пациентов значительно уменьшились. В течение 1 года наблюдения с момента начала терапии лекарственным средством Бактек-МВ130 никаких побочных реакций или рецидивов системных аутоиммунных заболеваний не наблюдалось.

В нескольких исследованиях с применением лекарственного средства Бактек-МВ130 для профилактики рецидивов РИДП сообщалось о хорошей переносимости и отсутствии побочных реакций во время и через 3–6 месяцев ежедневного приема лекарственного средства Бактек-МВ130. В послерегистрационных исследованиях, которые включали тысячи случаев терапии лекарственным средством Бактек-МВ130, за последние 9 лет применения лекарственного средства было зарегистрировано 5 спонтанных случаев побочных реакций во всем мире.

Фармакокинетика. Благодаря способу введения активные вещества (инактивированные штаммы бактерий) не всасываются в сосудистую систему. Поэтому фармакокинетические исследования на животных или клинические исследования фармакокинетического профиля и метаболизма лекарственного средства Бактек-МВ130 не проводились.

Доклинические данные по безопасности. Доклинические данные не выявляют особой опасности для человека на основе обычных исследований токсичности повторных доз, местной переносимости, а также безопасности применения, оцененной во время исследований фармакодинамики/механизма действия.